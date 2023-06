Guardatevi intorno: migliaia di morti per una controffensiva impantanata fra le mine

Con tutto il rispetto per questi esponenti della "società civile" ucraina, voglio però far osservare che in questo momento la guerra è nella fase della #controffensiva ucraina per la riconquista del Donbass e della Crimea, non della resistenza per difendere Kiev dall'avanzata dei carri armati di Putin. Una controffensiva estremamente cruenta. Sia militarmente sia umanamente. E' un pantano di mine. I risultati? Avanzate limitate a qualche palmo di terra.

Ho studiato la storia.

Questa è pura follia.

Le vostre parole le ho già lette tante altre volte in tante altre guerre. Nel mio studio della storia ho capito che anche le cause giuste possono degenerare se la violenza e la guerra divengono il loro cuore. Il fanatismo può far breccia anche fra i sostenitori delle cause giuste. Ed è bene evitare ogni "oltranzismo giusto", perché anche le giuste cause possono trasformarsi in mostruose prove di sangue che sfigurano le persone, deformano il loro animo e le rendono irriconoscibili. Ogni giorno di questa guerra porta una quantità di lutti e di sofferenze che solo un insensato spirito nazionalistico può invitare a sopportare.

Stop.

Cari amici della società civile ucraina: stop.

Guardatevi intorno: questa carneficina non ha più senso.

Non tutti sono d'accordo con voi.

Non invocate la continuazione della guerra.