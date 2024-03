"L'obiettivo principale è che l'Ucraina vinca la guerra contro la Russia"

Note: Questi si assumeranno la piena responsabilità storica, morale e politica di un voto che allarga potenzialmente la guerra anche alla Crimea che ne era rimasta fuori, perché strategicamente la riconquista della Crimea vale per quella gente più delle vite che andranno perse per ottenerla.Ti immagini un testo del Parlamento UE in cui si dice che bisogna sostenere militarmente la Palestina fino alla riconquista di tutti i suoi territori riconosciuti dalle Nazioni Unite? I Palestinesi furono meno estremisti e guerrafondai degli eurodeputati, e ad Oslo hanno rimandato la questione dell’integrità territoriale, concentrandosi sulle esigenze immediate e primarie di pace e sicurezza. Ma in Ucraina l’UE accetta solo la vittoria, tanto la pelle la rischiano altri.Carlo GubitosaAltre informazioni suNel testo il Parlamento “ribadisce il proprio sostegno alla fornitura regolare di aiuti militari all’Ucraina per tutto il tempo necessario e in qualsiasi forma necessaria per la vittoria dell’Ucraina; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad aumentare e ad accelerare in modo sostanziale il loro sostegno militare, in particolare la fornitura di armi e munizioni in risposta a necessità chiaramente individuate, per consentire all’Ucraina non solo di difendersi dagli attacchi russi, ma anche di riconquistare il pieno controllo di tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale”. E aggiunge che “ritiene che non debba esservi alcuna restrizione autoimposta all’assistenza militare all’Ucraina; sottolinea che l’Ucraina ha particolare bisogno di sofisticati sistemi di difesa aerea, missili a lungo raggio, come i missili TAURUS, Storm Shadow/SCALP".Fonte: Il Fatto Quotidiano 29.2.2024