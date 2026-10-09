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L'epidemiologia scoperchia una scomoda verità

Leucemia infantile e centrali nucleari

Lo studio Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK) dimostra che i bambini di età inferiore ai 5 anni che vivono entro un raggio di 5 chilometri da una centrale nucleare presentano un rischio raddoppiato di contrarre la leucemia rispetto a chi vive più lontano.
9 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
Nel dibattito sulla transizione energetica, il nucleare viene spesso dipinto come una soluzione pulita e sicura.
 
Tuttavia i dati epidemiologici scoperchiano una realtà ben diversa. La presenza di problemi sanitari oggettivi a ridosso degli impianti nucleari è documentata da tempo, con un focus drammatico: l'incidenza di leucemie infantili.
 
Davanti a cluster statistici evidenti alcuni tendono a minimizzare, parlando di "casualità" o cercando spiegazioni alternative. Ma il dato di partenza resta inamovibile: vicino alle centrali nucleari i bambini si ammalano di più.

L'evidenza dei numeri: i dati europei

 
I problemi sanitari nelle vicinanze delle centrali nucleari non sono supposizioni. Vi sono studi condotti da istituzioni governative e pubblicati su riviste scientifiche internazionali.
  • Il caso KIKK in Germania: lo studio Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK), commissionato dal governo tedesco, ha analizzato i casi di cancro infantile tra il 1980 e il 2003. Il risultato è stato netto: i bambini di età inferiore ai 5 anni che vivono entro un raggio di 5 chilometri da una centrale nucleare presentano un rischio raddoppiato di contrarre la leucemia rispetto a chi vive più lontano.
  • La conferma in Francia: un'indagine epidemiologica pubblicata sull'International Journal of Cancer nel 2012 ha confermato il trend, registrando un raddoppio dei casi di leucemia acuta nei bambini sotto i 15 anni residenti entro i 5 km dagli impianti nucleari francesi.
  • L'allarme da Harvard: una recente ricerca condotta dall'Università di Harvard ha evidenziato un incremento della mortalità generale per tumore nelle aree adiacenti ai siti nucleari, confermando che la pressione ambientale di questi impianti si riflette in modo oggettivo sulla salute pubblica.

Fonti scientifiche e approfondimenti

 
Per verificare i dati ed esplorare nel dettaglio i singoli studi citati, è possibile consultare i documenti ufficiali e le pubblicazioni scientifiche.
#energia nucleare#inquinamento#leucemie

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