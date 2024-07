Donne Unite contro la NATO: un coordinamento globale per la pace

"We are women, we are strong, we say no to the bomb" un mondo di creatività e tenacia

Contro i missili cruise NATO animò una protesta nonviolenta per 19 anni. Il Greenham Common Women’s Peace Camp è al fianco delle proteste ecopacifiste di tutto il mondo, ancora oggi, per proteggere il pianeta dalla distruzione e per portare alla partecipazione politica quante più donne è possibile

11 luglio 2024 - Maria Pastore