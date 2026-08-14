Después de meses de propaganda sobre los éxitos militares y los avances de los soldados ucranianos, emergen las historias de la 14ª Brigada Mecanizada Separada y de la 121ª Brigada de Defensa Territorial, aisladas y sin suministros. Los militares perdían el conocimiento por el hambre.

Albert, boletín pacifista Autor: Natangelo Fuente: PeaceLink

Hay una profunda brecha entre la narrativa oficial y las condiciones inhumanas en las que se encuentran muchos regimientos, víctimas de una logística colapsada en algunas realidades operativas y de una gestión de recursos humanos que se resiente de las deserciones y de la renitencia al servicio.

El caso de la 14ª Brigada Mecanizada Separada: ocho meses de infierno

El primer caso que conmocionó a la opinión pública ucraniana data de abril de 2026. Parientes de los soldados de la 14ª Brigada Mecanizada Separada publicaron en redes sociales imágenes impactantes de sus seres queridos, demacrados y reducidos a la inanición. Los militares del 2º Batallón Mecanizado habían sido dejados durante ocho meses defendiendo una estrecha cabeza de puente en la orilla izquierda del río Oskil, cerca de Kupiansk, sin un suministro constante de comida y agua.

Los testimonios son escalofriantes. Anastasiia Silchuk, esposa de un soldado, relató que los hombres pesaban más de 80-90 kilogramos al llegar al frente y ahora pesan alrededor de 50. En una ocasión, estuvieron sin comida durante 17 días consecutivos. Obligados a beber agua de lluvia y a derretir nieve para sobrevivir, los soldados enviaron solicitudes de ayuda por radio que quedaron sin respuesta. Ivanna Poberezhniuk, hija de un ex soldado de la brigada, denunció que los militares perdían el conocimiento por el hambre.

La respuesta de las autoridades llegó solo después del escándalo mediático. El comandante de la 14ª Brigada y el comandante del X Cuerpo de Ejército fueron destituidos de sus cargos. El Estado Mayor ucraniano admitió que se trató de un "fracaso de gestión".

El caso de la 121ª Brigada de Defensa Territorial: "Hemos bebido nuestra orina"

El segundo caso, aún más dramático, emergió en agosto de 2026. Soldados de la 121ª Brigada de Defensa Territorial, desplegados en la región de Zaporizhzhia, publicaron un video-apelación desesperada al Jefe del Ejército, Mykhailo Drapaty.

El comandante de pelotón Anatoliy Saichuk relató que su unidad había sido desplegada para lo que debía ser una misión de un mes, pero permaneció en primera línea durante más de cuatro meses sin rotación. Los suministros, que debían llegar por medio de drones, fueron intermitentes o totalmente ausentes. "No se nos proporciona comida ni agua potable durante períodos que van de tres a siete días", declaró Saichuk. En una ocasión, la unidad estuvo durante doce días sin agua: "Hemos bebido nuestra orina y hemos esperado a que nos lanzaran algo en paracaídas".

Las condiciones llevaron a algunos soldados a un estado de semiinconsciencia durante varios días. Saichuk acusó a los oficiales superiores de haber mentido a las familias, asegurándoles que los hombres estaban "completamente abastecidos". Ante esta situación, el comandante decidió abandonar las posiciones tan pronto como las circunstancias lo permitieron.

También en este caso, el mando de la brigada confirmó la autenticidad del video, pero intentó minimizar, calificando el asunto como un "fragmento aislado" en un "contexto operativo complejo". El mando "Sur" prometió retirar a los soldados "cuando la situación de seguridad lo permita".

Un problema sistémico, no episódico

Estos dos casos no son aislados. Los testimonios de soldados ucranianos abandonados en el frente sin suministros se multiplican. El Kyiv Independent ha contado la historia de dos soldados sobrevivientes 165 días en primera línea, obligados a exprimir la humedad de las toallitas húmedas para saciar su sed. La defensora del pueblo militar ucraniana Olha Reshetylova admitió que, aunque los fracasos logísticos graves como los de la 14ª Brigada son raros, los despliegues a largo plazo en primera línea siguen siendo "un gran problema". Un despliegue a largo plazo (o despliegue prolongado) es la transferencia de personal militar lejos de su base por un período extenso.

La raíz del problema es estructural. El ejército ucraniano sufre de una escasez crónica de hombres. El entusiasmo militar ha disminuido. Existen métodos de reclutamiento violentos (la llamada "busificación").

Para complicar aún más la situación, el intenso uso de drones por parte de Rusia ha hecho que los movimientos de tropas y suministros sean extremadamente peligrosos. Las entregas de comida, agua y municiones son interceptadas y destruidas regularmente. Pero esto no justifica el abandono de hombres durante meses, ni las mentiras a sus familiares.

La propaganda se enfrenta a la realidad

Mientras en Kiev se habla de victorias y avances de las heroicas tropas nacionales, y mientras varios importantes medios occidentales amplifican acríticamente esta narrativa, miles de soldados ucranianos luchan una batalla mucho más concreta: la de un plato caliente y un sorbo de agua.

Las imágenes de los soldados demacrados de la 14ª Brigada y los gritos desesperados de los militares de la 121ª son la prueba de que la narrativa oficial es a menudo una puesta en escena que oculta una realidad mucho más trágica. Una realidad hecha de hombres olvidados, dejados a morir de hambre y sed.

Las torturas a los soldados que no quieren luchar

Pero todo esto es solo un aspecto de la guerra. También está el de la violencia ejercida por los altos oficiales sobre las tropas. Entre los regimientos de asalto empleados en batallas clave como la de Kostjantynivka, el 425º regimiento ha sido acusado de un sistema de torturas y muertes sospechosas. Se colocarían minas alrededor de los regimientos para evitar que los soldados ucranianos deserten.

Entre las prácticas más extremas que han sido denunciadas, algunos medios informan relatos de soldados atados a la parte trasera de vehículos todo terreno y arrastrados por caminos de tierra como forma de castigo ejemplar contra los renitentes o los “desobedientes”. Los ATV (All-Terrain Vehicle) - comúnmente llamados también Quad - son motocicletas de cuatro ruedas diseñadas para la conducción en varios tipos de terreno. A estos vehículos se les habría atado con cuerdas y arrastrado a los soldados indisciplinados o reacios a ir a luchar.