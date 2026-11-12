Ecco quanto costa davvero produrre energia nucleare oggi rispetto a sole e vento

Ritardi enormi: i lavori, iniziati nel 2005 da Areva e Siemens, prevedevano l'entrata in esercizio nel 2009. L'impianto è entrato in funzione a pieno regime solo nell'aprile del 2023, con 14 anni di ritardo .[ 1 ]

Esplosione dei costi: il budget iniziale preventivato si aggirava intorno ai 3 miliardi di euro, ma i costi finali sono lievitati oltre gli 11 miliardi di euro (con la società committente TVO costretta a pagare cifre molto più alte del previsto e un contenzioso legale milionario con i costruttori). [ 1 , 2 ]

Bancarotta del costruttore: l'azienda francese Areva , leader mondiale della tecnologia nucleare civile e costruttrice dell'EPR, è stata travolta dalle perdite finanziarie gigantesche accumulate nel cantiere finlandese (oltre ad altri progetti simili in Francia), portandola alla bancarotta tecnica nel 2015 e alla conseguente ristrutturazione statale. [ 1 , 2 ]

Problemi tecnici e guasti iniziali: durante i lunghi anni di collaudo e l'avvio, il reattore ha subito diversi arresti automatici di sicurezza (SCRAM), ritrovamenti di materiale estraneo nei riscaldatori delle turbine e, più di recente (nel marzo 2025), una piccola perdita di refrigerante radioattivo confinata all'interno dell'edificio di contenimento (senza conseguenze esterne).