Leucemia infantile e centrali nucleari

Cosa ci ha mosso di così grave da affrontare una causa che avremmo potuto perdere?

Ho assistito al calvario dei miei cari e anche di chi ho conosciuto solo in un letto di ospedale. Quello che negli anni ho visto nel reparto di Oncologia di Taranto, il via vai di malati sempre in aumento, e la drammaticità del loro ultimo respiro.

29 luglio 2026 - Cinzia Zaninelli