Verso la giornata di mobilitazione nazionale contro le guerre

Il 26 ottobre sarà una data importante per il movimento pacifista in Italia, con una mobilitazione nazionale che attraverserà diverse città. Albert farà la mappa degli appuntamenti. Segnala anche tu le iniziative del tuo comune

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

1. Mobilitazione pacifista nazionale del 26 ottobre

Fermare le guerre, il tempo della pace è ora

Il 26 ottobre 2024 sarà una data cruciale per il movimento pacifista in Italia, con una mobilitazione nazionale che attraverserà diverse città del Paese. L'iniziativa è promossa da una coalizione di organizzazioni e reti per la pace, tra cui Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Sbilanciamoci e la Coalizione AssisiPaceGiusta. Anche PeaceLink ha aderito all’appello, consolidando un fronte comune che faccia pesare il "no" all'escalation della guerra in Ucraina e un "sì" all'embargo di armi verso Israele.

Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, in un recente articolo sottolinea la gravità della situazione nel Medio Oriente, dove l'escalation della guerra israeliana contro la Palestina si è allargata, coinvolgendo paesi come Libano, Siria, Yemen e ora Iran. Marcon denuncia con forza la violenza sproporzionata di Israele, che sta conducendo una “guerra terroristica” contro il popolo palestinese, in flagrante violazione del diritto internazionale, e il silenzio assordante della diplomazia internazionale.

Netanyahu, secondo Marcon, sta usando il conflitto per motivi di politica interna, ignorando il prezzo pagato dalla popolazione civile, tanto palestinese quanto israeliana. Non sono solo i filo-palestinesi a condannare la sua gestione, ma anche i principali editorialisti di Haaretz, uno dei più autorevoli quotidiani israeliani, che hanno chiesto le dimissioni del premier.

Di fronte a questo scenario apocalittico, la mobilitazione del 26 ottobre si propone di dare voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco e l’apertura di negoziati di pace. Marcon ribadisce l’appello fatto da Papa Francesco all’Angelus del 6 ottobre: fermare le guerre e proteggere la popolazione civile in tutta la regione.

Lo slogan della giornata, “Fermate le guerre. Il tempo della pace è ora”, incarna l’urgenza di una risposta internazionale che metta fine alla spirale di violenza in Medio Oriente e nei tanti altri conflitti che infiammano il mondo.

Le piazze italiane si riempiranno di persone che credono nel ripudio della guerra.

L'adesione di PeaceLink e di altre associazioni sottolinea come l’impegno per la pace non si esaurisca con un singolo evento, ma richieda una mobilitazione costante e consapevole. Come scrive Marcon, "continueremo a manifestare anche dopo il 26 ottobre, per un cessate il fuoco ovunque si combatte e per una conferenza internazionale che garantisca pace e diritti a tutti i popoli".

Per chi crede nella pace, il 26 ottobre sarà un giorno fondamentale. La voce della società civile si leverà in tutta Italia, unita nel chiedere pace ora. La guerra non è la soluzione, lo hanno recentemente affermato i premi Nobel per la Pace.







2. Prossimi appuntamenti per la pace

In vista della giornata di mobilitazione nazionale del 26 ottobre, l'agenda pacifista prevede una serie di eventi. Ecco i principali appuntamenti.

Evento Online. Sudan: quali strade di Pace possibili per uscire dalla guerra e dalla crisi umanitaria?

8 ottobre 2024, ore 18:00-19:00. Un webinar per riflettere sulle soluzioni di pace per il Sudan, un paese devastato dalla guerra e dalla crisi umanitaria. Link per partecipare: Sudan: quali strade di Pace

Fiaccolata per la Pace. Ponte San Nicolò (Padova), Fiaccolata "Cessate il fuoco. Torni la pace"

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 17:00 – Parco Vita. Un incontro per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente e per promuovere la pace.

Venerdì 11 ottobre 2024, ore 17:00 – Parco Vita. Un incontro per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente e per promuovere la pace.

Convegno: "Intelligenza" delle Macchine e Follia della Guerra. Sapienza Università di Roma. Venerdì 11 ottobre 2024, ore 16:00 – Sala Lauree, Facoltà di Scienze Politiche. Un convegno sull'intelligenza artificiale applicata agli armamenti, con un focus sulle armi letali autonome (LAWS), noto anche come "robot killer". Link per saperne di più: Intelligenza delle macchine e follia della guerra

Marcia della Pace: "La guerra non è un film". Lodi, Marcia della Pace. Sabato 12 ottobre 2024, ore 9:00 – Partenza dal Parco Martiri della Libertà. Un'occasione per sensibilizzare sulla brutalità della guerra e per promuovere una cultura di pace.

Manifestazione di Solidarietà con il Popolo Palestinese. Roma Sabato 12 ottobre 2024. Una manifestazione per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione palestinese in questo momento di grave crisi.

Premio Colombe d'Oro per la Pace. Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio. Sabato 12 ottobre 2024, ore 17:00. Cerimonia di premiazione per coloro che si sono distinti nella promozione della pace e della giustizia. Tra i premiati ci sono giornalisti di spicco e la Campagna Internazionale Stop Killer Robots, che riceverà il prestigioso riconoscimento della Colomba d'Oro Internazionale. Link per prenotarsi: Premio Colombe d'Oro

16 ottobre, Bologna (vedi locandina sul Medio Oriente, di Amnesty International)

