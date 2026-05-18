Portavoz de la Flotilla: «35 italianos secuestrados en aguas internacionales»

La marina israelí ha interceptado y abordado los barcos de la Flotilla Global Sumud mientras navegaban en aguas internacionales. Una decena de embarcaciones confiscadas, activistas llevados por la fuerza. Francesca Albanese (ONU): «Así los civiles defienden lo que los Estados ya no defienden»

Albert, boletín pacifista Autor: PeaceLink Fuente: Natangelo Cerrar

Flotilla de Gaza, la portavoz: «Hemos perdido el contacto con nuestros, 35 italianos secuestrados en aguas internacionales». Albanese: «Así los civiles defienden lo que los Estados ya no defienden. El ejército israelí entre los más brutales e impunes de nuestro tiempo».

La marina israelí ha interceptado y abordado los barcos de la Flotilla Global Sumud mientras navegaban en aguas internacionales. Una decena de embarcaciones confiscadas, activistas llevados por la fuerza. Movilizaciones en Italia en Roma y Viterbo.

18 de mayo de 2026 – La interceptación de la Flotilla Global Sumud por parte de la marina militar israelí se convierte en un caso diplomático y humanitario. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu elogia a los soldados por haber frustrado «un plan maligno», la portavoz italiana de la misión, Maria Elena Delia, denuncia la pérdida de contacto con decenas de activistas, entre ellos 35 ciudadanos italianos y ocho embarcaciones con bandera italiana.

«Hemos perdido el contacto con varias personas, no sabemos dónde están, no sabemos a dónde las están llevando», declaró Delia en una intervención recogida por Fanpage.it. «Nuestro gobierno tiene el deber de proteger la integridad de estas personas».

Según la portavoz, después de una noche tranquila, cuatro barcos militares y seis lanchas rápidas israelíes han «perseguido» las embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales, a unas 250 millas náuticas de Gaza. Una decena de barcos han sido abordados y los ocupantes han sido «secuestrados». «Se está repitiendo el mismo patrón que la otra vez – añadió – pero el hecho de que se esté repitiendo no significa que se haya vuelto aceptable».

La llamada de Netanyahu: «Trabajo excepcional»

Pocas horas antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había llamado personalmente a los soldados involucrados en la operación, calificando su trabajo de «excepcional» y expresando el deseo de «estar con ellos». «Están frustrando un plan maligno ideado para romper el aislamiento que estamos imponiendo a los terroristas de Hamas en Gaza», afirmó Netanyahu, reivindicando la línea dura sobre el bloqueo naval.

Albanese: «La Flotilla defiende lo que los Estados ya no defienden»

En marcado contraste con la posición israelí, la relatora especial de la ONU para los Territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha expresado un juicio muy severo sobre lo ocurrido, ofreciendo una clave de lectura política y jurídica.

La relatora de la ONU define al ejército israelí «uno de los ejércitos más brutales e impunes de nuestro tiempo», y subraya los abusos sufridos por los activistas (abordajes violentos, actos de piratería, privaciones de comida y medicinas, insultos, golpizas).

Movilizaciones en Italia: Roma y Viterbo en la calle

Las noticias del abordaje han desencadenado protestas en varias ciudades italianas. La Unión Sindical de Base (USB) ha convocado una manifestación a las 18 en Roma, con salida desde la plaza de los Quinientos (Estación Termini), en el marco de una jornada de huelga general. «Israel ha atacado de nuevo la Flotilla mientras las manifestaciones estaban comenzando – se lee en una nota –. Es el momento de la movilización general».

También la Arci y otras asociaciones han salido a la calle en Viterbo, en la plaza del Ayuntamiento, siempre a las 18. «Cuatro barcos militares y seis embarcaciones rápidas están rodeando la flota – denunciaron –. Sucede a plena luz del día, ante los ojos del mundo. El gobierno israelí viola el derecho internacional para detener una misión civil y no violenta».

El contexto: guerra y bloqueo naval

La interceptación de hoy es el último capítulo de una larga secuencia de intentos de forzar el bloqueo naval ilegal impuesto por Israel sobre Gaza desde 2007. En abril de 2026, una primera ola de la misma Flotilla Global Sumud ya había sido detenida con 22 embarcaciones confiscadas y 175 activistas retenidos.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha matado a más de 72,000 palestinos, hiriendo a más de 172,000. A pesar de un alto el fuego declarado, los ataques aéreos continúan. Las Naciones Unidas estiman que el 70% de la infraestructura hídrica de la Franja ha sido destruida o dañada.