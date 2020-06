L'indifferenza in un video impressionante

Spintonato da alcuni poliziotti, un anziano di 75 anni cade all'indietro sbattendo la nuca. Riverso per terra, sanguinante e privo di sensi non viene soccorso dai poliziotti che lo hanno fatto cadere per terra. Emerge l'indifferenza alla vita

E' accaduto a Buffalo, negli Stati Uniti, durante le proteste per la morte di Gerge Floyd

In questo video emerge l'indifferenza alla vita.

L'indifferenza Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio ma l’indifferenza: questa è l’essenza della mancanza di umanità.

George Bernard Shaw

Un anziano viene spintonato da alcuni poliziotti e cade all'indietro sbattendo violentemente la nuca. Nessun poliziotto lo soccorre.

Nella manifestazioni seguite all'omicidio dell'afroamericano George Floyd vi sono stati poliziotti che si sono distinti per la loro umanità e che si sono inginocchiati.

Altri invece hanno mostrato il lato peggiore della polizia americana (ben documentato da Infodata del Sole 24 Ore) che in sette anni ha ucciso 7.663 persone.

Il video di Buffalo fa impressione.

"È stato un video - si legge su Repubblica - a inchiodare due agenti di polizia di Buffalo, sospesi giovedì notte dopo che le immagini girate da WBFO, una stazione radio locale, li mostrano mentre spingono un manifestante di 75 anni, poi ricoverato in ospedale con un grave trauma cranico". Buffalo (USA), un anziano di 75 anni viene spintonato dalla polizia e cade all'indietro. Sanguinante, non verrà soccorso dai poliziotti

Ma non è finita qui: "Nel video lo si vede che si avvicina a un gruppo di poliziotti. Uno degli agenti urla poi lo spinge. L'uomo cade all'indietro, atterra appena fuori la portata della telecamera, il sangue gli cola dall'orecchio destro. Il video mostra un agente che si china per esaminarlo, ma un altro lo porta via, molti altri gli passano accanto, nessuno lo soccorre".

Ciò che impressiona è l'indiffernza alla vita, dopo che alcuni poliziotti urlano: "Sta sanguinando!"

Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato che le condizioni dell’uomo sono "gravi". E ha aggiunto: "Sono rimasto profondamente disturbato dal video, così come lo è stato il commissario della polizia di Buffalo, Byron Lockwood".

“Questo incidente è completamente ingiustificato e totalmente vergognoso”, ha inoltre twittato il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo. “Ho parlato con il sindaco di Buffalo Byron Brown e siamo concordi sul fatto che gli agenti coinvolti vadano immediatamente sospesi e sottoposti a un’indagine formale. Gli ufficiali di polizia devono far rispettare la legge, non abusarne”.