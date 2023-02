La mappa della mobilitazione per la pace e delle iniziative nonviolente

Regione per regione, i pacifisti stanno organizzando una rete di mobilitazioni per chiedere l'avvio di negoziati e lo stop della guerra. Un anno dopo l'invasione russa emerge il fallimento della strategia Nato che puntava sulla guerra a oltranza e su una irrealistica riconquista della Crimea.

Marcia per la pace Perugia-Assisi del 24 febbraio 2023

La Marcia Perugia-Assisi si svolgerà nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2023.

Partenza 23 febbraio ore 24.00 Perugia

Arrivo 24 febbraio ore 6.00 Assisi

La marcia sarà preceduta da un

incontro di riflessione e proposta

che si svolgerà il 23 febbraio a Perugia

alle ore 21 nella Sala dei Notari

Programma:PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI. Per iscriversi clicca qui

Venerdì 24 febbraio

Emilia Romagna

Bologna in Piazza Maggiore per il 24 febbraio

Ci sarà un corteo che partirà alle 18.30 da piazza XX settembre diretto in piazza Maggiore.

Toscana

Fiaccolata a Carrara per il 24 febbraio

A Carrara con il titolo “Pace subito” è indetta una fiaccolata per venerdì 24 febbraio dalle ore 18 da piazza Gramsci a piazza delle Erbe.

Campania

Napoli, corteo per la pace per il 24 febbraio

Da piazza Dante (9.30) a piazza Municipio (11.30)

Iniziativa organizzata dalla Comunità di Sant'egidio

Sicilia

Palermo, corteo con gli studenti per il 24 febbraio

Inizio ore 9,30 concentrazione a piazza Politeama; ore 10,00 partenza corteo via Dante fino ai cantieri della Zisa; ore 11,30-13,30 presso il Cinema De Seta dibattito e presentazione dei lavori delle scuole (cronaca e brano/ 4 minuti, manifesti, cartelloni, bandiere di Pace); ore 13,30 chiusura della manifestazione.

Sardegna

Cagliari, presidio per la pace per il 24 febbraio

Presidio in piazza Costituzione a Cagliari venerdì 24 febbraio alle 15 con il segretario della Cgil Durante e dell’Anpi De Santis.

Sabato 25 febbraio

Lombardia

Como, presidio per la pace per il 25 febbraio

Presidio per sabato 25 febbraio, ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, per chiedere la riapertura dei negoziati e lo stop all’escalation militare. L’appuntamento è a Como in piazza Grimoldi dalle ore 14 e 30 alle 16. Gli organizzatori invitano “la cittadinanza a contribuire alla

manifestazione portando poesie, canzoni, disegni, fiori e interventi per la Pace e contro le guerre”.

Per info e adesioni: segreteria@comopace.org

Toscana

Catena umana a Firenze per il 25 febbraio

Si svolgerà intorno alla Galleria degli Uffizi.

Il ritrovo è alle ore 14.30 in piazza dei Giudici, sui lungarni.

Puglia

Gargano, marcia nonviolenta per il 25 e 26 febbraio

il programma è il seguente:

SABATO 25 FEBBRAIO ORE 15 partenza da San Severo (appuntamento all’ingresso del Palasport “Falcone e Borsellino”); arrivo a Torremaggiore dopo circa 3 ore di cammino ed incontro alle 18,00 presso oratorio SanSabino in Via Cairoli 33 (rientro a San Severo con bus di linea delle Ferrovie del Gargano con partenza da Torremaggiore ore19.35 oppure 20,30)

Rilanciamo le sempre attuali parole di Yurii Sheliazhenko, segretario del Movimento Pacifista Ucraino, una voce per la pace nel cuore della guerra. Cliccare qui per leggere questo punto di vista sulla guerra e per una soluzione pacifica e nonviolenta.