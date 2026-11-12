Cuba di fronte all’assedio di Washington

Solidarietà e sostegno al Vertice iberoamericano e all’ONU

Cuba al vertice iberoamericano di Madrid Fonte: Cubadebate

Mentre l’amministrazione di Donald Trump stringe ancora una volta la morsa della sua politica di asfissia economica contro L’Avana, l’isola caraibica continua a trovare sostegno politico e diplomatico sulla scena internazionale. Il recente trentesimo Vertice Iberoamericano, tenutosi a Madrid il 4 e 5 novembre, insieme al la trentaquattresima votazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di condanna al blocco statunitense contro Cuba, dimostra chiaramente che, nonostante l’inasprimento delle misure coercitive, la maggiore delle Antille mantiene la sua posizione di resistenza e non è isolata.

Nuove sanzioni e blocco energetico

L’offensiva della Casa Bianca non dà tregua. Giovedì 5 novembre, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro statunitensi hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro otto entità, due persone e cinque navi legate a reti di trasporto di greggio, alle importazioni statali e a settori quali l’elettronica, la manifattura, il comparto marittimo e la tecnologia, con ripercussioni anche sui fornitori stranieri. Questa decisione si aggiunge all’embargo energetico imposto dall’inizio dell’anno: una misura che, limitando la fornitura di carburante, colpisce direttamente la produzione di energia elettrica, i trasporti e l’assistenza sanitaria sull’isola.

Si stima che l’embargo, illegale e in vigore da diversi decenni, abbia causato perdite e danni cumulativi superiori ai 178 miliardi di dollari. Tra marzo 2025 e febbraio 2026, l’impatto finanziario ha superato gli 8 miliardi, registrando un aumento del 7% rispetto al periodo precedente.

Davanti all’assemblea plenaria di Madrid, il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciato la gravità di questo scenario. Il capo della diplomazia di Cuba ha sottolineato che Washington ha istituito «un accerchiamento energetico equivalente a un blocco navale» e applica «sanzioni secondarie a individui o entità che intrattengano relazioni commerciali con l’isola», spingendo la propria politica fino a «limiti disumani di punizione collettiva».

Ha inoltre respinto con forza le nuove disposizioni, sottolineando come il governo statunitense, invece di ascoltare le richieste dei propri cittadini, insista nel suo «ostinato impegno» a inasprire l’embargo e a «causare il maggior danno possibile al nostro popolo».

Rodríguez Parrilla ha infine avvertito che Washington «continuerà a fallire nel tentativo» di sottomettere la nazione caraibica «ai propri disegni», ribadendo che nessuna pressione esterna riuscirà a piegare la sovranità né la volontà di autodeterminazione del popolo cubano.

Il sostegno della comunità internazionale

Questa escalation punitiva avviene appena una settimana dopo che l’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato una nuova risoluzione che esige la fine del blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba. Nonostante le forti pressioni diplomatiche esercitate dagli Stati Uniti — che sono riusciti a spingere alcuni governi a modificare il proprio voto o ad astenersi rispetto agli anni precedenti —, la stragrande maggioranza dei paesi membri ha sostenuto la richiesta cubana. Il risultato conferma che la comunità internazionale respinge quasi all'unanimità l’applicazione di leggi extraterritoriali e difende il diritto dell’isola a decidere del proprio destino senza ingerenze.

Voci di solidarietà a Madrid

Al Vertice di Madrid, la richiesta cubana ha trovato una sponda nel fermo rifiuto delle misure unilaterali di Washington da parte di diverse delegazioni regionali. Per il Brasile, il ministro degli Esteri Mauro Vieira ha condannato le azioni statunitensi volte a «limitare illegalmente» il flusso energetico verso l’isola, avvertendo che tali azioni colpiscono direttamente le fasce più vulnerabili della popolazione. Il capo della diplomazia brasiliana ha respinto categoricamente le posizioni di forza unilaterali, sottolineando che i paesi iberoamericani non possono rassegnarsi né restare passivi di fronte a questo tipo di minacce.

Sulla stessa linea si è espressa la delegazione messicana, guidata dal ministro degli Esteri Roberto Velasco in rappresentanza della presidente Claudia Sheinbaum, che ha ribadito la storica condanna del proprio Paese nei confronti del bloqueo. Velasco ha reiterato la solidarietà del governo messicano al popolo cubano, difendendo il rispetto incondizionato all’autodeterminazione dei popoli. Nel corso del vertice, il Messico ha inoltre insistito sulla necessità di dare priorità alla cooperazione e alla prosperità condivisa rispetto alle politiche di esclusione.

A queste voci si è unito il Nicaragua attraverso il co-ministro degli Esteri Valdrack Jaentschke, il quale ha esigito la revoca incondizionata dell’embargo e la cessazione immediata di tutte le misure coercitive, rivendicando l’America Latina e i Caraibi come zona di pace.

Giorni prima, in sintonia con la votazione a New York, il governo nicaraguense aveva ribadito che «Cuba è libera e continuerà ad esserlo», denunciando la violazione del diritto internazionale da parte delle sanzioni statunitensi.

Resistenza all’unilateralismo

Al termine del vertice iberoamericano, la delegazione cubana ha espresso gratitudine per le manifestazioni di sostegno ricevute e ha esortato la regione ad agire «senza ingerenze, esclusioni né pressioni esterne».

Al di là delle difficoltà materiali causate da oltre sei decenni di embargo e dai recenti vincoli finanziari ed energetici, il messaggio che L’Avana trasmette nei forum multilaterali resta chiaro: di fronte alle minacce e al tentativo di soffocamento economico, Cuba mantiene la propria dignità, difende il multilateralismo e non si piega.

Fonte: LINyM (spagnolo)