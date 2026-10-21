Argomenti > Scuola
La politica di riarmo nel Documento Programmatico di Bilancio 2027

Armi contro scuola: cosa prevede la manovra economica

Per ogni euro in più investito nella scuola e della formazione, lo Stato assegna ben 1,45 euro in più alle spese militari. La spesa militare netta registra un incremento diretto di 4,5 miliardi di euro che sale a un'espansione potenziale fino a 8 miliardi con la clausola di salvaguardia europea.
21 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
 
Infografica di raffronto fra spese militari e spese per scuola e università Il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2027 approvato dall'esecutivo italiano definisce le priorità strategiche del Paese.
 
Dall'analisi dei flussi emerge un forte sbilanciamento di risorse che interroga la comunità civile: la spesa militare netta registra un incremento diretto di 4,5 miliardi di euro (che sale a un'espansione potenziale fino a 8 miliardi attivando la clausola di salvaguardia europea per un valore dello 0,3% del PIL). Al contrario, l'incremento dell'intero comparto formativo, si ferma a soli 3,1 miliardi di euro complessivi.
Per comprendere la gravità di questa scelta, basta tradurre i dati macroeconomici in una proporzione d'impatto quotidiano: per ogni euro in più investito nelle strutture della scuola e della formazione, lo Stato assegna ben 1,45 euro in più alle spese militari.
#istruzione#scuola#spese militari#no riarmo#noriarmo#albert

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