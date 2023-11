Cessate il fuoco! Proteste di ebrei statunitensi a Oakland e Chicago Autore: If Not Now Fonte: https://twitter.com/IfNotNowOrg Chiudi

Lunedì 13 novembre acentinaia di attivisti di Jewish Voice for Peace Bay Area e If Not Now Bay Area hanno occupato l’edificio federale chiedendo al Presidente Biden e alla Vice Presidente Harris di impegnarsi per un immediate cessate il fuoco nella guerra a Gaza. Molti di loro portavano magliette e cartelli con la scritta “Not in our name!” La polizia ha compiuto diversi arresti.

A Chicago manifestanti di Jewish Voice for Peace, If Not Now e Never Again Action hanno bloccato l’ingresso del consolato israeliano. “Non accetteremo un altro giorno di atrocità fatte in nome della sicurezza degli ebrei” hanno dichiarato. Molti attivisti venivano da Iowa, Missouri, Minnesota, Michigan, Indiana, Wisconsin e Illinois.