Premio Archivio Disarmo
Colombe d’oro per la Pace 2026
Premiati il Cardinale Pierbattista Pizzaballa (Patriarca latino di Gerusalemme), Mauro Biani (vignettista e illustratore), Angela Caponnetto (inviata di RaiNews24), Franco Vaccari (saggista, professore e fondatore di Rondine Cittadella della Pace)
16 novembre 2026
Redazione PeaceLink
42ª edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace alla Sapienza di Roma
Torna l’appuntamento con il Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace, giunto alla sua 42ª edizione. La cerimonia si terrà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 17:00 (con ingresso consigliato alle 16:45) presso l’Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma (piazzale Aldo Moro 5).
L'evento, promosso dall’Archivio Disarmo (Istituto di ricerche internazionali sulla pace) con il sostegno delle cooperative aderenti a Legacoop, celebrerà l’impegno per la pace, i diritti umani e il dialogo.
I vincitori del 2026
Colomba d’oro internazionale: al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, riconosciuto come presidio di giustizia e dialogo in una terra segnata dal conflitto.
Sezione giornalisti e informazione:
- Mauro Biani (vignettista e illustratore)
- Angela Caponnetto (inviata di RaiNews24)
- Franco Vaccari (saggista, professore e fondatore di Rondine Cittadella della Pace)
Come partecipare
L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il proprio posto entro giovedì 19 novembre alle ore 14:00 scrivendo all’indirizzo email info@archiviodisarmo.it e indicando il proprio nominativo e quello dell’eventuale accompagnatore. Per l'accesso in sala sarà richiesto il ticket ricevuto dopo la prenotazione.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento tramite la Pagina Eventi di Archivio Disarmo.
Allegati
InvitoArchivio Disarmo1065 Kb - Formato pdf
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