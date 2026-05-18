Porte-parole de la Flottille: «35 Italiens enlevés en eaux internationales»

La marine israélienne a intercepté et abordé les navires de la Flottille Global Sumud alors qu'ils naviguaient en eaux internationales. Une dizaine de bateaux saisis, des activistes enlevés de force. Francesca Albanese (ONU): «Ainsi, les civils défendent ce que les États ne défendent plus»

Albert, bulletin pacifiste Auteur: PeaceLink Source: Natangelo Fermer

Flottille de Gaza, la porte-parole : «Nous avons perdu le contact avec nos, 35 Italiens enlevés en eaux internationales». Albanese : «Ainsi, les civils défendent ce que les États ne défendent plus. L'armée israélienne parmi les plus brutales et impunies de notre temps».

La marine israélienne a intercepté et abordé les navires de la Flottille Global Sumud alors qu'ils naviguaient en eaux internationales. Une dizaine de bateaux saisis, des activistes enlevés de force. Mobilisations en Italie à Rome et Viterbo.

18 mai 2026 – L’interception de la Flottille Global Sumud par la marine militaire israélienne se transforme en un cas diplomatique et humanitaire. Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu loue les soldats pour avoir déjoué «un plan maléfique», la porte-parole italienne de la mission, Maria Elena Delia, dénonce la perte de contact avec des dizaines d'activistes, dont 35 citoyens italiens et huit bateaux battant pavillon italien.

«Nous avons perdu le contact avec plusieurs personnes, nous ne savons pas où elles sont, nous ne savons pas où on les emmène», a déclaré Delia dans une intervention reprise par Fanpage.it. «Notre gouvernement a le devoir de protéger l’intégrité de ces personnes».

Selon la porte-parole, après une nuit calme, quatre navires militaires et six embarcations rapides israéliennes ont «chassé» les bateaux de la flottille en eaux internationales, à environ 250 milles nautiques de Gaza. Une dizaine de bateaux ont été abordés et les occupants ont été «enlevés». «Le même schéma se répète que la dernière fois – a-t-elle ajouté – mais le fait que cela se répète ne signifie pas que cela soit devenu acceptable».

L'appel de Netanyahu: «Travail exceptionnel»

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait personnellement appelé les soldats engagés dans l’opération, qualifiant leur travail d’«exceptionnel» et exprimant le désir d’«être avec eux». «Vous déjouez un plan maléfique conçu pour briser l’isolement que nous imposons aux terroristes de Hamas à Gaza», a affirmé Netanyahu, revendiquant la ligne dure sur le blocus naval.

Albanese: «La Flottille défend ce que les États ne défendent plus»

En nette contradiction avec la position israélienne, la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les Territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a exprimé un jugement très sévère sur les événements, offrant une clé de lecture politique et juridique.

La rapporteuse de l'ONU qualifie l'armée israélienne «un des armées les plus brutales et impunies de notre temps», et souligne les abus subis par les activistes (abordages violents, actes de piraterie, privations de nourriture et de médicaments, insultes, passages à tabac).

Mobilisations en Italie: Rome et Viterbo dans la rue

Les nouvelles de l'abordage ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes italiennes. L’Union Syndicale de Base (USB) a organisé un cortège à 18 heures à Rome, partant de la place des Cinq-Cents (Gare Termini), dans le cadre d'une journée de grève générale. «Israël a de nouveau attaqué la Flottille alors que les manifestations commençaient – indique un communiqué –. C'est le moment de la mobilisation générale».

L’Arci et d'autres associations ont également manifesté à Viterbo, sur la place de la Mairie, toujours à 18 heures. «Quatre navires militaires et six embarcations rapides encerclent la flotte – ont-ils dénoncé –. Cela se passe en plein jour, sous les yeux du monde. Le gouvernement israélien viole le droit international pour arrêter une mission civile et non-violente».

Le contexte: guerre et blocus naval

L’interception d’aujourd’hui est le dernier chapitre d'une longue séquence de tentatives de forcer le blocus naval illégal imposé par Israël sur Gaza depuis 2007. En avril 2026, une première vague de la même Flottille Global Sumud avait déjà été arrêtée avec 22 embarcations saisies et 175 activistes retenus.

Selon le Ministère de la Santé de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a tué plus de 72 000 Palestiniens, en blessant plus de 172 000. Malgré un cessez-le-feu déclaré, les frappes aériennes continuent. Les Nations Unies estiment que 70 % des infrastructures hydrauliques de la bande de Gaza ont été détruites ou endommagées.