Due riconoscimenti importanti. Due donne. In Iran.

Quasi in contemporanea, due riconoscimenti prestigiosi ma specchio di situazioni di repressione e di morte. Il Premio Sacharov a Jina Amini, Il Nobel per la Pace a Narges Mohammadi. Due donne accomunate in un destino comune di repressione e cancellazione dei diritti umani.

Due eventi in questi giorni hanno potuto "bucare i media" al di là delle Bad News che riempiono di solito i TG nostrani. Due riconoscimenti prestigiosi, tuttavia veicolanti anch'essi altrettante storie di persecuzione e di morte.

Il Premio Nobel per la Pace di quest'anno all'attivista iraniana Narges Mohammadi, detenuta in Iran per la sua lotta nonviolenta in difesa dei diritti umani e per l'abolizione della pena di morte. La cerimonia a Oslo, il riconoscimento raccolto in sua vece dai figli Ali e Kiana Rahmai, esuli assieme al padre in Francia.

E ancora, nel ricordo di Jina Amini e al movimento "Donna Vita Libertà" dal Parlamento Europeo è il Premio Sacharov per la libertà di pensiero con un risvolto tuttavia drammatico anche se forse prevedibile, i famigliari della ragazza curda iraniana arrestata e morta a Teheran, fermati in aeroporto della capitale mentre erano in partenza per la cerimonia a Strasburgo.

Donna, Vita, Libertà. Protesta a Ottawa, in Canada Fonte: Wikipedia Chiudi Gulala Salih, cittadina kurda Italiana e Presidente della UDIK - Unione donne italiane e kurde:

Il 9 dicembre 2023 i genitori di Jina Amini hanno subìto un’altra ingiustizia oltre all’uccisione della loro figliola: sono stati infatti bloccati all’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran e non hanno potuto recarsi in Francia per ricevere il Premio Sacharov, che è stato assegnato a Jina Amini dal Parlamento Europeo. Avevano ottenuto il visto di ingresso in Francia, ma sono stati bloccati dall’autorità iraniana e hanno persino subìto la confisca dei passaporti. Jina Amini, una ragazza del Kurdistan orientale, è morta l'anno scorso all'età di 22 anni dopo essere stata arrestata e torturata da esponenti del sistema religioso di Teheran. La sua morte però ha rotto il silenzio e ha dato il coraggio a tutte e a tutti in Iran, per scendere in piazza contro il regime sanguinario; la sua morte ha portato lo slogan kurdo "JIN JIYAN AZADI" nelle piazze dell’Iran e lo ha fatto risuonare anche nella lingua persiana: Zan, Zindagi, Azadi. Nel suo nome si è scatenata e diffusa la protesta nel Kurdistan orientale e in Iran e finalmente si sono viste reazioni internazionali sulla questione delle donne iraniane.

E con una riflessione amara, specchio di quanto accade in Iran e in altri luoghi dove la popolazione kurda ha dimora:

Sono davvero amareggiata, come spesso mi accade, per quello che subiscono i kurdi e che avviene nell’indifferenza e nella sottovalutazione di chi avrebbe invece il dovere di prendersene carico, di stare attento a quanto avviene, di condividere le notizie, difendere la giustizia e sostenere la verità. Riporto le parole scritte in questi giorni sul profilo di una nota attivista “Bisogna essere famosi per avere l’attenzione delle persone sulla tua causa e sulla lotta che porti avanti”. Io non sono famosa, ma confido nelle persone famose, nei politici, nelle organizzazioni dei diritti umani e invito chi mi legge a rompere il silenzio, a pubblicare e condividere questa mia comunicazione e le notizie che riguardano i kurdi e che rimangono spesso ignorate, visto che anche noi kurdi facciamo parte dell’umanità.

Invece politici e organizzazioni dei diritti umani sono rimasti spesso nel silenzio totale, ignorando quanto continua ad accadere nei confronti del popolo kurdo.

Narges Mohammadi Fonte: Wikipedia Chiudi