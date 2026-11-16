Colombe d’oro per la Pace 2026

Torna l’appuntamento con il Premio Archivio Disarmo – Colombe d’oro per la Pace, giunto alla sua 42ª edizione. La cerimonia si terrà lunedì 23 novembre 2026 alle ore 17:00 (con ingresso consigliato alle 16:45) presso l’Aula Magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma (piazzale Aldo Moro 5).

I vincitori del 2026

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il proprio posto entro giovedì 19 novembre alle ore 14:00 scrivendo all’indirizzo email info@archiviodisarmo.it e indicando il proprio nominativo e quello dell’eventuale accompagnatore. Per l'accesso in sala sarà richiesto il ticket ricevuto dopo la prenotazione.