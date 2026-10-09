L'epidemiologia scoperchia una scomoda verità
Leucemia infantile e centrali nucleari
Lo studio Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK) dimostra che i bambini di età inferiore ai 5 anni che vivono entro un raggio di 5 chilometri da una centrale nucleare presentano un rischio raddoppiato di contrarre la leucemia rispetto a chi vive più lontano.
9 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
Nel dibattito sulla transizione energetica, il nucleare viene spesso dipinto come una soluzione pulita e sicura.
Tuttavia i dati epidemiologici scoperchiano una realtà ben diversa. La presenza di problemi sanitari oggettivi a ridosso degli impianti nucleari è documentata da tempo, con un focus drammatico: l'incidenza di leucemie infantili.
Davanti a cluster statistici evidenti alcuni tendono a minimizzare, parlando di "casualità" o cercando spiegazioni alternative. Ma il dato di partenza resta inamovibile: vicino alle centrali nucleari i bambini si ammalano di più.
L'evidenza dei numeri: i dati europei
I problemi sanitari nelle vicinanze delle centrali nucleari non sono supposizioni. Vi sono studi condotti da istituzioni governative e pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
- Il caso KIKK in Germania: lo studio Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK), commissionato dal governo tedesco, ha analizzato i casi di cancro infantile tra il 1980 e il 2003. Il risultato è stato netto: i bambini di età inferiore ai 5 anni che vivono entro un raggio di 5 chilometri da una centrale nucleare presentano un rischio raddoppiato di contrarre la leucemia rispetto a chi vive più lontano.
- La conferma in Francia: un'indagine epidemiologica pubblicata sull'International Journal of Cancer nel 2012 ha confermato il trend, registrando un raddoppio dei casi di leucemia acuta nei bambini sotto i 15 anni residenti entro i 5 km dagli impianti nucleari francesi.
- L'allarme da Harvard: una recente ricerca condotta dall'Università di Harvard ha evidenziato un incremento della mortalità generale per tumore nelle aree adiacenti ai siti nucleari, confermando che la pressione ambientale di questi impianti si riflette in modo oggettivo sulla salute pubblica.
Fonti scientifiche e approfondimenti
Per verificare i dati ed esplorare nel dettaglio i singoli studi citati, è possibile consultare i documenti ufficiali e le pubblicazioni scientifiche.
- Studio KiKK (Germania): per l'analisi metodologica e i risultati epidemiologici relativi ai reattori tedeschi, è disponibile la scheda informativa e la documentazione sul portale della Canadian Nuclear Safety Commission - KiKK Explanation oltre allo studio completo indicizzato dal National Center for Biotechnology Information - PMC.
- Studio Geocap (Francia): i risultati relativi al raddoppio statistico del rischio entro i 5 chilometri dalle centrali francesi nel periodo 2002-2007 sono consultabili nella pubblicazione ufficiale su PubMed - Geocap Study e all'interno dell'articolo esteso edito dalla Wiley Online Library - International Journal of Cancer.
- Ricerca dell'Università di Harvard (2026): i dati recenti che collegano la vicinanza geografica agli impianti nucleari statunitensi con l'aumento della mortalità per tumore sono descritti nel report della Harvard T.H. Chan School of Public Health.
- Ipotesi epidemiologiche generali: per un quadro d'insieme sulle controversie sanitarie e i tumori infantili nelle aree adiacenti ai siti industriali a tecnologia nucleare, si veda la rassegna scientifica ospitata su PubMed Central - Cancer in Children Near NPPs.
Articoli correlati
- Intervista a Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia
L'esplosione dei costi dell'energia nucleareIn Francia, il reattore di Flamanville (avviato nel 2007) prevedeva preventivi iniziali di 3,3 miliardi di euro, ma la stima aggiornata della Corte dei Conti francese a inizio 2025 ha raggiunto quasi 24 miliardi di euro. Berlusconi ne voleva costruire quattro.9 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Convegno costitutivo di Medicina Democratica tenutosi a Bologna il 15-16 maggio 1976
Il movimento di lotta per la saluteIl progressivo deterioramento, statisticamente documentabile, della salute collettiva per l'incidenza crescente di tutte le malattie legate alla nocività è il portato del modo di produzione capitalistico. Ciò significa per noi puntare su tutte le forme di autogestione.Giulio Maccacaro
- Cosa ci ha mosso di così grave da affrontare una causa che avremmo potuto perdere?
Non poteva continuare così, si doveva fermareHo assistito al calvario dei miei cari e anche di chi ho conosciuto solo in un letto di ospedale. Quello che negli anni ho visto nel reparto di Oncologia di Taranto, il via vai di malati sempre in aumento, e la drammaticità del loro ultimo respiro.29 luglio 2026 - Cinzia Zaninelli
- La app TarantoRespira ci permette di capire cosa stiamo respirando adesso
La sovranità sui dati è la condizione della democrazia nell'era digitaleAd aprile 2026 il canale pubblico che ripubblicava il dato orario del benzene a Taranto — misurato ogni ora, anche da dentro l'area industriale — si è interrotto. Il dato non ha smesso di esistere. Semplicemente, chi quell'aria la respira non lo vedeva più. Nessun annuncio, nessuna spiegazione.24 luglio 2026 - Nicolas Moerynck
sociale.network