L’arcivescovo di Bari-Bitonto contro l'invio di armamenti in Ucraina

Cresce il sostegno della Chiesa all’appello per fermare l'escalation bellica. Oggi i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese pregano per la pace nella Basilica di San Nicola a Bari.

Iniziativa dei vescovi per la pace nel mondo Fonte: Arcidiocesi di Bari Chiudi

La petizione per fermare il rifinanziamento degli armamenti destinati alla guerra in Ucraina ha ricevuto un ulteriore, significativo sostegno. L’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha deciso di firmare l’appello rivolto ai parlamentari, affiancandosi a figure del mondo ecclesiale come l’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi, don Angelo Cassano, presidente di Libera Puglia, e padre Alex Zanotelli, missionario comboniano e direttore della rivista Mosaico di Pace.

La petizione firmata invita a non alimentare il conflitto attraverso nuove forniture di armi, puntando invece a percorsi di dialogo, di riconciliazione e di pace.

Per invocare la fine dei conflitti, i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese si ritrovano martedì 14 gennaio 2025, alle ore 19.30, nella Pontificia Basilica di San Nicola a Bari per celebrare l’Eucaristia e pregare insieme per la pace nel mondo. Invitano tutti i fedeli ad unirsi in preghiera. I presbiteri che desiderano concelebrare sono pregati di portare con sé camice e stola bianca personale.

È il momento di agire.

Invitiamo tutti a firmare la petizione per rafforzare la pressione sul Parlamento, che in questi giorni sta esaminando il decreto in sede di commissione difesa al Senato. Ogni firma conta per ribadire che la pace non si costruisce con le armi. Firma anche tu.

Clicca su www.peacelink.it/noarmiucraina