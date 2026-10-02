Panama, agenti infiltrati contro sindacati e movimenti

Quel fantasma mai del tutto sepolto del vecchio G-2, l’apparato di intelligence della dittatura militare, e la stagione dei “pinchazos” telefonici sembrano oggi aver cambiato veste grafica. Ricorrono persino alla profilazione digitale e all’infiltrazione poliziesca nei movimenti di opposizione, ma conservano lo stesso obiettivo: criminalizzare il dissenso e disarticolare la resistenza popolare.



A inizio settembre, le organizzazioni riunite nella coalizione Pueblo Unido por la Vida, affiancate da difensori dei diritti umani e organizzazioni internazionali, hanno rotto il silenzio e hanno depositato una denuncia formale alla Procura Generale della Nazione. Le prove presentate sono tanto dettagliate quanto inquietanti: un corposo dossier contenente fotografie, nomi, gradi, incarichi e targhe identificative che svelerebbero il funzionamento di una vera e propria struttura clandestina statale, dedita al pedinamento, all’infiltrazione e al sabotaggio dei movimenti d’opposizione.

Secondo i portavoce della coalizione, gli agenti identificati e capillarmente inseriti all’interno di sindacati, gruppi studenteschi, comunità indigene, contadine e movimenti ambientalisti sarebbero almeno 24, ma potrebbero essere anche il doppio. Non si tratta, dunque, di semplici episodi isolati di sorveglianza durante i cortei e le mobilitazioni di piazza, ma di una persecuzione asfissiante, pianificata e mirata: schedatura dei dirigenti, tracciamento dei loro veicoli, monitoraggio costante delle loro abitazioni e, fatto ancor più grave, il sistematico controllo dei loro familiari più stretti, inclusi anziani e minori.

“Abbiamo scoperto agenti che da anni si erano infiltrati nelle organizzazioni, con atteggiamenti radicali e violenti, dediti alla profilazione dei leader, a creare divisioni interne al movimento e a favorire le condizioni per la loro criminalizzazione, persecuzione e arresto. Si tratta di una volgare infiltrazione che viola tutti i parametri legali, costituzionali e convenzionali”, spiega a Pagine Esteri Jorge Guzmán, avvocato e coordinatore del Fronte nazionale per la difesa dei diritti economici e sociali (Frenadeso).

Lo schema del lawfare, un vero e proprio G-2.0, è tanto semplice quanto perverso: gli agenti infiltrati alimentano dossier privi di qualsiasi autorizzazione giudiziaria preventiva, fabbricano fittizi presupposti di reato e trasmettono il tutto alle procure. La polizia si fa così giudice e parte, costruendo a tavolino le accuse per giustificare perquisizioni delle sedi ufficiali o, ancora peggio, delle abitazioni dei leader sindacali e sociali. Il risultato? Più di cento operai edili, decine di giovani attivisti, insegnanti e difensori dell’ambiente sottoposti a processi penali e amministrativi viziati all’origine.

Questo 30 settembre, le organizzazioni della coalizione Pueblo Unido por la Vida hanno marciato per le vie della capitale, portando in piazza l’indignazione della classe lavoratrice e chiedendo che lo Stato cessi immediatamente l’utilizzo dell’apparato di intelligence e della forza pubblica come clave politiche per silenziare chi si oppone a un modello economico escludente.

A questo proposito, Guzmán, che è anche membro della Coordinatrice popolare dei diritti umani di Panamá (Copodehupa), spiega a Pagine Esteri che le proteste dello scorso anno contro la riforma della previdenza sociale (Legge 462) e la firma dell’accordo con gli Stati Uniti, hanno scatenato una vera e propria caccia alle streghe da parte dello Stato.

“Quasi 300 educatori sono stati licenziati, mentre nel caso del Suntracs e della Conusi (Coordinatrice di unità sindacale), l’offensiva dello Stato sta persino calpestando le raccomandazioni emesse dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) in difesa della libertà sindacale. I dirigenti continuano a essere indagati, reclusi, sottoposti a misure cautelari, asilati o esiliati. Non solo non sono stati aperti spazi tripartiti di negoziazione, ma alle organizzazioni sono state bloccate le risorse economiche e l’accesso ai conti bancari”.

Il bilancio è pesante: più di 600 detenzioni arbitrarie, oltre 100 attivisti sottoposti a procedimenti giudiziari, 25 perquisizioni a sedi sindacali e abitazioni private, 5 ordini di cattura contro i dirigenti, il blocco di 18 conti bancari e il tentativo legale promosso dal Ministero del Lavoro per sciogliere formalmente il Suntracs.