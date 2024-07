Si fa presto a dire "presentiamo un esposto alla Procura". Con la Panda di Fulvia, senza aria condizionata, navighiamo nella peggiore calura di Taranto e ci dirigiamo in via Lago di Bolsena dove in passato abbiamo presentato altri esposti.

Finalmente arriva il nostro turno. Carta d'identità in mano, l'esposto sull'ILVA con gli allegati tecnici è in una cartellina rossa. Si parte, il maresciallo scrive le mie generalità, compila la parte introduttiva del verbale di consegna. Sembriamo a buon punto.

La felicità dura poco. Black-out elettrico. Il computer dei Carabinieri perde tutti i dati. Si ricomincia da capo. Mai scoraggiarsi. Siamo a buon punto. Il computer perde nuovamente tutti i dati. Dobbiamo ricominciare per la terza volta, mai scoraggiarsi. Per la terza volta ci accingiamo a ricompilare il verbale di consegna dell'esposto. Ma vediamo il volto del maresciallo perdere ogni residuo di ottimismo: "Il computer sta avviando proprio ora l'aggiornamento del sistema operativo".

Sentiamo di aver compiuto il nostro dovere verso chi verrà dopo di noi. Perché quello che abbiamo consegnato è il primo esposto per evitare una strage di migliaia e migliaia di persone dal qui al 20100 per le ondate di calore associate alla CO2 siderurgica.

Affrontiamo la nostra ondata di calore, nulla in confronto rispetto a ciò che dovranno affrontare le vittime che non ce la faranno fra venti, quaranta, settant'anni. Non non ci saremo più. Ma oggi abbiamo compiuto un atto di giustizia transfrontaliera e transgenerazionale verso persone di cui non conosceremo mai la nazionalità e il volto.