La Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)

Nakamitsu Izumi, Haut Représentant pour les affaires de désarmement, a lancé un avertissement clair et sans équivoque vendredi dernier à Tokyo: un nouvel échec à parvenir à un accord pourrait conduire à la «mise à nu» du Traité sur la non-prolifération nucléaire.

Siège des Nations Unies à New York Auteur: Fernanda LeMarie Source: Wikipedia - Foto: Fernanda LeMarie - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Fermer

Pourquoi le TNP est crucial pour l'avenir du désarmement nucléaire

Le monde s'apprête à vivre un événement incontournable. À partir du 27 avril, les délégués internationaux se réuniront àpour la conférence d'examen du, pierre angulaire juridique du désarmement nucléaire mondial. Et les perspectives ne sont guère encourageantes.

Nakamitsu Izumi, Secrétaire général adjoint de l'ONU et Haut Représentant pour les affaires de désarmement, a lancé un avertissement clair et sans équivoque vendredi dernier à Tokyo: un nouvel échec dans la conclusion d'un accord pourrait rendre le TNP «vide de sens».

Les deux précédentes conférences d'examen n'ont abouti à l'adoption d'aucun document final . Un troisième échec consécutif risquerait de réduire le traité à de simples « mots sur du papier », le privant ainsi de la force politique et morale qui en a fait un instrument fondamental de la gouvernance nucléaire pendant des décennies.

Le contexte: une nouvelle course aux armements nucléaires

La conférence s'ouvre à un moment d'une gravité géopolitique exceptionnelle. Le traité New START, dernier accord contraignant entre les États-Unis et la Russie sur la réduction des armes nucléaires stratégiques, a expiré en février 2026, sans qu'aucun accord de remplacement n'ait été signé. Les deux principales puissances nucléaires mondiales se retrouvent ainsi sans aucun cadre juridique bilatéral limitant leurs arsenaux respectifs. Une telle situation est inédite depuis la Guerre froide.

À cela s'ajoutent les tensions croissantes dans diverses régions du monde, les programmes nucléaires des pays non signataires du TNP et une érosion plus générale de la confiance multilatérale qui rend toute négociation plus difficile.

De plus, le traité INF sur les euromissiles, une réalisation historique des années 1980, semble avoir été abandonné.

Ce que le monde risque de perdre

Le TNP, en vigueur depuis 1970, constitue la pierre angulaire du régime international de non-prolifération. Il lie les cinq États dotés de l'arme nucléaire (les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni) à l'objectif du désarmement, tout en engageant les autres signataires à ne pas développer d'armes nucléaires en échange de l'accès à la technologie nucléaire civile. Un traité qui se vide de sa substance ne disparaît pas formellement, mais il perd de sa force, de sa crédibilité et de son pouvoir de dissuasion diplomatique. Le traité est également essentiel à l'élaboration d'une stratégie de désarmement nucléaire; rappelons que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) prévoit explicitement le désarmement nucléaire dans son article VI.



Le sixième article

L'article VI stipule: «Chacune des Parties contractantes s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces pour mettre fin à la course aux armements nucléaires dans toute la mesure du possible et sur le désarmement nucléaire, et à adopter un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et honnête».

Cet article représente le troisième pilier du TNP (avec la non-prolifération et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire), qui oblige les États dotés d'armes nucléaires (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine) à négocier la réduction et l'élimination de leurs arsenaux nucléaires.

Pour les mouvements pacifistes, les organisations de la société civile et les États non dotés de l'arme nucléaire, le TNP demeure un instrument imparfait mais irremplaçable. Son affaiblissement ouvrirait la voie à une prolifération incontrôlée aux conséquences imprévisibles.

Ce qui est inacceptable

Il est inacceptable que les puissances nucléaires continuent de moderniser leurs arsenaux alors que le cadre juridique du désarmement s'effrite petit à petit.

La conférence d'examen doit adopter un document final concret, assorti d'engagements vérifiables et d'échéances précises. L'ONU a déclaré qu'elle œuvrerait activement à la recherche d'un consensus : la société civile doit jouer pleinement son rôle en maintenant une forte pression publique et politique.