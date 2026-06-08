«Ci volevano uccidere perché avevamo chiesto un contratto»

Ogni volta che una vicenda di brutale violenza emerge dalle pagine di cronaca, la reazione più comune è considerarla un’eccezione. Un fatto mostruoso, isolato, distante dalla normalità delle nostre vite. Qualcosa che appartiene a un altrove morale e geografico dal quale ci sentiamo rassicurati di essere separati.

Eppure il brutale assassinio dei braccianti ad Amendolara ci dice esattamente il contrario.

La tentazione è quella di relegare questa tragedia alla marginalità sociale, alla criminalità, allo sfruttamento del lavoro agricolo, a un contesto che molti percepiscono come lontano dal proprio quotidiano. Ma sarebbe un errore. Perché ciò che è accaduto rappresenta la forma estrema e più sanguinosa di una dinamica che attraversa silenziosamente la vita di tutti i giorni: la prepotenza di chi si sente più forte e la sottomissione di chi viene considerato più debole.

L’omicidio è la punta dell’iceberg. Sotto la superficie si estende un continente sommerso fatto di umiliazioni, ricatti, intimidazioni, abusi di potere.

È la stessa logica che troviamo nella scuola quando il più forte tormenta il compagno più fragile e il gruppo ride o volta lo sguardo. È la stessa logica che si manifesta nei luoghi di lavoro quando il capo mortifica, sfrutta o minaccia chi ha bisogno di conservare il proprio stipendio. È la stessa logica che si annida nelle famiglie quando l’affetto viene sostituito dal dominio e il rispetto dalla paura.

Naturalmente esiste una differenza enorme tra una vessazione quotidiana e un assassinio. Ma la radice è la stessa: la convinzione che l’altro valga meno, che possa essere usato, schiacciato, umiliato, privato della propria dignità. Quando questa mentalità cresce senza ostacoli, quando trova complicità, silenzi o indifferenza, può assumere forme sempre più gravi.

La manifestazione di Amendolara per l'uccisione dei braccianti Autore: Fortapasc Fonte: https://www.fortapasc.it/editoriale/infernolara/#fotogallery_amendolara Chiudi

Per questo Amendolara non riguarda soltanto Amendolara. Non riguarda soltanto i braccianti. Non riguarda soltanto il Sud, l’agricoltura o il caporalato. Riguarda tutti noi.

Riguarda ogni volta che consideriamo normale una sopraffazione purché non sia troppo grave. Ogni volta che minimizziamo una prepotenza perché “sono cose che capitano”. Ogni volta che accettiamo che qualcuno eserciti il proprio potere senza limiti su chi ne ha meno.

Le tragedie non nascono dal nulla. Sono l’esito estremo di una cultura che tollera, giustifica o ignora la violenza nelle sue forme più ordinarie. Quando il sopruso quotidiano viene accettato, il terreno è già preparato. Cambia soltanto l’intensità, non la natura del fenomeno.

Per questo il nome di Amendolara dovrebbe risuonare come un monito. Non per alimentare l’orrore, ma per riconoscere ciò che spesso preferiamo non vedere: l’inferno non inizia con il sangue. Inizia molto prima, nel momento in cui un essere umano decide che un altro essere umano conta meno di lui.