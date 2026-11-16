Caso Moro: le omissioni della "verità dicibile" e le smentite delle perizie
I segreti che il brigatista Valerio Morucci non ha mai raccontato
Ci sono cinque buchi neri delle Brigate Rosse sul sequestro Moro. E Morucci si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande più stringenti. In precedenza Morucci è stato assunto dalla società di intelligence G Risk amministrata da un ex dirigente dei servizi segreti.
16 novembre 2026
Redazione PeaceLink
Per decenni il memoriale dell'ex capo della colonna romana delle BR ha retto la versione ufficiale dei 55 giorni che cambiarono la storia della Repubblica. Ma le perizie balistiche su via Fani, il mistero della moto Honda durante l'agguato, l'ombra della 'ndrangheta e i rapporti con gli apparati di sicurezza rimangono non chiariti. Ecco le domande a cui gli ex brigatisti — trincerati dietro la facoltà di non rispondere — non hanno mai voluto dare risposta.
Il Memoriale Morucci
Qui parleremo del cosiddetto "Memoriale Morucci". Redatto in carcere tra il 1986 e il 1988 dall'ex capo della colonna romana delle Brigate Rosse, Valerio Morucci, e consegnato nel 1990 direttamente nelle mani dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, quel documento di quasi trecento pagine ha rappresentato per decenni l'ossatura della verità giudiziaria.
Eppure, dietro l'apparente minuzia cronachistica di quel racconto si nasconde quella che alcuni storici e la seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro (2014-2017) hanno definito una "verità dicibile": una ricostruzione concordata tra gli ex brigatisti dissociati per ottenere i benefici di legge, chiudere i conti con la giustizia senza assumere le vesti infamanti dei "pentiti" e, soprattutto, preservare un nucleo impenetrabile di omissioni.
I silenzi di Morucci
Quando nel gennaio 2017 Morucci è stato nuovamente convocato in audizione parlamentare per rispondere alle nuove evidenze scientifiche e documentali emerse a distanza di decenni, la sua scelta è stata netta: avvalersi della facoltà di non rispondere su gran parte delle contestazioni operative.
Il 17 gennaio 2017, Valerio Morucci è stato ascoltato dalla seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (presieduta da Giuseppe Fioroni).
All'inizio della seduta, Morucci ha dichiarato formalmente di volersi avvalere della facoltà di non rispondere a qualsiasi domanda riguardante vicende per le quali era già stato imputato. Il presidente Fioroni ha precisato che l'ex brigatista veniva ascoltato in regime di libera audizione (e non di esame testimoniale formale) e che, pertanto, era giuridicamente libero di non rispondere laddove non lo avesse ritenuto opportuno.
Morucci ha affermato di essere disponibile unicamente a svolgere un ragionamento generale sullo sviluppo storico e politico del terrorismo e degli eventi del 1978, ribadendo che avrebbe invece taciuto su ogni dettaglio operativo e fattuale.
Di fronte al rifiuto di entrare nel merito delle singole contestazioni, il presidente aveva proposto di aggiornare i lavori a una seduta successiva. Morucci ha però comunicato che non avrebbe risposto ad alcuna ulteriore domanda nemmeno in futuro, portando così alla chiusura definitiva della sua audizione. [1]
La convocazione del 2017 si inseriva in una fase in cui la Commissione Fioroni stava riesaminando criticamente il cosiddetto "memoriale Morucci" (scritto nel 1986 insieme ad Adriana Faranda e diventato per decenni la ricostruzione giudiziaria ufficiale del sequestro) alla luce di nuove perizie tecniche e acquisizioni documentali. I principali nodi su cui i commissari intendevano interrogarlo riguardavano dettagli importanti relativi agli accertamenti balistici e alla dinamica di via Fani. Infatti nuove perizie dei RIS e della Polizia Scientifica sui bossoli e sulle traiettorie dei colpi esplosi il 16 marzo 1978 avevano sollevato dubbi sulla reale composizione del commando, sul numero di armi impiegate e sulla versione fornita dallo stesso Morucci sul funzionamento (e l'inceppamento) delle armi. [1]
La scelta del silenzio da parte di Morucci fu interpretata dai membri della Commissione (come evidenziato nella Relazione Finale della Commissione Moro) come la volontà di non rimettere in discussione l'impianto narrativo consolidato nei processi degli anni Ottanta e Novanta, evitando di confrontarsi con le contraddizioni emerse dalle nuove indagini tecnico-scientifiche.
I rapporti di Morucci con la società di intelligence G Risk
G Risk, Valerio Morucci è stato assunto per ricoprire il ruolo di analista dello scenario geopolitico e dello scacchiere internazionale. [1]
Secondo quanto dichiarato nel 2016 dal proprietario della società Giuseppe De Donno (ex colonnello dei Carabinieri ed ex dirigente del Sisde), le ragioni e i dettagli delle sue mansioni erano legati a due aspetti principali.
Analisi dello scacchiere internazionale. La società cercava una figura che si occupasse di monitorare e analizzare le dinamiche geopolitiche e i rischi internazionali per i propri clienti. [1]
Valutazione dei rischi legata all'esperienza pregressa. De Donno ha spiegato esplicitamente di averlo scelto «per la sua esperienza di vita», confermando che tale bagaglio includeva anche il suo passato nella lotta armata e nel terrorismo, utile in un'ottica di analisi della sicurezza. [1]
Va inoltre ricordato che, già prima dell'assunzione nella G Risk, Morucci aveva collaborato come autore scrivendo articoli di analisi su Theorema (una rivista edita da Noema di cui il generale Mario Mori era direttore scientifico) e che la stessa G Risk curava pubblicazioni specializzate del settore come la rivista Look Out.
La collaborazione di Morucci con i servizi segreti italiani
Il SISDE (acronimo di Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) è stato un servizio segreto civile italiano, attivo dal 1977 al 2007.
Morucci collaborò con il SISDE almeno tra il 1989 e il 1990, periodo in cui era ancora detenuto dopo la dissociazione dalle Brigate Rosse. La circostanza è emersa ufficialmente nel 2017 grazie alla desecretazione di documenti acquisiti dalla seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro. Lo ha affermato il presidente della Commissione Moro, Giuseppe Fioroni, illustrando documenti del servizio relativi alle valutazioni di Morucci sul secondo ritrovamento delle carte di Aldo Moro in via Monte Nevoso.
Adriana Faranda - brigatista e compagna di Morucci - si mostrò stupita e "sgomenta" quando apprese formalmente che Morucci era definito un collaboratore del SISDE.
I cinque buchi neri
Ma quali sono i buchi neri che il racconto dei protagonisti delle Brigate Rosse non ha mai voluto illuminare? Ripercorrendo gli atti giudiziari, le perizie della Polizia Scientifica e le relazioni parlamentari, emergono almeno cinque grandi interrogativi ancora privi di risposta.
1. L'enigma balistico di via Fani e i tiratori
Nel memoriale di Morucci, l'agguato di via Fani viene descritto come un'azione sferrata da soli quattro tiratori travestiti da avieri sul lato sinistro della carreggiata, segnata dalla concitazione e dall'inceppamento di diverse armi, incluso il mitra FNA-43 impugnato dallo stesso Morucci. Le perizie medico-legali e balistiche hanno però demolito questa narrazione. In primo luogo, gli esami della Polizia Scientifica hanno dimostrato che il mitra sequestrato nel covo di viale Giulio Cesare non sparò alcuno dei bossoli repertati in via Fani. In secondo luogo, sulla scena del crimine entrarono in azione almeno sette armi diverse, con traiettorie incrociate provenienti anche dal lato destro della strada e dal basso verso l'alto, incompatibili con la posizione dei soli quattro uomini dichiarati. A questo si aggiunge il giallo del cosiddetto "quinto uomo" (o tiratore aggiunto): un assalitore rimasto in posizione fissa a pochi metri dalla Fiat 130 di Moro, capace di esplodere 49 colpi con precisione chirurgica contro i quattro uomini della scorta a bordo delle auto senza mai ferire lo statista sul sedile posteriore, mentre un altro tiratore abbatteva l'agente Raffaele Iozzino, unico a riuscire a scendere dall'Alfetta.
Secondo i consulenti balistici della seconda Commissione Moro (come il perito Paride Minervini) e gli atti ufficiali, a sparare i 49 colpi non fu uno dei brigatisti ufficiali, ma con ogni probabilità un tiratore professionista rimasto senza nome, la cui esistenza le Brigate Rosse hanno dovuto cancellare per proteggere un patto di silenzio con gli apparati. Il mitra FNA-43 sequestrato nel covo di viale Giulio Cesare non ha mai sparato nessuno dei 49 bossoli repertati in via Fani (livello massimo di esclusione balistica). Non solo: i periti della Commissione hanno rilevato che l'impronta lasciata sui bossoli non mostra nemmeno le caratteristiche tipiche di un FNA-43, suggerendo che si trattasse di un'arma diversa e mai ritrovata. [1]
Come dichiarato pubblicamente dal perito balistico Paride Minervini (consulente della Commissione Moro), in via Fani agirono due livelli completamente diversi di capacità militare: da una parte militanti inesperti che spararono per errore contro le vetrine e i balconi del primo piano; dall'altra un singolo operatore rimasto immobile a pochi metri dalla Fiat 130, capace di svuotare un intero caricatore (e ricaricare) in pochissimi secondi con precisione chirurgica.
Alla luce di questi elementi, gli inquirenti e gli storici hanno formulato tre ipotesi sull'identità di quel tiratore.
Prima ipotesi: un militare o un appartenente agli apparati (o a reti tipo Gladio). Un tiratore addestrato all'uso di armi automatiche in contesti urbani, inserito nel dispositivo d'attacco per garantire che la scorta venisse neutralizzata istantaneamente senza rischiare di uccidere Aldo Moro (obiettivo che doveva essere catturato vivo).
Seconda ipotesi: un uomo della criminalità organizzata (la pista Nirta). Alla luce dell'identificazione fotografica del boss della 'ndrangheta Antonio Nirta (soprannominato "Due nasi" proprio per la sua abilità con le armi, nonché confidente del generale dei Carabinieri Francesco Delfino), alcuni commissari hanno ipotizzato che a garantire la copertura di fuoco fosse un uomo legato ai clan calabresi.
Terza ipotesi: un brigatista mai processato.
2. Il mistero della moto Honda
Un altro muro di gomma riguarda la presenza di una motocicletta di grossa cilindrata (una Honda blu o bordeaux) con due uomini a bordo. Testimoni oculari hanno confermato la partecipazione attiva del mezzo all'azione di fuoco e alla copertura della fuga. Nonostante la presenza della moto fosse stata recepita persino nelle prime sentenze, Morucci e gli altri ex brigatisti hanno sempre negato categoricamente che nel commando ci fossero motociclisti.
3. L'ombra della 'ndrangheta e la presenza di Antonio Nirta
Forse il punto più inquietante emerso dai lavori dell'ultima Commissione Moro riguarda la possibile saldatura tra terrorismo, criminalità organizzata e settori deviati dello Stato. Negli anni Novanta, il collaboratore di giustizia Saverio Morabito riferì ai magistrati milanesi che il boss della 'ndrangheta Antonio Nirta (detto "Due nasi", uomo di fiducia del generale dei Carabinieri Francesco Delfino) sarebbe stato infiltrato o impiegato direttamente nell'azione di via Fani come elemento di raccordo e controllo occulto. Quella pista, inizialmente archiviata per mancanza di riscontri, ha trovato un clamoroso elemento oggettivo nel luglio 2016: una perizia antropometrica dei RIS dei Carabinieri su una fotografia scattata pochi minuti dopo la strage dal fotoreporter Gherardo Nucci ha attestato la compatibilità fisionomica tra uno dei primi uomini accorsi attorno all'auto di Moro e lo stesso Antonio Nirta. Ammettere la presenza di un boss mafioso legato ai servizi segreti avrebbe distrutto l'immagine delle BR come avanguardia rivoluzionaria autonoma: di qui la necessità di un silenzio assoluto.
4. I contenuti rimossi dell'interrogatorio nella "prigione del popolo"
Nella narrazione di Morucci, i cinquantacinque giorni di prigionia di Aldo Moro vengono ridotti quasi esclusivamente a un dibattito politico interno all'organizzazione tra l'ala "movimentista" (favorevole alla liberazione dello statista) e quella "militarista" guidata da Mario Moretti. Questa impostazione ha avuto l'effetto pratico di espungere dal racconto ogni riferimento ai reali contenuti dell'interrogatorio cui Moro fu sottoposto e ai documenti da lui redatti. Le carte ritrovate in due tempi diversi (nel 1978 e nel 1990) nel covo milanese di via Monte Nevoso dimostrarono invece che Moro aveva affrontato temi altissimi e compromettenti per gli equilibri della Guerra Fredda: le strutture occulte dello Stato, i rapporti con i servizi segreti atlantici e l'esistenza della rete clandestina Gladio / Stay-Behind. Un patrimonio informativo che finì al centro di trattative sotterranee e di un patto implicito di non belligeranza tra gli ex terroristi e settori delle istituzioni.
5. I rapporti opachi con gli apparati di sicurezza
Infine, resta il paradosso della traiettoria personale dello stesso Morucci dopo l'uscita dal carcere. Negli anni Duemiladieci, la notizia della sua assunzione a tempo indeterminato presso la società privata di intelligence e sicurezza G Risk — guidata dall'ex colonnello del Sisde Giuseppe De Donno, storico collaboratore del generale Mario Mori — ha sollevato pesanti interrogativi, acuiti nel 2017 dalla desecretazione di documenti del 1990 che attestavano una precedente collaborazione retribuita di Morucci proprio con il servizio segreto civile (Sisde). Un epilogo che alimenta il sospetto che la "verità dicibile" consegnata alle istituzioni nel 1990 sia stata il prezzo di un tacito scambio: assicurare allo Stato che le Brigate Rosse avessero agito da sole, senza eterodirezioni né complicità interne, lasciando sepolti per sempre i segreti più scomodi della Repubblica.
Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse nel 1978
Autore: Brigate Rosse
Fonte: Brigate Rosse
Documentazione e fonti di approfondimento
Camera dei Deputati – Relazione finale della II Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (XVII Legislatura).Consulta il documento integrale
Note: Fioroni shock: «Morucci era del Sisde, ho le carte...»
La rivelazione sull'ex brigatista durante un'udienza della commissione Moro
Il brigatista Valerio Morucci era del Sisde. «Ho le carte dei servizi che dimostrano la sua collaborazione nel 1990», ha detto il presidente della Commissione Moro, Giuseppe Fioroni. I fatti emergono dalla terza audizione di Adriana Faranda, anche lei ex brigatista pentita ed ex compagna di Morucci, durante la quale Fioroni l’ha incalzata: «Il Sisde, con cui Valerio Morucci collaborava a quel tempo, gli chiese cosa pensasse del ritrovamento in via Montenevoso delle fotocopie del memoriale Moro, nel 1990». Lei non ha nascosto lo stupore: «Valerio collaborava con il Sisde? È una cosa che detta così mi lascia sgomenta. Forse gli avranno chiesto una consulenza». E, alla domanda se i servizi segreti ebbero contatti anche con lei, la brigatista ha risposto in modo ambiguo: «Imposimato mi fece incontrare due funzio- nari del Sisde, ma io rifiutai di proseguire il rapporto. Uno di loro mi disse che aveva fatto perquisire casa mia».
Fioroni, in seguito, torna sul tema: «Morucci, parlando in qualità di collaboratore del Sisde, si disse non sicuro che Gallinari avesse distrutto gli originali delle lettere e dei documenti di Moro, Morucci non vedeva ragione per distruggere quelle carte». «Anche io mi sono sempre chiesta perché si dovessero distruggere gli originali dei documenti di Moro», ha risposto Faranda, sottolineando però di non sapere se ci fossero carte a Genova.
Durante l’audizione, Faranda ha anche parlato dei rapporti con il nucleo storico delle Br: «La divisione delle Br in una prima e in una seconda fase è arbitraria e scorretta. Noi ci muovevamo soprattutto in funzione delle indicazioni dei capi storici detenuti a Torino. Durante il processo di Torino, il nucleo storico si rifiutò di riconoscersi come un gruppo di imputati. Loro sostennero di essere prigionieri politici e invitarono i giudici a nominare loro un avvocato difensore e l’invito a chi stava fuori era quello di portare l’attacco al cuore dello Stato. Quando furono uccisi Coco e l’avvocato Croce, i comunicati di rivendicazione di chi era in carcere è significativo - ricorda l’ex postina del caso Moro - perché si dice che quell’azione non è una rappresaglia e si parla dei due poliziotti di scorta al giudice come di mercenari uccisi giustamente», tutte «indicazioni precise per chi stava fuori - ha concluso Faranda, ricordando come Franceschini stesso abbia rivendicato di aver scritto oltre l’ 80% della risoluzione strategica delle brigate rosse: quindi loro non subivano le decisioni di chi era fuori. Nella risoluzione strategica c’era già tutto, c’era anche Moro dentro». E ancora, «Franceschini ha rivendicato di avere scritto in carcere il 75- 80% della risoluzione strategica. Solo il 20% è stato scritto fuori. Franceschini disse solo che non era d’accordo sull’impostazione che era stata data al sequestro Moro: per lui non era un processo alla Dc, la discussione fondamentale doveva essere sul compromesso storico. Questo l’ho sentito anche da Gallinari: il compromesso storico era la riprova dell’abilità politica di Moro di imbrigliare il conflitto sociale, ad esempio come avvenne con l’inglobamento del Psi nel centrosinistra».
Faranda ha anche confermato di aver ricevuto 36 lettere di Moro. Era però l’esecutivo delle Br, tra cui Moretti, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, che decideva che cosa doveva uscire all’esterno e cosa no. E sugli originali del memoriale Moro ha aggiunto: «Mi sono sempre chiesta perchè distruggere gli originali. Mi sembra improbabile che fosse rimasta solo una copia a via Montenevoso».
Il caso Moro rimane un enigma aperto. Non a caso sono state occultate o distrutte le prove più importanti. Le contraddizioni e gli interrogativi delineano un quadro complesso e inquietante. Qui elenchiamo una serie di elementi conoscitivi per il dibattito pubblico e la ricerca della verità storica.
Nel 1978, durante il sequestro di Aldo Moro, via Gradoli 96 fu scelta come base operativa dalle Brigate Rosse. Un luogo che, come hanno ricostruito le indagini, era "marchiato" dai servizi segreti. Poi utilizzato dai neofascisti.
Era un programma segreto della CIA per raccogliere informazioni sui gruppi di protesta statunitensi. Venne trapiantato poi in anche Italia infiltrando di spie i movimenti di protesta. Importante fu l'operazione Blue Moon per la diffusione di droghe per distruggere i movimenti di contestazione.
Sigfrido Ranucci: "Perché le Br non hanno pubblicato quelle informazioni su Gladio? Avrebbero potuto mettersi una medaglia nel pieno della lotta armata e avere la conferma che l’Italia era un Paese sottoposto al giogo americano. Ecco, perché non hanno pubblicato quei documenti?"
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