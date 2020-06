Poliziotti americani in ginocchio davanti ai manifestanti

Siamo di fronte a casi in cui lo scontro si trasforma nel suo opposto e assume le caratteristiche tipiche della nonviolenza. Sono gesti nati nel mondo dello sport e che negli anni hanno assunto un potente valore simbolico antirazzista.

A Miami i poliziotti di inginocchiano alla manifestazione per George Floyd

Ci sono anche disordini, saccheggi e non mancano altre violenze da parte della polizia.

Trump minaccia l'invio dell'esercito.

Ma ci sono anche dirigenti e agenti della polizia che parlano con i manifestanti, e che si inginocchiano in un gesto nato nel mondo dello sport che negli anni ha assunto un potente valore simbolico antirazzista.

Riportiamo un video che documenta episodi di dialogo pacifico fra manifestanti e forze dell'ordine.

Siamo di fronte a casi in cui lo scontro si trasforma in dialogo e assume le caratteristiche della nonviolenza. Assistiamo al dispiegarsi, nel magma bollente di una protesta dalle dimensioni vastissime e contraddittorie, di un movimento pacifico che riesce a far dialogare manifestanti e forze dell'ordine, isolando Trump e la sua visione autoritaria.