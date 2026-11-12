Ecco quanto costa davvero produrre energia nucleare oggi rispetto a sole e vento
La vicenda della terza unità della centrale nucleare di Olkiluoto (OL3) in Finlandia è stata un enorme disastro economico, industriale e di tempistiche legato alla costruzione del reattore EPR (European Pressurized Reactor) di terza generazione. [1, 2]
Il fallimento finlandese
I motivi principali del fallimento del progetto (nella sua fase di realizzazione) sono diversi.
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Ritardi enormi: i lavori, iniziati nel 2005 da Areva e Siemens, prevedevano l'entrata in esercizio nel 2009. L'impianto è entrato in funzione a pieno regime solo nell'aprile del 2023, con 14 anni di ritardo.[1]
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Esplosione dei costi: il budget iniziale preventivato si aggirava intorno ai 3 miliardi di euro, ma i costi finali sono lievitati oltre gli 11 miliardi di euro (con la società committente TVO costretta a pagare cifre molto più alte del previsto e un contenzioso legale milionario con i costruttori). [1, 2]
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Bancarotta del costruttore: l'azienda francese Areva, leader mondiale della tecnologia nucleare civile e costruttrice dell'EPR, è stata travolta dalle perdite finanziarie gigantesche accumulate nel cantiere finlandese (oltre ad altri progetti simili in Francia), portandola alla bancarotta tecnica nel 2015 e alla conseguente ristrutturazione statale. [1, 2]
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Problemi tecnici e guasti iniziali: durante i lunghi anni di collaudo e l'avvio, il reattore ha subito diversi arresti automatici di sicurezza (SCRAM), ritrovamenti di materiale estraneo nei riscaldatori delle turbine e, più di recente (nel marzo 2025), una piccola perdita di refrigerante radioattivo confinata all'interno dell'edificio di contenimento (senza conseguenze esterne).
I costi
In Europa, produrre energia elettrica da un nuovo impianto nucleare (come i reattori EPR) costa dalle 2 alle 3 volte di più rispetto al fotovoltaico e all'eolico. Lo confermano i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) e le analisi finanziarie di riferimento come i report Lazard LCOE+.
Confronto dei costi di generazione (LCOE)
Per confrontare tecnologie diverse si usa il Costo Livellato dell'Energia (LCOE), che calcola il prezzo medio necessario per ripagare costruzione, manutenzione e combustibile durante l'intera vita dell'impianto.
|Tecnologia
|Costo medio in Europa (LCOE)
|Caratteristiche principali
|Fotovoltaico (su larga scala)
|30 – 55 €/MWh
|Investimento iniziale basso e veloce da installare, ma intermittente.
|Eolico Onshore (a terra)
|45 – 70 €/MWh
|Molto competitivo e maturo, dipendente dalla ventosità del sito.
|Eolico Offshore (in mare)
|60 – 85 €/MWh
|Più costoso da installare, ma produce energia in modo molto più costante.
|Nuovo Nucleare (EPR)
|130 – 170+ €/MWh
|Investimento iniziale altissimo, ma garantisce produzione continua (baseload).
Nota: I valori riportati si basano sulle stime della IEA e sui dati europei raccolti da Solar Data Atlas.
I costi reali dei reattori EPR in Europa
Oltre ai modelli teorici, i tre cantieri europei della tecnologia EPR mostrano quanto pesino i costi di costruzione e gli interessi sul capitale:
- Olkiluoto 3 (Finlandia). Preventivato a 3 miliardi di euro, è costato oltre 11 miliardi di euro con 14 anni di ritardo.
- Flamanville 3 (Francia). Stimato inizialmente a 3,3 miliardi di euro, secondo le valutazioni della Corte dei Conti francese riportate da Greenreport, ha raggiunto i 23,7 miliardi di euro includendo gli oneri finanziari.
- Hinkley Point C (Regno Unito). Il progetto per due reattori EPR ha visto salire le stime di spesa fino a circa 48 miliardi di sterline (oltre 51 miliardi di euro).
Perché il confronto richiede cautela (costi di sistema)
Sebbene il singolo megawattora rinnovabile costi molto meno alla fonte, i due sistemi hanno impatti diversi sulla rete elettrica.
- I costi dell'intermittenza. Sole e vento non producono sempre su richiesta. Per rendere le rinnovabili affidabili al 100% servono sistemi di accumulo (batterie), potenziamenti della rete elettrica e centrali di riserva. Tuttavia, le analisi Lazard LCOE+ indicano che anche aggiungendo i costi di accumulo, il mix rinnovabile resta oggi più economico del nuovo nucleare.
- La durata degli impianti. Un impianto fotovoltaico o eolico va sostituito dopo 25-30 anni. Un reattore nucleare può operare per 60-80 anni e, una volta ammortizzato il debito iniziale nei primi 30 anni, il costo dell'energia prodotta scende intorno ai 40-45 €/MWh.
- Smantellamento e scorie. Nei calcoli standard dell'LCOE nucleare non sempre sono inclusi per intero i costi futuri di smantellamento della centrale e di gestione dei rifiuti radioattivi per migliaia di anni.
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