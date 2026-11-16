Ci sono cinque buchi neri delle Brigate Rosse sul sequestro Moro. E Morucci si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande più stringenti. In precedenza Morucci è stato assunto dalla società di intelligence G Risk amministrata da un ex dirigente dei servizi segreti.

Per decenni il memoriale dell'ex capo della colonna romana delle BR ha retto la versione ufficiale dei 55 giorni che cambiarono la storia della Repubblica. Ma le perizie balistiche su via Fani, il mistero della moto Honda durante l'agguato, l'ombra della 'ndrangheta e i rapporti con gli apparati di sicurezza rimangono non chiariti. Ecco le domande a cui gli ex brigatisti — trincerati dietro la facoltà di non rispondere — non hanno mai voluto dare risposta.

Il Memoriale Morucci

Qui parleremo del cosiddetto "Memoriale Morucci". Redatto in carcere tra il 1986 e il 1988 dall'ex capo della colonna romana delle Brigate Rosse, Valerio Morucci, e consegnato nel 1990 direttamente nelle mani dell'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, quel documento di quasi trecento pagine ha rappresentato per decenni l'ossatura della verità giudiziaria.

Eppure, dietro l'apparente minuzia cronachistica di quel racconto si nasconde quella che alcuni storici e la seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro (2014-2017) hanno definito una "verità dicibile": una ricostruzione concordata tra gli ex brigatisti dissociati per ottenere i benefici di legge, chiudere i conti con la giustizia senza assumere le vesti infamanti dei "pentiti" e, soprattutto, preservare un nucleo impenetrabile di omissioni.

I silenzi di Morucci

Quando nel gennaio 2017 Morucci è stato nuovamente convocato in audizione parlamentare per rispondere alle nuove evidenze scientifiche e documentali emerse a distanza di decenni, la sua scelta è stata netta: avvalersi della facoltà di non rispondere su gran parte delle contestazioni operative.

Il 17 gennaio 2017 Valerio Morucci è stato ascoltato dalla seconda è stato ascoltato dalla seconda Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (presieduta da Giuseppe Fioroni). (presieduta da Giuseppe Fioroni).

All'inizio della seduta, Morucci ha dichiarato formalmente di volersi avvalere della facoltà di non rispondere a qualsiasi domanda riguardante vicende per le quali era già stato imputato. Il presidente Fioroni ha precisato che l'ex brigatista veniva ascoltato in regime di libera audizione (e non di esame testimoniale formale) e che, pertanto, era giuridicamente libero di non rispondere laddove non lo avesse ritenuto opportuno.

Morucci ha affermato di essere disponibile unicamente a svolgere un ragionamento generale sullo sviluppo storico e politico del terrorismo e degli eventi del 1978, ribadendo che avrebbe invece taciuto su ogni dettaglio operativo e fattuale.

Di fronte al rifiuto di entrare nel merito delle singole contestazioni, il presidente aveva proposto di aggiornare i lavori a una seduta successiva. Morucci ha però comunicato che non avrebbe risposto ad alcuna ulteriore domanda nemmeno in futuro, portando così alla chiusura definitiva della sua audizione. [1]

"memoriale Morucci" (scritto nel 1986 insieme ad Adriana Faranda e diventato per decenni la ricostruzione giudiziaria ufficiale del sequestro) alla luce di nuove perizie tecniche e acquisizioni documentali. I principali nodi su cui i commissari intendevano interrogarlo riguardavano dettagli importanti relativi agli accertamenti balistici e alla dinamica di via Fani. Infatti nuove perizie dei RIS e della Polizia Scientifica sui bossoli e sulle traiettorie dei colpi esplosi il 16 marzo 1978 avevano sollevato dubbi sulla reale composizione del commando, sul numero di armi impiegate e sulla versione fornita dallo stesso Morucci sul funzionamento (e l'inceppamento) delle armi. [1] La convocazione del 2017 si inseriva in una fase in cui la Commissione Fioroni stava riesaminando criticamente il cosiddetto(scritto nel 1986 insieme ad Adriana Faranda e diventato per decenni la ricostruzione giudiziaria ufficiale del sequestro) alla luce di nuove perizie tecniche e acquisizioni documentali. I principali nodi su cui i commissari intendevano interrogarlo riguardavano dettagli importanti relativi agli

Relazione Finale della Commissione Moro La scelta del silenzio da parte di Morucci fu interpretata dai membri della Commissione (come evidenziato nella) come la volontà di non rimettere in discussione l'impianto narrativo consolidato nei processi degli anni Ottanta e Novanta, evitando di confrontarsi con le contraddizioni emerse dalle nuove indagini tecnico-scientifiche.

I rapporti di Morucci con la società di intelligence G Risk

E che era successo negli anni precedenti?