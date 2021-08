L'esportazione della democrazia e Gino Strada

Non uccidere il messaggero

Il fondatore di Wikileaks ci aveva da tempo avvertito che in Afghanistan le truppe USA/NATO non stavano “guadagnando le menti e i cuori” della popolazione; anzi, stavano alienando la gente. Ma il messaggio non è stato ascoltato e il messaggero è ora in prigione in attesa di giudizio.

17 agosto 2021 - Patrick Boylan