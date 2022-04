Marcia per la pace Perugia Assisi - Tavola della Pace Autore: Marcia per la pace Perugia Assisi - Tavola della Pace Fonte: Marcia per la pace Perugia Assisi - Tavola della Pace Chiudi

Il 24 aprile è stata convocata una Marcia per la pace PerugiAssisi straordinaria. A due mesi esatti dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la guerra mondiale e la catastrofe atomica. Negli stessi giorni si conclude la partecipazione dei cittadini europei alla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa (COFE).

Per questo motivo è stata ripreso - a vent'anni di distanza - il testo della campagna "L'Europa ripudia la guerra" promossa nel 2002 dalla Tavola della Pace ed è stato pubblicato sulla piattaforma della COFE. Di seguito titolo e testo della proposta:

L'Europa ripudia la guerra e promuove il rafforzamento e la democratizzazione delle Nazioni unite

Noi cittadine e cittadini, organizzazioni e movimenti europei, uniti più che mai nel nome della pace e dei diritti umani, della giustizia e della solidarietà tra i popoli(1), chiediamo che nella futura Costituzione europea (2) si affermi, come all'articolo 11 della Costituzione italiana, che: