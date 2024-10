Nobel per la pace ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki

Premiata Nihon Hidankyo, un’associazione fondata dai sopravvissuti ai bombardamenti atomici in Giappone, gli Hibakusha. Rappresenta da decenni la voce di coloro che hanno vissuto in prima persona l’orrore della guerra atomica. Un invito a promuovere un mondo libero dal terrore nucleare.

Albert: la voce della ragione in tempi di guerra

Il Nobel per la Pace agli Hibakusha

Oggi, il Comitato Norvegese per il Nobel ha assegnato il Premio Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo. Questa scelta, profondamente simbolica, pone nuovamente al centro del dibattito internazionale la tragica eredità delle armi nucleari e l’urgente necessità di un futuro senza di esse.

Nihon Hidankyo, un’associazione fondata dai sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, gli Hibakusha, rappresenta da decenni la voce di coloro che hanno vissuto in prima persona l’orrore della guerra atomica. Con tenacia e determinazione, gli Hibakusha hanno dedicato la loro vita a testimoniare le conseguenze devastanti di queste armi, a promuovere la pace e a costruire un mondo libero dal terrore nucleare.

L’assegnazione del Nobel a Nihon Hidankyo è un riconoscimento non solo al coraggio e alla perseveranza degli Hibakusha, ma anche all’importanza del loro messaggio.

In un mondo ancora minacciato da arsenali nucleari, le loro testimonianze sono più attuali che mai. Il loro appello a un disarmo totale e a una cooperazione internazionale per la pace è un monito per tutti i governi e per l’intera umanità.

Questo premio è un invito a riflettere sul nostro passato e a costruire un futuro migliore. Le vittime di Hiroshima e Nagasaki ci ricordano che la guerra nucleare non è un’opzione, ma una catastrofe inimmaginabile. È nostro dovere onorare la loro memoria impegnandoci a prevenire qualsiasi nuovo conflitto e a lavorare per un mondo più giusto e pacifico.

Cosa possiamo fare noi?

Informarci: approfondire la storia dei bombardamenti atomici e le conseguenze delle radiazioni.

approfondire la storia dei bombardamenti atomici e le conseguenze delle radiazioni. Testimoniare: diffondere il messaggio di pace e di disarmo, condividendo le storie degli Hibakusha.

diffondere il messaggio di pace e di disarmo, condividendo le storie degli Hibakusha. Educare : promuovere l'educazione alla pace e al disarmo nucleare nelle scuole.

: promuovere l'educazione alla pace e al disarmo nucleare nelle scuole. Agire: sostenere le organizzazioni che lavorano per la pace e il disarmo nucleare.

sostenere le organizzazioni che lavorano per la pace e il disarmo nucleare. Esercitare la cittadinanza attiva: scrivere ai nostri rappresentanti politici per chiedere un impegno maggiore per la pace e la non proliferazione nucleare.

Il Nobel per la Pace a Nihon Hidankyo è un un riconoscimento al valore della vita e alla forza della testimonianza. Sta a noi raccogliere questa eredità e lavorare insieme per un futuro libero dalla paura e dalla minaccia nucleare. Sta a noi evitare che lo scontro bellico in Ucraina non si trasformi in una spaventosa catastrofe nucleare.