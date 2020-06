Il golpe di Trump è fallito

E' accaduto a Buffalo, negli Stati Uniti, durante le proteste per la morte di Gerge Floyd

Spintonato da alcuni poliziotti, un anziano di 75 anni cade all'indietro sbattendo la nuca. Riverso per terra, sanguinante e privo di sensi non viene soccorso dai poliziotti che lo hanno fatto cadere per terra. Emerge l'indifferenza alla vita

6 giugno 2020 - Redazione PeaceLink