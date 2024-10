Paix Menacée : Escalade Entre Israël et l'Iran, Appel à un Cessez-le-feu dans les Conflits Mondiaux Mobilisation Pacifiste en Italie Aujourd'hui Source: CGIL Fermer

Turin, Milan, Florence, Rome, Bari, Palerme, Cagliari – 26 octobre 2024

Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 octobre, une attaque israélienne a frappé l'Iran en réponse au lancement de missiles par l'Iran le 1er octobre dernier. Cette action iranienne était elle-même une réaction à l’assassinat de leaders éminents de « l'Axe de la Résistance », dont Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, et Ismail Haniyeh, leader du Hamas, à Téhéran le 31 juillet. Ce cycle d'actions et de réactions confirme une escalade dangereuse et insoutenable, qui manque de légitimité en droit international et s'écarte des principes de proportionnalité, de nécessité et d'urgence. La logique de la vengeance s'oppose aux principes établis dans la Charte de l'ONU. Elle ne relève pas du droit à l'autodéfense et frôle l'abus de ce droit. Aujourd'hui, il est essentiel de stopper cette spirale de violence, fondée sur un sentiment primitif de vengeance, et de la remplacer par le droit à la paix.

En réponse à l’escalade de la violence au Moyen-Orient et aux tensions dans le monde, le mouvement pacifiste italien descend aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes du pays. Des marches et des manifestations se tiendront à Turin, Milan, Florence, Rome, Bari, Palerme et Cagliari, demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, au Moyen-Orient, en Ukraine et dans tous les conflits mondiaux. Cette Journée de Mobilisation Nationale pour la Paix est organisée et soutenue par cinq réseaux promoteurs : Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, AssisiPaceGiusta et Sbilanciamoci, avec de nombreuses autres associations engagées pour la paix, le désarmement et les droits humains.

PeaceLink sera à l’avant-garde pour assurer une couverture mondiale des événements, en collectant et partageant des mises à jour, images et vidéos en temps réel. Pour ceux qui souhaitent contribuer, vous pouvez envoyer des documents aux coordonnées suivantes :