Come rendere virale l'appello contro gli euromissili

Mini-manuale di azioni pratiche

Ecco alcuni consigli pratici per rendere virale l'appello sugli euromissili e diffondere il messaggio pacifista.

Strategie Online

Social Media Condividi l'appello sui tuoi profili social (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.) con un messaggio breve e incisivo che spieghi perché consideri importante questo tema. Utilizza hashtag: #NoEuromissili, #Pace, #Disarmo Tagga personalità, organizzazioni e media che potrebbero essere interessati. Crea delle storie: sui social che lo permettono crea delle storie brevi e coinvolgenti con immagini e video che illustrano il problema e l'importanza della mobilitazione. Crea uno spot : bastano brevi video di un minuto, di 30 secondi, ma anche di 15 secondi. Ecco un piccolo esempio.



Gruppi e Community Partecipa a gruppi e community online che si occupano di pace, disarmo e diritti umani; crea gruppi Telegram e WhatsApp di amici interessati per coordinarti. Crea un evento: organizza un evento online (diretta Facebook, webinar) per discutere dell'appello e coinvolgere più persone; segnala gli eventi sul calendario di PeaceLink cluccando su www.peacelink.it/segnala Coinvolgi intellettuali, artisti e giornalisti: sprona le personalità conosciute a condividere l'appello e la petizione; invita esperti a discutere e condividere il loro sapere sull'argomento.

Siti web, blog, lettere e radio Scrivi un post sul tuo blog o su un sito web che ti permette di pubblicare articoli. Scrivi una breve lettera a un giornale. Commenta: partecipa a discussioni su forum e blog, inserendo link all'appello. T elefona a Prima Pagina : la storica trasmissione di Rai Radio 3 che ogni mattina dalle 7.15 alle 8.45 propone la rassegna stampa dei quotidiani letta e commentata da un giornalista; dopo la lettura degli articoli, la parola sarà data agli ascoltatori per il Filo diretto: chiamando l’800 050 333 si potranno porre domande al conduttore e commentare le notizie del giorno.



Strategie Offline

Nel consiglio comunale fai approvare un ordine del giorno sugli euromissili .

Stampa volantini: distribuiscili in luoghi affollati (università, piazze, mercati).

Organizza eventi locali: manifestazioni pacifiche, assemblee pubbliche, incontri informativi.

Contatta i media locali: proponi un'intervista o un servizio sul tema.

Parla con le persone che conosci: famiglia, amici, colleghi. Spiegagli perché è importante questo tema e invitali a firmare la petizione o a condividere l'appello.

Crea materiale informativo: realizza poster, adesivi o cartoline con un messaggio chiaro e conciso.

Consigli aggiuntivi

Sii creativo: Utilizza immagini, video, meme per rendere il messaggio più accattivante.

Personalizza il messaggio: adatta il messaggio in base al pubblico a cui ti rivolgi.

Collabora con altre organizzazioni: unendo le forze si può raggiungere un impatto maggiore.

Sii paziente e persistente: diffondere un messaggio richiede tempo e costanza.

Esempi di messaggi per i social media

"Non possiamo permettere che l'Europa torni indietro nel tempo. Fermiamo la nuova corsa agli armamenti! Condividi l'appello! #NoEuromissili"

"La pace non è un'utopia, è un diritto. Unisciti a noi per dire NO ai nuovi euromissili. #Pace #Disarmo"

" Condividi questo post e diffondi il messaggio! #NoEuromissili"