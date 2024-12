Gioia del Colle e Putignano approvano ordini del giorno per la pace e il rafforzamento dell'ONU

In provincia di Bari, i Consigli Comunali di Gioia del Colle e Putignano hanno approvato ordini del giorno a sostegno del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e della promozione della pace. Entrambe le deliberazioni sottolineano la necessità di difendere i principi del diritto internazionale e dei diritti umani in un momento storico segnato da gravi crisi globali. Comitato per la pace di Gioia del Colle Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=565485969495337&set=pcb.565486419495292 Chiudi

A Gioia del Colle, il Consiglio Comunale ha votato per aderire alla Campagna per il rafforzamento e la democratizzazione delle Nazioni Unite, promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in occasione dell’80° anniversario dell’ONU. Il testo approvato richiama i principi fondanti dell’ONU e della Costituzione Italiana, riaffermando l’impegno a promuovere un ordine mondiale basato sulla giustizia sociale, economica e ambientale. Tra i punti salienti vi sono l’invito al Governo italiano a sostenere l’ONU nella sua missione di pace e la volontà di accogliere iniziative come l’Assemblea dell’ONU dei Popoli e la Marcia PerugiAssisi, che si terrà nell’ottobre 2025.

Manifestazione per la pace a Putignano

Similmente, il Consiglio Comunale di Putignano ha approvato un ordine del giorno che esprime forte preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, incluse quelle ai danni delle missioni di pace dell’ONU, come l’UNIFIL in Libano. Il documento richiama l’importanza di rafforzare il sistema multilaterale e la cooperazione internazionale per garantire la pace e la sicurezza globale. Anche Putignano ha deliberato l’adesione alla Campagna per il rafforzamento delle Nazioni Unite e si è impegnato a collaborare con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, promuovendo attività locali per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della pace.

Entrambi i comuni, riconoscendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite, ribadiscono la necessità di un sistema internazionale fondato sulla legalità e il rispetto dei diritti umani. Con questi atti, Gioia del Colle e Putignano si uniscono a una rete di enti locali impegnati a trasformare i propri territori in veri e propri "cantieri di pace e futuro".

La comunicazione delle iniziative è stata fatta dal Comitato cittadino per la pace di Gioia del Colle e dal gruppo Costruttori di pace di Putignano.