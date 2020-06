Alexis Ohanian (cofondatore di Reddit) con la luce dei suoi occhi: Olympia Chiudi

Alexis Ohanian ha rassegnato le dimissioni dal comitato direttivo di Reddit e ha esortato la compagnia di sostituirlo con un candidato afroamericano.

Venerdì, il co-fondatore di Reddit, nonché marito di Serena Williams, ha annunciato che – dopo quindici anni – ha deciso di ritirarsi dalla compagnia da lui creata per «fare la cosa giusta».

Stando alle sue parole, la figlia che ha avuto con Serena Williams, Alexis Olympia Ohanian Jr, è stata un fattore importante nella sua decisione di ritirarsi dalla compagnia da lui co-fondata nel 2005.

Oltre a esprimere il desiderio che, per il suo ruolo venga scelto un candidato di colore, Ohanian ha anche dichiarato che userà i futuri guadagni derivanti delle sue azioni di Reddit «a servizio della comunità afroamericana, principalmente per porre un freno all’odio razziale», incominciando con la promessa di donare un milione di dollari a Know Your Rights Camp di Colin Kaepernick.

Le dimissioni del trentasettenne arrivano in un momento in cui, a seguito alla morte di George Floyd, la gente in tutto il mondo continua a protestare per la brutalità della polizia e il razzismo negli Stati Uniti.

L’annuncio di Ohanian ha riscontrato il sostegno dei social media. «Questa è una grande mossa di leadership. Grazie.» ha twittato qualcuno, mentre un altro ha scritto: «Bravo e grazie. Di certo tua figlia lo apprezzerà quando sarà grande abbastanza per capire.»

Questa è stata la sua dichiarazione:

«Quindici anni fa sono stato uno dei fondatori di Reddit, con lo scopo di aiutare le persone a trovare una comunità e un senso di appartenenza.

È finalmente arrivato il momento di fare la cosa giusta. Lo faccio per me, per la mia famiglia, e per il mio paese.

Scrivo come un padre che vuole essere in grado di rispondere a sua figlia nera quando questa gli chiederà:

“Tu cosa hai fatto?”

Ho dato le mie dimissioni dal comitato direttivo di Reddit, li ho esortati a mettere al mio posto un candidato di colore, e ho messo i miei futuri guadagni derivanti dalle azioni di Reddit al servizio della comunità afroamericana. Per lo più li investirò nel tentativo di mettere a freno l’odio razziale, e inizio con la promessa di un milione di dollari a Know Your Rights Camp, di Colin Kaepernick.

Credo che, per le persone che ora sono al potere, dare le dimissioni possa di fatto essere un gesto di leadership. A tutti quelli che stanno combattendo per aggiustare la nostra nazione in pezzi dico: non fermatevi.»

Qui il video in cui Alexis Ohanian annuncia la sua decisione