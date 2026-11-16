Corralito alla paraguayana Fonte: Resumen Latinoamericano

“È ancor più destra di Javier Milei e più vicino alle sue idee”. Commentava così, compiaciuto, un funzionario argentino, pochi giorni dopo la carcerazione del presidente paraguayano Santiago Peña a seguito del crack di Ueno Bank che ha messo in ginocchio circa tre milioni di correntisti, l’insediamento alla guida del paese da parte del vicepresidente Pedro Alliana.

Appartenente al Partido Colorado, 52 anni, Alliana ha un profilo spostato addirittura più a destra rispetto a quello di Peña. In pratica, se la destituzione di quest’ultimo era ineluttabile dopo quanto accaduto, l’arrivo del suo vice alla presidenza ha mantenuto l’attuale status quo. Sostenitore dei valori ormai comuni all’Internazionale nera latinoamericana, fondata sui pilastri fondamentali della tutela della proprietà privata, della famiglia tradizionale e pericolosamente vicino ai valori ultracattolici conservatori, noti per la loro avversione all’ideologia di genere e all’aborto, Alliana ha fatto parte di Honor Colorado, corrente in seno al Partido Colorado di cui è leader l’ex presidente Horacio Cartes, alla guida del Paraguay tra il 2013 e il 2018.

Brasil de Fato informa che Alliana fu oggetto di sanzioni economiche Usa per corruzione all’epoca della presidenza Biden. Protrattesi dal 2023 fino all’ottobre 2025, le sanzioni sono state revocate dall’amministrazione Trump. Lo stesso Alliana, segnala ancora Brasil de Fato nell’articolo Paraguay. Biblia, familia y propiedad privada: ¿quién es Pedro Alliana, el vicepresidente de Peña que toma el poder tras la destitución de Peña?, oltre a riconoscersi nei valori della dittatura stronista (la più lunga in America Latina, dal 1954 al 1989), solo pochi anni fa, si adoperò per far mandare a monte un accordo tra il suo paese e l’Unione Europea nel campo dell’istruzione sostenendo che gli istituti scolastici esteri avrebbe potuto divulgare contenuti educativi legati all’ideologia di genere.

È in questo contesto che Esperanza Martínez, senatrice del Partido Participación Ciudadana e leader della coalizione progressista del Frente Guasú, ha definito il legame tra Cartes, Peña e Alliana come il nuovo «Trinomio de Oro» riferendosi al al cosiddetto «Cuatrinomio de Oro», il circolo più stretto e potente legato ad Alfredo Stroessner negli ultimi anni della dittatura militare.

Inutile dire che Alliana è pienamente allineato ai valori di presidenti quali Trump e Milei e tra i maggiori fautori del Sofa (Status of Forces Agreement), l’accordo approvato dal Congresso paraguayano la scorsa primavera che consente al personale militare e civile Usa di godere della più completa immunità, sottostare esclusivamente alla giurisdizione a stelle e strisce, esercitare la sovranità sul territorio del paese latinoamericano, nonché l’esenzione da tasse, dazi doganali e pedaggi per beni, attrezzature e mezzi del Pentagono.

Ma come si è arrivati a tutto questo? È il 3 novembre scorso quando circa la metà dei paraguayani si vede privata dei propri risparmi a seguito dell’improvviso default dell’istituto bancario Ueno Bank, annunciata su X dalla Banca Centrale del Paraguay.

Ueno Bank è una banca legata all’ormai ex presidente del paese Santiago Peña, peraltro già accusato, nel recente passato, di avere rapporti con il narcotrafficante Sebastián Marset, estradato negli Usa lo scorso mese di marzo. Quest’ultimo avrebbe ripulito fondi illeciti provenienti dal traffico di cocaina attraverso operazioni, prestiti e investimenti accettati come legali coinvolgendo la stessa Ueno Bank.

In breve tempo, la magistratura emette un ordine di arresto per i vertici dell’istituto creditizio, a partire da Federico Miguel Vázquez, vicepresidente dell’istituto di credito e proprietario di almeno 28 imprese collegate alla banca digitale, ma gran parte delle quali fantasma. In pratica, le imprese si prestavano fondi tra loro che poi ritornavano a Ueno Bank rafforzandone artificialmente il capitale.

Peña rassegna le dimissioni dalla presidenza del paese, pensando che questa sia una sorta via di fuga, inizialmente spera di trovare riparo negli Stati Uniti, ma in realtà è stato proprio grazie a causa dei suoi maneggi che è stata resa possibile la crescita a dismisura di Ueno Bank, tramite campagne ingannevoli rivolte alla popolazione, giovanissimi compresi, volte ad insegnare ai paraguayani come gestire i propri risparmi. È stata infatti la stessa Banca Centrale del Paraguay (Bcp) a permettere che Ueno Bank avesse il diritto di operare come istituto di credito grazie al legame tra Carlos Carvallo Spalding, presidente di Bcp ora rimosso per fedelissimo di Alliana e Peña, divenuto presidente del paese nel 2023.

L’ex presidente si adopera affinché il conglomerato di imprese che fa capo a Federico Miguel Vázquez si aggiudichi almeno 145 appalti pubblici per un totale di circa 40 milioni di dollari. Solo Itti, l’impresa tecnologica del gruppo, aveva guadagnato più appalti rispetto al governo precedente di Mario Abdo, anche lui proveniente dai colorados, tanto da aggiudicarsi anche lo sviluppo della piattaforma home banking del Banco Nacional de Fomento. Il default di Ueno Bank ha significato perdere il lavoro anche per i circa 900 lavoratori di Itti, che aveva una sua sede in Argentina, quando il Grupo Vázquez è andato a rotoli trascinandosi dietro la banca digitale, ma la Casa Rosada non si è minimamente interessata di ciò poiché Milei era impegnato a festeggiare l’arrivo al potere del suo clone paraguayano Alliana.

Il controllo della banca passava attraverso una catena di società molto simile alle scatole cinesi. Ueno Bank era nelle mani di U Paraguay S.A., che deteneva oltre il 91% del suo capitale. A sua volta, U Paraguay S.A. apparteneva a U Holdings, partecipata del Grupo Vázquez costituita poco più di un mese dopo l’insediamento di Santiago Peña alla guida del paese e di cui era uno dei maggiori azionisti. Peña fece di tutto presentare Ueno Bank ai paraguayani come il motore della trasformazione economica del paese, quello di un istituto bancario che aveva scommesso sulla digitalizzazione e che, in breve tempo, era riuscita ad attrarre molti correntisti.

Oggi la situazione del Paraguay assomiglia, sotto diversi aspetti, al corralito dell’Argentina risalente al 2001. In quel caso, nel mezzo di una gravissima crisi economica, fu imposto un limite massimo di prelievo a settimana dai conti correnti, impedendo ai correntisti di disporre liberamente dei propri risparmi. Lì vi era uno stato fallito, mentre in Paraguay il default ha riguardato una banca che era talmente legata agli interessi di stato e alle lobby coloradas da mettere sul lastrico milioni di correntisti e lavoratori.