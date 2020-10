Catena umana per la pace da Perugia ad Assisi

Catena umana Perugia Assisi 11 ottobre 2020 Fonte: Facebook Chiudi di cui abbiamo già dato informazione negli scorsi giorni.

Oggi si realizza la catena umana di solidarietà in condizioni meteo non semplici, in un contesto sferzato dal vento e con un cielo pieno di nuvole.

“Dalla Marcia Perugia-Assisi proviene ogni volta un messaggio popolare molto forte, che scaturisce dalla consapevolezza del carattere integrale della pace e della stretta connessione tra i grandi temi globali, a cominciare dalla lotta alla povertà e alle diseguaglianze, dal contrasto al cambiamento climatico, dalla cooperazione necessaria per assicurare ai popoli quel diritto a uno sviluppo sostenibile che è parte del diritto stesso alla vita e al futuro”.

Queste sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai promotori della Catena Umana della Pace e della Fraternità.

Mattarella ha sottolineato: “È importante che anche quest’anno la Marcia sia stata confermata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla pandemia e che possa dare a tante persone e a tanti giovani la possibilità di esprimere la volontà di un domani migliore e l’impegno a farsi generatori di pace, a partire dalla realtà quotidiana”.