El mundo no puede permitirse un tercer fracaso consecutivo. Un Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) vacío de significado no solo allanaría el camino a una carrera armamentística descontrolada, sino que también socavaría la credibilidad misma del multilateralismo.

Albert, Boletín Pacifista Autor: PeaceLink Fuente: PeaceLink Cerrar

Albert



Boletín Internacional para la Paz y el Desarme



Conferencia de Examen de las Naciones Unidas del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)

Por qué el mundo no puede permitirse otro fracaso del TNP



El 27 de abril de 2026, dará comienzo en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, la undécima Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Durante cuatro semanas, delegados de 191 Estados se reunirán en la sede de las Naciones Unidas para debatir el futuro de lo que se considera el pilar jurídico del desarme nuclear mundial. Lo que está en juego es de suma importancia: las dos conferencias anteriores, celebradas en 2015 y 2022, concluyeron sin un documento final, y un tercer fracaso consecutivo pondría en riesgo definitivamente el significado de este importante tratado internacional.

Izumi Nakamitsu, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Alto Representante para Asuntos de Desarme, ha lanzado una advertencia inequívoca: otro fracaso podría vaciar el TNP, reduciéndolo a meras palabras en una página y privándolo de esa fuerza política y moral que lo ha convertido en un instrumento fundamental de gobernanza nuclear durante décadas.

La conferencia se inaugura en un momento de extraordinaria trascendencia geopolítica. El Tratado Nuevo START, el último acuerdo vinculante entre Estados Unidos y Rusia sobre la reducción de armas nucleares estratégicas, expiró en febrero de 2026 sin que se firmara ningún acuerdo sustituto. Las dos principales potencias nucleares del mundo se encuentran ahora sin un marco jurídico bilateral que limite sus respectivos arsenales, un escenario sin precedentes desde la Guerra Fría. A esto se suman las crecientes tensiones en diversas regiones del mundo, los programas nucleares de Estados ajenos al TNP y una erosión generalizada de la confianza multilateral, lo que dificulta enormemente cualquier negociación. Quienes se preocupan por el futuro observan con gran expectación: lo que ocurra en Nueva York en las próximas semanas determinará si aún hay espacio para la diplomacia y el derecho en una era en la que el lenguaje de la fuerza parece haber sustituido al del diálogo.

Cómo surgió el Tratado de No Proliferación Nuclear



El Tratado de No Proliferación Nuclear tiene sus raíces en los temores y esperanzas de los primeros años de la era nuclear, en aquel período en que se gestó lo que se ha denominado la «conciencia atómica». Ya en 1946, cuando Estados Unidos era la única potencia con armas nucleares, la administración Truman propuso a las Naciones Unidas el llamado Plan Baruch, cuyo objetivo era someter la energía nuclear al control internacional para prevenir la proliferación. La Unión Soviética, que estaba desarrollando su propia bomba atómica, rechazó el plan, sospechando que pretendía consagrar el monopolio estadounidense sobre las armas nucleares.

La carrera armamentística continuó inexorablemente: la Unión Soviética realizó su primer ensayo nuclear en 1949, seguida por el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y China en 1964. El mundo, ya dividido por la Guerra Fría, se enfrentó a la aterradora perspectiva de una proliferación incontrolada. Fue en este contexto que Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido iniciaron las negociaciones que culminaron con la redacción del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

El tratado se abrió a la firma el 1 de julio de 1968 en Londres, Moscú y Washington, consagrando un compromiso histórico: los cinco Estados que habían realizado pruebas nucleares antes del 1 de enero de 1967 podían conservar sus arsenales, pero todos se comprometieron a negociar el desarme y prevenir la proliferación de armas nucleares; a los Estados no nucleares se les garantizó el uso pacífico de la energía atómica bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Este histórico compromiso nuclear se alcanzó bajo la presión de una opinión pública sensibilizada por científicos conscientes y responsables que exigieron responsabilidades a las grandes naciones. Hubo una atención global que, lamentablemente, hoy no existe. A pesar de las divisiones y las guerras (basta con pensar en la sangrienta Guerra de Vietnam), las grandes potencias lograron desvincular los conflictos armados de la época de la perspectiva trascendental marcada por la necesidad de frenar la confrontación nuclear. En este sentido, se establecieron negociaciones para un control internacional de armamentos equilibrado, tal como se prevé en el Artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Este equilibrio, a menudo denominado el gran acuerdo del TNP, surgió no solo de ideales de paz, sino también de una lógica de necesidad: contener la carrera armamentística e impedir que cada crisis regional se convirtiera en un detonante global para una posible guerra nuclear. El tratado entró en vigor el 5 de marzo de 1970, se prorrogó indefinidamente en 1995 y hoy cuenta con 191 Estados partes. Es el acuerdo de desarme más ratificado de la historia.

La relevancia actual del Tratado de No Proliferación Nuclear



Vale la pena retomar un hecho histórico de gran relevancia para el presente: cuando se negoció el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el mundo estaba sumido en guerras profundas y devastadoras. La Guerra Fría dividió al planeta en dos bloques opuestos, el conflicto de Vietnam arreciaba y las tensiones entre las superpotencias alcanzaron niveles extremos. Sin embargo, en ese contexto de amargo conflicto, los líderes políticos de la época tuvieron la sabiduría de separar las guerras del presente de la perspectiva de reducir las tensiones nucleares. Lograron comprender que, más allá de las disputas militares inmediatas, existía un interés común superior: evitar que la humanidad se precipitara a un abismo nuclear.

Hoy el riesgo es particularmente grave: ya no contamos con tratados de referencia y el derecho internacional se considera ineficaz y sin valor. Nos encontramos en el punto más bajo del derecho internacional desde 1945. La estructura jurídica global para el control de armas nucleares es más frágil que nunca, y 2026 se perfila como un año crucial para el desarme tras la expiración del tratado Nuevo START.



Cronología de los eventos clave

1946: Estados Unidos propone el Plan Baruch para el control internacional de la energía nuclear; la URSS lo rechaza.

1949: La Unión Soviética lleva a cabo su primer ensayo nuclear.

1952: El Reino Unido realiza su primer ensayo nuclear.

1960: Francia realiza su primer ensayo nuclear.

1964: China realiza su primer ensayo nuclear.

1 de julio de 1968: El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) se abre a la firma en Londres, Moscú y Washington.

5 de marzo de 1970: El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) entra en vigor.

1974: India realiza su primer ensayo nuclear, permaneciendo fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

1995: El TNP se prorroga indefinidamente.

1998: Pakistán realiza ensayos nucleares, permaneciendo fuera del TNP.

2003: Corea del Norte se retira del TNP.

2006: Corea del Norte realiza su primer ensayo nuclear.

2010: La Conferencia de Examen del TNP adopta un plan de acción para el desarme.

2015: La Conferencia de Examen del TNP finaliza sin un documento definitivo debido a desacuerdos sobre una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio.

2019: Colapso del Tratado INF que prohibía los misiles de alcance intermedio (los llamados "euromisiles").

2022: La Conferencia de Examen del TNP finaliza sin un documento definitivo debido a la oposición de Rusia a las cláusulas relativas a la central nuclear de Zaporiyia.

2026: En febrero, el Nuevo Tratado START sobre misiles nucleares de largo alcance expira sin que Estados Unidos y Rusia hayan alcanzado un acuerdo de sustitución.

2026: Del 27 de abril al 22 de mayo, se celebra en Nueva York la undécima Conferencia de Examen del TNP.

Cuestiones clave en la mesa de negociación

La conferencia del 27 de abril de 2026 deberá abordar varias cuestiones cruciales.

En primer lugar, el contexto de seguridad internacional y el estado del desarme nuclear, ya que la expiración del Nuevo START deja a Estados Unidos y Rusia sin límites vinculantes sobre sus arsenales.

En segundo lugar, la relación entre el TNP y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW), que entró en vigor en 2021 y ha sido ratificado por cerca de cien Estados, representa un desafío complementario al régimen de no proliferación.

A estos temas se suman las crisis regionales: la guerra en Ucrania y las tensiones en torno a la planta nuclear de Zaporiyia, el conflicto en Oriente Medio con los bombardeos en Irán, el programa nuclear de Corea del Norte que continúa su desarrollo y la carrera armamentística en la que también participan las potencias emergentes.

Según datos de la Federación de Científicos Americanos (FAS), los nueve estados que poseen armas nucleares cuentan en conjunto con aproximadamente 12.100 ojivas, de las cuales unas 9.600 están almacenadas, 3.900 listas para su uso y unas 2.100 en estado de alerta, listas para ser lanzadas. Rusia y Estados Unidos controlan conjuntamente cerca del 87% del arsenal mundial.

Un problema nuevo y preocupante es la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de armamento. La frontera entre simulación y realidad se ha desdibujado en los recientes bombardeos en Irán, donde se utilizaron sistemas de IA para procesar objetivos con extrema rapidez. El desarrollo de la IA, vinculado a la toma de decisiones cada vez más rápida en el ámbito de los misiles hipersónicos, está transformando la naturaleza misma de la amenaza nuclear.

Por qué fracasaron las conferencias anteriores

Las Conferencias de Examen del TNP operan bajo la regla del consenso: la oposición de un solo Estado es suficiente para bloquear la adopción de un documento final. Esta regla, diseñada para garantizar la mayor participación posible, se ha convertido en un arma de veto.

En 2015, la conferencia concluyó sin un documento unificado debido a las profundas divisiones entre los estados nucleares y los no nucleares, siendo la cuestión de Oriente Medio la principal causa del fracaso. Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá se opusieron a la propuesta de convocar una conferencia para establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio.

En 2022, Rusia bloqueó el consenso debido a desacuerdos sobre la guerra en Ucrania y la central nuclear de Zaporiyia, concretamente sobre la propuesta de devolver el control a las autoridades ucranianas. Rusia acusó al documento de estar "politizado".

Estos fracasos consecutivos han socavado seriamente la credibilidad del TNP. Ya en 2023, la primera sesión del comité preparatorio de la undécima conferencia de examen ni siquiera logró aceptar el informe final propuesto por su Presidente, un hecho sin precedentes.

Posiciones en el terreno: actores estatales

El panorama de las negociaciones está extremadamente fragmentado, con posiciones a menudo irreconciliables.



Estados Unidos: La administración Trump ha adoptado una postura de desafío abierto hacia el multilateralismo. El 7 de enero de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva que prevé la retirada de Estados Unidos de 66 tratados y organizaciones internacionales, incluidos 31 acuerdos multilaterales. En el ámbito nuclear, Estados Unidos amenaza con reanudar las pruebas nucleares, violando de hecho el espíritu del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN). Si bien su prioridad sigue siendo la no proliferación y la lucha contra los programas de Irán y Corea del Norte, la política de desvinculación de los tratados internacionales socava la confianza de los aliados y la credibilidad de todo el sistema de acuerdos internacionales.

Rusia: Sergey Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró que las tres sesiones del comité preparatorio para la conferencia de 2026 demostraron que las partes no están convergiendo en un acuerdo para un documento final.

China: La delegación china se presenta como defensora de los Estados no nucleares, recordando que es el único Estado nuclear que ha declarado públicamente que no será el primero en usar armas nucleares ("no ser el primero en atacar") en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, y que no usará ni amenazará con usar armas nucleares contra Estados no nucleares ni zonas libres de armas nucleares; una política que se ha mantenido inalterada durante más de sesenta años. Sin embargo, China está ampliando y modernizando su arsenal, con estimaciones que indican alrededor de 600 ojivas nucleares.

Francia y Reino Unido: Francia ha anunciado un aumento en el número de ojivas nucleares de su arsenal y propone un paraguas nuclear francés para Europa, una propuesta que ya ha sido aceptada por ocho países. El Reino Unido mantiene una postura más tradicional, alineada con Estados Unidos en materia de disuasión extendida. Ambos países están sujetos a las obligaciones de desarme del Artículo VI del TNP, pero sus políticas actuales apuntan en direcciones opuestas.

Estados no nucleares: El Movimiento de Países No Alineados (MPNA) y la Coalición de la Nueva Agenda (CNA) exigen con firmeza avances concretos en materia de desarme y mayor transparencia. Vietnam, que presidirá la conferencia de 2026 a propuesta de 120 Estados miembros del MPNA, ha organizado consultas regionales en África, Asia-Pacífico y América Latina para debatir las prioridades del proceso de revisión. Muchos Estados no nucleares abogan por la adopción de una política de no ser el primero en usar armas nucleares y por el reconocimiento del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW).

Países de Oriente Medio y Asia: Irán, tras la retirada de Donald Trump del acuerdo de Viena de 2015 en 2018, ha reanudado el enriquecimiento de uranio al 60%, acercándose peligrosamente al umbral del 90% necesario para la producción de bombas nucleares. Corea del Norte continúa su programa de desarrollo nuclear y de misiles, con un plan quinquenal destinado a expandir su capacidad militar a un nivel considerado sin precedentes. Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur son potenciales candidatos a la proliferación nuclear, dependiendo de la evolución geopolítica. El gobierno japonés, en particular, se enfrenta a una fuerte oposición del movimiento anti-arrealamiento contra su estrategia, que pretende enmendar el artículo 9 de la constitución pacifista, que renuncia a la guerra.

India, Pakistán e Israel: No son partes del TNP y poseen armas nucleares. Su existencia fuera del tratado representa un desafío permanente a su universalidad y credibilidad. Se estima que Israel cuenta con un arsenal de unas 90 ojivas nucleares, India con unas 180 y Pakistán con unas 170.

Iniciativas del movimiento internacional por la paz

En este contexto de tensiones y divisiones, el movimiento internacional por la paz desempeña un papel fundamental al atraer la atención pública hacia cuestiones que los gobiernos y los medios de comunicación tradicionales tienden a mantener al margen del debate público, a menudo por considerarlas demasiado técnicas y difíciles de comprender. Sin embargo, es precisamente la complejidad de estas cuestiones lo que hace indispensable la labor de traducción y difusión que solo la sociedad civil organizada puede garantizar.



La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), Premio Nobel de la Paz 2017, lidera la movilización. ICAN Australia ha invitado a organizaciones de la sociedad civil australianas y de las islas del Pacífico a firmar una declaración que insta al gobierno a prohibir la entrada, el tránsito o la presencia de armas nucleares en territorio australiano y a ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW). Más de 150 organizaciones se han sumado a este llamamiento.

ICAN Francia lanzó una alerta de prensa titulada «El Tratado de No Proliferación Nuclear en peligro: Francia juega con fuego», denunciando que las potencias nucleares parecen decididas a socavar los cimientos mismos del régimen de no proliferación, violando su espíritu y, en ocasiones, su letra. La campaña organiza eventos de sensibilización en toda Francia, con exposiciones, proyecciones de documentales y debates públicos para situar el desarme nuclear en el centro del debate público.

Alcaldes por la Paz, la red internacional de alcaldes por la paz, organizó un seminario web en colaboración con ICAN para abordar la desaparición de los tratados de limitación de armas nucleares. El encuentro contó con la participación de expertos y activistas de toda Europa. Se recordó que la principal debilidad del movimiento europeo por el desarme nuclear reside, quizás, en la falta de confianza en su propio poder y fuerza. Es necesario construir un movimiento popular masivo por el desarme nuclear, tender puentes a través de la diplomacia y dar voz a la ciudadanía.

Melissa Parke, directora ejecutiva de ICAN, destacó que el Reloj del Juicio Final marca las 85 segundos para la medianoche. Comentó que, en los últimos tiempos, el mundo ha sido testigo de cómo varios estados con armas nucleares, en particular Estados Unidos, Rusia e Israel, actúan en violación del derecho internacional, sin tener en cuenta las instituciones que promueven la paz y la rendición de cuentas. En esta era nuclear, tales acciones representan un riesgo existencial para todos nosotros y para el planeta.

Sophie Bolt, secretaria general de la Campaña por el Desarme Nuclear del Reino Unido, destacó que la amenaza de las armas nucleares se encuentra en su nivel más alto desde la Guerra Fría. La guerra en Ucrania se ha convertido en el foco nuclear más grave. Hemos presenciado la escalada de misiles de largo alcance estadounidenses y británicos, la prueba rusa del misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik y el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia por primera vez desde la Guerra Fría. Además, una nueva generación de bombas nucleares estadounidenses se ha desplegado en bases de la OTAN en toda Europa.

Un papel fundamental lo desempeñan también los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, los hibakusha, que estarán presentes en Nueva York durante la conferencia. Sus testimonios deberían hacer que el mundo comprenda las consecuencias humanitarias de una bomba atómica. También estarán presentes representantes de los pueblos del Pacífico que han sufrido durante décadas las consecuencias de los ensayos nucleares al aire libre. El 30 de marzo de 2026, en Fiyi, cientos de personas se reunieron en la Universidad del Pacífico Sur en Suva para el Día de la Memoria de las Víctimas Nucleares. El nombre de la iniciativa fue "ANIN jitbon mar", que en el idioma local significa un llamado espiritual proveniente de las islas. Los principales periódicos y noticieros de televisión no contaron esta historia. Para quienes tienen una visión pacifista del mundo, este silencio es una señal de la supresión de una verdad incómoda.

El papel de los científicos en el desarme

Los científicos tienen una responsabilidad particular en el debate sobre el desarme nuclear. Las Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales, galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en 1995, representan una de las voces más autorizadas en este campo. El 24 de febrero de 2026, el Secretario General de Pugwash publicó un artículo en Nature Worldview en el que destacaba que, por primera vez en más de cincuenta años, las dos principales potencias nucleares operan sin las barreras de protección que han proporcionado control, estabilidad, previsibilidad y transparencia al orden mundial. Esto aumenta el riesgo de una nueva carrera armamentística nuclear y una proliferación global. Igualmente preocupante es la ausencia de debates públicos sobre los riesgos que plantean las armas nucleares: la ciudadanía, los científicos y los líderes políticos han guardado silencio en su mayoría.

El liderazgo de Pugwash condenó inequívocamente el ataque militar lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, calificándolo de flagrante violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales de la humanidad. El ataque deliberado por la fuerza representa una guerra deliberada, no necesaria. Lo más crítico, según Pugwash, es que el programa nuclear iraní no es el punto central de la disputa ni el objetivo de los ataques militares. Al lanzar ataques contra Estados no poseedores de armas nucleares, estas potencias nucleares han quebrantado las garantías de seguridad del régimen de no proliferación. Tales acciones corren el riesgo de desencadenar una nueva e incontrolable ola de proliferación, ya que los Estados no nucleares podrían encontrar ahora una justificación desesperada para adquirir armas nucleares con el fin de salvaguardar su propia supervivencia.

Pugwash advierte contra la normalización de la guerra como instrumento político. La situación actual se opone rotundamente a los ideales fundacionales de Pugwash, que se basan en el diálogo al servicio de la seguridad cooperativa y la prevención de la guerra. La diplomacia y el respeto al derecho internacional siguen siendo el único camino viable hacia una paz y seguridad duraderas.

La Unión de Científicos por el Desarme (USPID) en Italia trabaja en múltiples frentes: control y desarme nuclear, proliferación, consecuencias de las explosiones nucleares, control de materiales fisionables, desarrollo de tecnología militar, desarme convencional, desarme químico y biológico, y cuestiones relacionadas con conflictos y resolución de conflictos.

La organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), también galardonada con el Premio Nobel de la Paz, aporta la perspectiva médica y sanitaria al debate, documentando las consecuencias humanitarias de cualquier uso de armas nucleares.

Conclusión: el riesgo de una carrera armamentística descontrolada.

La Conferencia de Examen del TNP de 2026 se celebra en un momento en que el derecho internacional parece haber perdido su fuerza vinculante. Se abandonan tratados, no se renuevan acuerdos y se cuestionan las instituciones multilaterales. Nos encontramos en el punto más bajo del derecho internacional desde 1945. Sin embargo, precisamente en este momento de crisis, el TNP representa quizás la última esperanza para preservar un orden nuclear basado en normas compartidas.

El mundo no puede permitirse un tercer fracaso consecutivo. Un Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) vacío de significado no solo allanaría el camino a una carrera armamentística descontrolada, sino que también socavaría la credibilidad misma del multilateralismo y la diplomacia como herramientas para la resolución de conflictos. En una era en la que la amenaza nuclear ha vuelto a cobrar una relevancia dramática, con arsenales en expansión, nuevas tecnologías que aumentan los riesgos de escalada y crisis regionales que involucran directamente a potencias nucleares, lo que está en juego es de suma importancia.

El movimiento internacional por la paz, los científicos comprometidos con el desarme, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, las víctimas de los ensayos nucleares en el Pacífico: son ellos quienes mantienen viva la llama de la razón en un mundo que parece haber olvidado los horrores de los que son capaces las armas nucleares. Son ellos quienes nos recuerdan que el desarme no es una utopía, sino una necesidad para la supervivencia misma de la humanidad. Su voz, a menudo ignorada por los principales medios de comunicación y los círculos de poder, es más necesaria que nunca. Porque, como recordó Pugwash, la diplomacia y el respeto al derecho internacional siguen siendo el único camino viable hacia una paz y seguridad duraderas.

Lista de actores en el campo

actores estatales

Estados Unidos: prioridad a la no proliferación y la disuasión extendida; amenaza de reanudar los ensayos nucleares; retirada de 66 tratados internacionales; arsenal estimado de 5.177 ojivas.

Rusia: defensa de la soberanía estatal frente a las exigencias de verificación; veto a las cláusulas relativas a Ucrania; arsenal estimado de 5.459 ojivas; despliegue de ojivas en Bielorrusia.

China: único Estado nuclear con una declaración de no ser el primero en usar armas nucleares; propone garantías de seguridad negativas para los Estados no nucleares; se estima que la expansión de su arsenal ascenderá a 600 ojivas.

Francia: aumento del número de ojivas; propuesta de un paraguas nuclear europeo; arsenal estimado de 370 ojivas.

Reino Unido: disuasión extendida alineada con Estados Unidos; arsenal estimado de 225 ojivas.

India: no es parte del TNP; se estima que posee un arsenal de 180 ojivas nucleares.

Pakistán: no es parte del TNP; se estima que posee un arsenal de 170 ojivas nucleares.

Israel: no es parte del TNP; se estima que posee un arsenal de 90 ojivas nucleares; mantiene una política de ambigüedad nuclear.

Corea del Norte: se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 2003; se estima que posee un arsenal de 50 ojivas; programa de expansión nuclear y de misiles.

Irán: parte del TNP, pero con un programa de enriquecimiento de uranio al 60%; potencial estado umbral nuclear.

Vietnam: presidencia de la Conferencia de Revisión de 2026; papel de mediador entre bloques opuestos.

Movimiento de Países No Alineados (MPNA): exige avances concretos en materia de desarme y mayor transparencia.

Coalición Nueva Agenda (NAC): promoción de políticas de no primer uso y reconocimiento del Tratado sobre la Prohibición de la Armas Nucleares (TPNW).

actores de la sociedad civil

Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN): Premio Nobel de la Paz 2017; promueve el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW).

Alcaldes por la Paz: red internacional de alcaldes comprometidos con la abolición de las armas nucleares.

Los hibakusha, supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ofrecen testimonios directos de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y estarán presentes en Nueva York durante la conferencia.

Los pueblos del Pacífico, víctimas de más de 300 ensayos nucleares realizados por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido entre 1946 y 1996, tendrán representación en Nueva York para buscar justicia y reconocimiento.

Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW): Premio Nobel de la Paz 1985; ofrecen una perspectiva médica sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares.

Oficina Internacional de la Paz (OIP): La OIP desempeña un papel central en el Comité para el Desarme, una ONG con sede en Ginebra .

Campaña por el Desarme Nuclear (CND) del Reino Unido: campaña de movilización contra el aumento del arsenal nuclear británico.

Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales: Premio Nobel de la Paz 1995; promueve el diálogo entre científicos y responsables políticos; analiza los riesgos nucleares y promueve el desarme basado en evidencia científica.

Federación de Científicos Americanos (FAS): seguimiento y análisis de los arsenales nucleares mundiales; produce datos y estadísticas para el debate público.

Red Italiana por la Paz y el Desarme (Rete Italiana Pace Disarmo): coordinación de movimientos, asociaciones y organismos por la paz y el desarme; denuncia el fracaso de la disuasión nuclear; promueve en Italia un proyecto de ley para la creación de un Departamento de Defensa Civil Desarmada y No Violenta.

Unión de Científicos por el Desarme (USPID): investigación y difusión en Italia sobre control de armamentos, proliferación, consecuencias de las explosiones nucleares y tecnologías militares.



ISODARCO (Escuela Internacional sobre Desarme e Investigación de Conflictos), fundada en 1966, organiza cursos de alto nivel sobre riesgos nucleares, seguridad internacional y desarme.



PeaceLink: red para la paz; promueve la comunicación global sobre cuestiones de desarme nuclear.

Glosario

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) es un acuerdo internacional que entró en vigor en 1970 y se basa en tres pilares: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. Reconoce como estados nucleares oficiales únicamente a aquellos países que habían desarrollado armas nucleares antes del 1 de enero de 1967 (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China).

Conferencia de Revisión: reunión que se celebra cada cinco años para evaluar la aplicación del TNP y adoptar un documento final con medidas para fortalecerlo.

Consenso: norma de toma de decisiones del TNP según la cual la adopción de un documento final requiere el acuerdo de todos los Estados participantes; la oposición de un solo Estado es suficiente para bloquear cualquier decisión.

Artículo VI del TNP: cláusula que compromete a todos los Estados partes a entablar negociaciones de buena fe sobre el cese de la carrera de armamentos nucleares y sobre el desarme nuclear.

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW): tratado que entró en vigor en 2021 y que prohíbe el desarrollo, los ensayos, la producción, el almacenamiento, la transferencia, el uso y la amenaza de uso de armas nucleares. Ha sido ratificado por aproximadamente 100 Estados, pero no por Estados con armas nucleares.

Nuevo START: tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia para la reducción de armas nucleares estratégicas, que entró en vigor en 2011 y expiró en febrero de 2026 sin ser renovado.

Tratado INF (Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio): Acuerdo de 1987 entre Estados Unidos y la Unión Soviética que eliminaba los misiles de alcance intermedio; colapsó en 2019.

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ( TPCEN ): Tratado de 1996 que prohíbe todos los ensayos nucleares; firmado pero aún no en vigor debido a la falta de ratificación por parte de algunos Estados clave.

Garantías de seguridad negativas: compromiso de los Estados nucleares de no usar ni amenazar con usar armas nucleares contra Estados no nucleares.

Disuasión extendida: política mediante la cual una potencia nuclear extiende su protección nuclear a estados aliados no nucleares, prometiendo utilizar sus armas nucleares en su defensa.

Reparto nuclear: acuerdo por el cual los estados no nucleares albergan armas nucleares de una potencia nuclear en su territorio y participan en la planificación de su posible uso.

Declaración de no ser el primero en usar armas nucleares: declaración de un estado nuclear de que no será el primero en utilizar armas nucleares en un conflicto.

OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica): organización internacional que promueve el uso pacífico de la energía nuclear y verifica el cumplimiento de las obligaciones de no proliferación.

Hibakusha: término japonés que designa a los supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Zona libre de armas nucleares: área geográfica donde los Estados se comprometen a no desarrollar, adquirir, probar ni instalar armas nucleares.

Albert

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19 de abril de 2026



