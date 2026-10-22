Nei suoi discorsi ufficiali alla Nazione e alle conferenze della Bundeswehr (le forze armate tedesche) , Merz focalizza la sua comunicazione sul concetto di "Kriegstüchtigkeit" (l'essere pronti alla guerra).

Ma la Bundeswehr è malata.

La Bundeswehr è il nome ufficiale delle forze armate della Repubblica Federale di Germania Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia

L'esercito "pronto alla guerra" ha al suo interno frange che inneggiano a Hitler e che sono state attenzionate con forte preoccupazione.

E questo esercito rischia di essere consegnato all'estrema destra.

A metà ottobre 2026, una nuova e devastante scossa ha investito le forze armate tedesche. Questa volta l'epicentro del terremoto è la caserma Sachsen-Anhalt di Weißenfels, sede del 1° Reggimento Sanitario. Le rivelazioni giornalistiche, confermate dal Ministero della Difesa, delineano uno scenario degradante: una competizione a punti tra soldati per molestare e forzare al sesso il maggior numero possibile di giovani donne reclute (tra cui una minorenne). Inoltre è emerso un consumo sistematico di anfetamine e minacce fisiche per mettere a tacere i testimoni.

Il servizio di controspionaggio militare (MAD) è dovuto intervenire d'urgenza.

Oltre ai reati civili, gli inquirenti stanno scavando a fondo per verificare l'eventuale ramificazione ideologica. Dietro quel "muro del silenzio" eretto aWeißenfels si teme infatti la presenza consolidata di cellule della galassia neonazista e dell'estrema destra oltranzista.

Non si tratta di un caso isolato, ma dell'ennesimo anello di una catena inquieIltante. Solo all'inizio del 2026, lo scandalo del 26° Reggimento Paracadutisti di Zweibrücken aveva mostrato soldati dediti a inni e saluti nazisti. E spaccio di cocaina.

"Giorno X", un piano eversivo. Gli Andando ancora indietro, nel 2020 l'allora ministra della Difesa fu costretta a sciogliere un'intera compagnia dei corpi speciali (KSK) dopo la scoperta di arsenali clandestini, tonnellate di esplosivi sottratti allo Stato e la pianificazione del, un piano eversivo. Gli obiettivi del piano erano esponenti politici di partiti moderati e progressisti, attivisti per i diritti umani, avvocati, giornalisti e associazioni che avevano sostenuto l'accoglienza dei rifugiati. Un database per "fare pulizia" in caso di collasso dell'ordine democratico.

La costante che unisce questi scandali è sempre la stessa: la nascita di network sotterranei impenetrabili che prosperano grazie all'omertà di cameratesca memoria.