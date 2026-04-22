Albert, el boletín internacional multilingüe para la paz y el desarme.

Albert es un poderoso recordatorio de Albert Einstein, quien no solo fue el padre de la física moderna, sino también un incansable e influyente defensor del desarme nuclear. El boletín busca conectar a los numerosos grupos alrededor del mundo que se oponen a la guerra y al rearme.

Queridos amigos, activistas, ciudadanos del mundo,

Estamos viviendo un momento crucial. Desde el fin de la Guerra Fría, nunca se había roto tan fácilmente el tabú de la guerra, y el lenguaje del rearme se ha vuelto a considerar "normal" en el discurso gubernamental, los medios de comunicación e incluso las aulas.

Albert, el boletín internacional para la paz y el desarme Autor: Natangelo Fuente: PeaceLink Cerrar

Es en este contexto de grave peligro para la paz que nació Albert, el boletín multilingüe promovido por PeaceLink , con un objetivo ambicioso y necesario: crear una conexión estable, continua y accesible entre las múltiples realidades del mundo que se oponen a la guerra y al rearme .

No es solo un programa de noticias, sino una herramienta de conexión . PeaceLink ha sido un vínculo para la paz desde 1991 y ahora es una herramienta de comunicación muy visible en la web.

Hoy en día, las iniciativas de paz son numerosas, fragmentadas y a menudo ignoradas por los medios de comunicación tradicionales. Albert quiere reconectar estas luchas. Quiere superar las barreras lingüísticas y la comunicación aislada.

La guerra es un fenómeno global, pero los grupos pacifistas a menudo se limitan a las realidades locales y no logran influir en la opinión pública a escala global.

¡Pacifistas del mundo, uníos!

Albert es un poderoso recordatorio de Albert Einstein, quien no solo fue el padre de la física moderna, sino también un incansable e influyente defensor del desarme nuclear. Trabajó para construir una opinión pública global centrada en la prevención de conflictos. Fue el fundador de lo que se denominó "conciencia atómica". Su advertencia —"No sé con qué armas se librará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta se librará con palos y piedras"— es más relevante que nunca.

¿Qué encontrará en el boletín?

En las últimas semanas, el mundo se ha visto sacudido en muchos frentes. Albert fue creado para compartirlos todos, sin jerarquías, y para ayudar a que todos se sientan parte de un mismo movimiento.

1. Japón: La defensa del artículo 9

Miles de personas salieron a las calles de Japón para defender el artículo 9 de su Constitución, el "rechazo solemne a la guerra" que ha sido un referente del pacifismo mundial durante 77 años, al igual que el artículo 11 de la Constitución italiana ("Italia repudia la guerra"). El gobierno japonés quiere modificarlo, esencialmente para reconstruir un ejército fuerte capaz de enfrentarse militarmente a China. Japón planea exportar el nuevo cazabombardero de sexta generación (GCAP), que se construirá en colaboración con Italia y el Reino Unido. Albert seguirá esta historia paso a paso, dando voz a los movimientos pacifistas que se oponen a esta tendencia.

2. Alemania: Revuelta juvenil contra el servicio militar obligatorio

El ambiente en las escuelas alemanas ha cambiado. El gobierno está considerando reintroducir el servicio militar obligatorio, y los jóvenes no lo ven con buenos ojos. Los estudiantes se están movilizando con reuniones, reparto de folletos y manifestaciones. Esta es una señal crucial: el rechazo al servicio militar obligatorio se convierte en un acto político y cultural. Y se espera una nueva ola de protestas en mayo, esta vez internacionales e internacionalistas , contra los nuevos planes de servicio militar obligatorio en Europa.

3. Movimiento Sin Rey: De Trump a Europa

El movimiento «No King» nació en Estados Unidos para expresar oposición al creciente poder de Donald Trump y su deriva autoritaria. El pacifismo de Codepink, fuertemente influenciado por la presencia femenina y su gran creatividad, está presente en el movimiento. Codepink tiene una página web preciosa . Este movimiento ya ha cruzado el Atlántico y está creciendo en Europa, especialmente en Italia, donde muchos grupos se identifican con el rechazo a un modelo político basado en el odio, la militarización y la opresión.

4. España: un laboratorio contra las bases militares

España se está convirtiendo en un referente internacional para quienes se oponen al uso de bases militares estadounidenses en su territorio para bombardear Irán. El presidente del Gobierno español, Sánchez, ha bloqueado el uso de bases estadounidenses con fines ofensivos, exigiendo el fin de la complicidad europea en posibles crímenes de guerra, con una clara referencia al genocidio de Gaza. España también ha presionado a la UE para que ponga fin a sus lazos de colaboración con Israel, responsable de crímenes de guerra. Albert también abordará estos avances positivos en Europa.

5. Tensiones entre Rusia y Europa

Las tensiones entre Rusia y Europa se han intensificado. Existe el riesgo de una mayor escalada. Albert analizará esta peligrosa dinámica, utilizando datos abiertos e inteligencia militar independiente, documentando cómo cada avance en la escalada militar en Ucrania representa un riesgo inaceptable para la paz en Europa.

6. La división en la ONU sobre la trata de esclavos.

Un acontecimiento ha conmocionado a muchos observadores internacionales: la Asamblea General de las Naciones Unidas se dividió ante una resolución promovida por Ghana, que condenaba históricamente la trata transatlántica de esclavos. Los países de la OTAN y del bloque occidental no votaron a favor de la resolución africana. Esta es una profunda división que demuestra la fragilidad de la memoria histórica compartida cuando están en juego intereses geopolíticos. Albert también abordará estas cuestiones. No se puede olvidar la conciencia histórica de los horrores del colonialismo, de los que Occidente es culpable. Es necesaria una profunda reflexión. Incluso hoy, persiste la conciencia culpable de quienes se niegan a reconocer la plena responsabilidad por los crímenes del pasado.

7. El riesgo del rearme nuclear: una emergencia olvidada

Finalmente, un evento crucial: la Conferencia Internacional de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) se inaugurará el 27 de abril. Lo hará en un momento dramático: el Tratado Nuevo START, el último bastión del control de arsenales entre Estados Unidos y Rusia, ha expirado sin ser reemplazado. Hoy, más que nunca, el mundo está expuesto a la amenaza del rearme nuclear. Albert seguirá de cerca las deliberaciones de la Conferencia, dando voz a los países del Sur Global y a las organizaciones que abogan por el desarme nuclear.

¿Cómo trabaja Albert?

El boletín informativo será algo totalmente nuevo, gracias en parte a la inteligencia artificial generativa utilizada con fines de mantenimiento de la paz. ¿Cómo será?

Multilingüe : porque la paz no se puede comunicar en un solo idioma. Empezaremos con italiano, inglés, francés y español.

Participación : cualquier organización que luche contra la guerra y el rearme puede enviar contribuciones, informes y artículos a : cualquier organización que luche contra la guerra y el rearme puede enviar contribuciones, informes y artículos a info@peacelink.it

Libre e independiente: sin publicidad, sin influencia gubernamental.

Porque es urgente, hoy más que nunca.

Debemos superar el aislamiento. Quienes se manifiestan en Tokio por el Artículo 9, quienes desertan de la guerra en Ucrania, quienes debaten sobre la paz en un aula de Berlín, quienes se oponen al rearme en Italia: todos libran la misma lucha. Pero a menudo no la comunican al mundo. Necesitamos construir una comunidad pacifista que pueda comunicarse de forma eficaz y clara en línea.

Albert nació para hacerse visible.

Nació para construir puentes. Para traducir las luchas a diferentes idiomas y compartirlas. Para recordar que el pacifismo es una práctica diaria de coordinación y resistencia.

Comparte la historia de Albert en tus redes sociales. Corre la voz. Llévala a tus asambleas, plazas públicas, escuelas y aulas universitarias.

PeaceLink – Telemática para la paz desde 1991

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