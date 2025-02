Lo dicono i dati: l'aumento delle spese militari Nato è ingiustificato

Dal 2014 al 2024 la spesa della Nato è cresciuta di oltre 250 miliardi di dollari, mentre quella russa ha avuto un incremento di 40 miliardi di dollari. Il raffronto è impietoso. Mercoledì prossimo ragioneremo di questo in un webinar del coordinamento contro l’invio di armi in Ucraina.

ALBERT Albert Autore: Natangelo Fonte: Fatto Quotidiano Chiudi

BOLLETTINO PACIFISTA

La voce della ragione in tempi di guerra

Non lo dicono i pacifisti, lo dicono i numeri: l’aumento delle spese militari della Nato non ha alcuna giustificazione. Eppure, il discorso pubblico è inquinato da una narrazione basata sulla paura, che suggerisce la necessità di un incremento senza precedenti delle spese per la difesa. Si tace sui numeri e si alimenta la percezione di una minaccia sproporzionata rispetto alla realtà dei fatti.

Guardiamo i dati.

Spese militari della Nato (in miliardi di dollari): Raffronto fra dati militari Nato e Russia Fonte: https://www.peacelink.it/disarmo/a/50552.html Chiudi

2014: 910

2015: 896

2016: 913

2017: 904

2018: 929

2019: 999

2020: 1.018

2021: 1.056

2022: 1.037

2023: 1.069 (stima)

2024: 1.185 (stima)

Spese militari della Russia (in miliardi di dollari):

2014: 69,3

2015: 66,4

2016: 70,1

2017: 66,5

2018: 61,4

2019: 65,2

2020: 67,0

2021: 65,9

2022: 102,4

2023: 109,5

Il confronto è impietoso. Nel 2023, la Nato ha speso circa dieci volte di più rispetto alla Russia. Eppure, si continua a diffondere l’idea che la Nato sia in pericolo e che solo un ulteriore aumento delle spese militari possa garantire la sicurezza dei suoi membri.

Dal 2014 al 2024, la spesa della Nato è cresciuta di oltre 250 miliardi di dollari, mentre quella russa ha avuto un incremento più modesto: 40 miliardi di dollari. Anche ipotizzando che la Russia continui ad aumentare la propria spesa, rimarrebbe comunque enormemente inferiore a quella della Nato.

La retorica della paura e il raggiro

La strategia è chiara: si evita di fornire al pubblico la conoscenza dei dati reali e si alimenta la paura, lasciando intendere che la Russia abbia una potenza militare tale da minacciare l’esistenza stessa della Nato. Ma la Nato possiede una superiorità schiacciante in termini di risorse economiche, tecnologiche e militari.

L’aumento delle spese militari non è quindi una necessità, ma una scelta politica. Una scelta che avvantaggia l’industria bellica e penalizza i cittadini, ai quali si sottraggono risorse che potrebbero essere investite in sanità, istruzione e politiche sociali.

I numeri smentiscono la propaganda.

Il riarmo della Nato è ingiustificato.

Lo dicono i dati.

La campagna contro l’invio di armi in Ucraina continua e si amplia

La mobilitazione contro l’invio di armi in Ucraina prosegue con determinazione. Il coordinamento "Articolo 11 - L’Italia ripudia la guerra" si riunirà mercoledì 12 febbraio alle ore 18:00 presso MarxVentuno a Bari (II strada privata Borrelli 34, di fronte al Piccolo Teatro, citofono 51). Sarà possibile partecipare anche da remoto, richiedendo il link di invito a articolo11.bari@gmail.com.

L’ordine del giorno della riunione include un aggiornamento sui rapidi mutamenti del contesto internazionale, con particolare attenzione all’impatto della presidenza Trump. A intervenire su questo tema sarà Marco Pondrelli, direttore del sito Marx21.it.

Un altro punto cruciale dell’incontro sarà il bilancio della petizione contro l’invio di armi a Kiev, che ha visto una significativa partecipazione, e la programmazione delle prossime iniziative per rafforzare la mobilitazione.

Ma la campagna non si ferma qui: si arricchisce con un nuovo filone di approfondimento sulle spese militari e i programmi di riarmo che stanno trasformando il bilancio dello Stato. Il tema sarà affrontato da Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, che relazionerà sui nuovi piani di riarmo delle forze armate italiane e sull’aumento della spesa bellica.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e mobilitazione per chi continua a opporsi alla logica della guerra e del riarmo, riaffermando i principi della Costituzione e dell’articolo 11: "L'Italia ripudia la guerra".

A Milano in piazza per il Congo A Milano manifestazione per il Congo (9.2.2023) Fonte: Marinella Correggia Chiudi

Il 9 febbraio a Milano si è svolta una manifestazione in solidarietà con la popolazione della Repubblica Democratica del Congo, un Paese martoriato dall’invasione delle milizie sostenute dal Ruanda. Un’occupazione brutale che saccheggia le immense risorse minerarie congolesi, in particolare le terre rare, indispensabili per l’industria tecnologica globale.

Un silenzio europeo che pesa

Nonostante l’evidenza dei crimini e delle responsabilità, la Commissione Europea mantiene un inquietante silenzio. A Milano per il Congo (9.2.2025) Fonte: Marinella Correggia Chiudi

Il doppio standard della Commissione Europea

La differenza di trattamento rispetto alla guerra in Ucraina è lampante: nessuno in Europa osa parlare di "invasione" o di "invasori" quando si tratta del Congo. Nessuna risoluzione di condanna, nessuna misura restrittiva, nessun embargo, nessuna indignazione nelle cancellerie occidentali. Il doppio standard è evidente: chi invade il Congo è un partner commerciale, non un nemico da isolare.

Dare voce alla tragedia di un popolo

La manifestazione di Milano ha voluto rompere questo muro di ipocrisia, dando voce a una tragedia che non trova spazio nei palazzi del potere. I manifestanti hanno chiesto giustizia, trasparenza e un cambio di rotta nelle politiche europee, affinché il Congo non venga più trattato come una colonia da sfruttare nell’indifferenza generale.

La pace passa anche dalla verità. E oggi, a Milano, questa verità è stata gridata con forza.