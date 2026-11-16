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Premio Archivio Disarmo

Colombe d’oro per la Pace 2026

Premiati il Cardinale Pierbattista Pizzaballa (Patriarca latino di Gerusalemme), Mauro Biani (vignettista e illustratore), Angela Caponnetto (inviata di RaiNews24), Franco Vaccari (saggista, professore e fondatore di Rondine Cittadella della Pace)
16 novembre 2026
Redazione PeaceLink

Colombe d'oro per la pace 42ª edizione del Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace alla Sapienza di Roma

 
Torna l’appuntamento con il Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace, giunto alla sua 42ª edizione. La cerimonia si terrà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 17:00 (con ingresso consigliato alle 16:45) presso l’Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma (piazzale Aldo Moro 5).
L'evento, promosso dall’Archivio Disarmo (Istituto di ricerche internazionali sulla pace) con il sostegno delle cooperative aderenti a Legacoop, celebrerà l’impegno per la pace, i diritti umani e il dialogo.
 

I vincitori del 2026

 
Colomba d’oro internazionale: al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, riconosciuto come presidio di giustizia e dialogo in una terra segnata dal conflitto.
 
Sezione giornalisti e informazione:
 

Come partecipare

 
L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il proprio posto entro giovedì 19 novembre alle ore 14:00 scrivendo all’indirizzo email info@archiviodisarmo.it e indicando il proprio nominativo e quello dell’eventuale accompagnatore. Per l'accesso in sala sarà richiesto il ticket ricevuto dopo la prenotazione.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento tramite la Pagina Eventi di Archivio Disarmo.
#pace

Allegati

  • Invito

    Archivio Disarmo
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