Après des mois de propagande sur les succès militaires et les avancées des soldats ukrainiens, émergent les histoires de la 14e Brigade Mécanisée Séparée et de la 121e Brigade de Défense Territoriale, isolées et sans ravitaillement. Les militaires perdaient connaissance à cause de la faim.

Albert, bulletin pacifiste Auteur: Natangelo Source: PeaceLink

Il y a un fossé profond entre le récit officiel et les conditions inhumaines dans lesquelles se trouvent de nombreuses unités, victimes d'une logistique effondrée dans certaines réalités opérationnelles et d'une gestion des ressources humaines affectée par les décès et la réfractarité au service.

Le cas de la 14e Brigade Mécanisée Séparée: huit mois d'enfer

Le premier cas qui a choqué l'opinion publique ukrainienne remonte à avril 2026. Des proches des soldats de la 14e Brigade Mécanisée Séparée ont publié sur les réseaux sociaux des images choquantes de leurs proches, émaciés et réduits à la famine. Les militaires du 2e Bataillon Mécanisé avaient été laissés pendant huit mois à défendre une étroite tête de pont sur la rive gauche de la rivière Oskil, près de Kupiansk, sans un approvisionnement constant de nourriture et d'eau.

Les témoignages sont glaçants. Anastasiia Silchuk, épouse d'un soldat, a raconté que les hommes pesaient plus de 80-90 kilogrammes à leur arrivée au front et pèsent maintenant environ 50. À une occasion, ils sont restés sans nourriture pendant 17 jours consécutifs. Contraints de boire de l'eau de pluie et de faire fondre la neige pour survivre, les soldats ont envoyé des demandes d'aide par radio qui sont restées sans réponse. Ivanna Poberezhniuk, fille d'un ancien soldat de la brigade, a dénoncé que les militaires perdaient connaissance à cause de la faim.

La réponse des autorités n'est arrivée qu'après le scandale médiatique. Le commandant de la 14e Brigade et le commandant du X Corps d'Armée ont été démis de leurs fonctions. L'État-Major ukrainien a admis qu'il s'agissait d'un "échec de gestion".

Le cas de la 121e Brigade de Défense Territoriale: "Nous avons bu notre urine"

Le deuxième cas, encore plus dramatique, a émergé en août 2026. Des soldats de la 121e Brigade de Défense Territoriale, déployés dans la région de Zaporizhzhia, ont publié une vidéo-appel désespérée au Chef de l'Armée, Mykhailo Drapaty.

Le commandant de peloton Anatoliy Saichuk a raconté que son unité avait été déployée pour ce qui devait être une mission d'un mois, mais est restée en première ligne pendant plus de quatre mois sans rotation. Les approvisionnements, qui devaient arriver par drones, ont été intermittents ou totalement absents. "Nous ne recevons ni nourriture ni eau potable pendant des périodes allant de trois à sept jours", a déclaré Saichuk. À une occasion, l'unité est restée pendant douze jours sans eau: "Nous avons bu notre urine et avons attendu que quelque chose nous soit parachuté".

Les conditions ont conduit certains soldats à un état de semi-inconscience pendant plusieurs jours. Saichuk a accusé les officiers supérieurs d'avoir menti aux familles, leur assurant que les hommes étaient "complètement ravitaillés". Face à cette situation, le commandant a décidé d'abandonner les positions dès que les circonstances le permettaient.

Dans ce cas également, le commandement de la brigade a confirmé l'authenticité de la vidéo, mais a tenté de minimiser, qualifiant l'affaire de "fragment isolé" dans un "contexte opérationnel complexe". Le commandement "Sud" a promis de retirer les soldats "lorsque la situation de sécurité le permettra".

Un problème systémique, pas épisodique

Ces deux cas ne sont pas isolés. Les témoignages de soldats ukrainiens abandonnés au front sans ravitaillement se multiplient. Le Kyiv Independent a raconté l'histoire de deux soldats survivants 165 jours en première ligne, contraints d'exprimer l'humidité des lingettes humides pour s'hydrater. Le médiateur militaire ukrainien Olha Reshetylova a admis que, bien que les échecs logistiques graves comme ceux de la 14e Brigade soient rares, les déploiements à long terme en première ligne restent "un gros problème". Un déploiement à long terme (ou déploiement prolongé) est le transfert de personnel militaire loin de sa base pour une période prolongée.

La racine du problème est structurelle. L'armée ukrainienne souffre d'une pénurie chronique d'hommes. L'enthousiasme militaire a diminué. Il existe des méthodes de recrutement violentes (la soi-disant "busification").

Pour compliquer encore la situation, l'utilisation intensive de drones par la Russie a rendu extrêmement dangereux les mouvements de troupes et de ravitaillements. Les livraisons de nourriture, d'eau et de munitions sont régulièrement interceptées et détruites. Mais cela ne justifie pas l'abandon d'hommes pendant des mois, ni les mensonges à leurs familles.

La propagande se heurte à la réalité

Alors qu'à Kiev on parle de victoires et d'avancées des héroïques troupes nationales, et que plusieurs médias occidentaux importants amplifient sans critique ce récit, des milliers de soldats ukrainiens mènent une bataille bien plus concrète : celle pour un repas chaud et une gorgée d'eau.

Les images des soldats émaciés de la 14e Brigade et les cris désespérés des militaires de la 121e sont la preuve que le récit officiel est souvent une mise en scène qui cache une réalité bien plus tragique. Une réalité faite d'hommes oubliés, laissés dépérir de faim et de soif.

Les tortures des soldats qui ne veulent pas combattre

Mais tout cela n'est qu'un aspect de la guerre. Il y a aussi celui de la violence exercée par les hauts officiers sur les troupes. Parmi les unités d'assaut engagées dans des batailles clés comme celle de Kostjantynivka, le 425e régiment est accusé d'un système de tortures et de morts suspectes. Des mines seraient placées autour des unités pour empêcher les soldats ukrainiens de déserter.

Parmi les pratiques les plus extrêmes qui ont été dénoncées, certains médias rapportent des récits de soldats attachés à l'arrière de véhicules tout-terrain et traînés le long de pistes en terre comme forme de punition exemplaire contre les réfractaires ou les "désobéissants". Les ATV (véhicules tout-terrain) - communément appelés Quad - sont des motocyclettes à quatre roues conçues pour la conduite sur divers types de terrain. À ces véhicules, des soldats indisciplinés ou réticents à aller combattre auraient été attachés avec des cordes et traînés.