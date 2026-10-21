Armi contro scuola: cosa prevede la manovra economica

E' quanto emerge dal Documento Programmatico di Bilancio

Per ogni euro aggiuntivo investito nella tutela della salute dei cittadini, lo Stato decide di spenderne quasi due in armamenti e spese militari. Sono circa 4,5 miliardi in più per le spese militari aggiuntive mentre per la Sanità la spesa introdotta ex novo è ridotta a 2,4 miliardi.

21 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink