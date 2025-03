Rete No Bavaglio, insieme ad altre associazioni per la pace, tra cui PeaceLink, lancia un appello al Ministro della Cultura Giuli e al Sindaco di Roma Gualtieri, di spegnere per un'ora le luci del Colosseo in segno di lutto per i nuovi massacri israeliani in corso a Gaza, Cisgiordania e Libano.

Appello Bambino a Gaza Autore: sconosiuto Fonte: https://www.pressenza.com/it/2025/03/stop-alla-strage-di-innocenti-a-gaza-spegniamo-il-colosseo/

al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli

al Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri

al Consiglio Comunale di Roma Capitale

Rivolgiamo un appello urgente al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, al Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ai Consiglieri comunali di Roma Capitale affinché le luci del Colosseo vengano spente per un’ora, in segno di lutto per le decine di migliaia di civili inermi e di bambine e bambini uccisi nei raid israeliani in Palestina.

Dopo una breve pausa è ripreso il genocidio a Gaza, dove la situazione umanitaria è disperata, mentre in Cisgiordania gli assalti dell’IDF e dei coloni non si sono mai fermati. Gli attacchi aerei israeliani su Gaza degli ultimi giorni hanno già causato un migliaio di vittime, tra le quali centinaia di bambini e bambine. Queste sono state le ore più letali per i più piccoli nella Striscia. Una pulizia etnica che sembra non avere fine.

Le operazioni militari hanno isolato oltre centomila bambini, facendoli rimanere senza cibo, né acqua, né assistenza, esponendoli a gravi rischi sanitari e alla fame. Inoltre continuano i raid israeliani contro i presidi sanitari che forniscono cure essenziali e sono già due gli ospedali distrutti negli ultimi giorni.

È una situazione di grande sofferenza e impunità, dove i più vulnerabili, come bambini e bambine, persone anziane, malate e disabili, stanno pagando il prezzo più alto con la complicità degli Usa e nell’indifferenza colpevole dell’UE.

Ci auguriamo che questo appello venga accolto dal Ministro della Cultura e dal Sindaco del Comune di Roma Capitale per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le autorità politiche a tutti i livelli a intervenire per porre fine a questa tragica situazione. Spegniamo una luce per accendere le coscienze.

Non dobbiamo rimanere in silenzio.

Associazioni e singoli cittadini possono sottoscrivere e rilanciare questo appello scrivendo alle seguenti mail:

segreteria_cg@comune.roma.it

ministro.segreteria@cultura.gov.it

Promuovono ( in aggiornamento) :

Rete #nobavaglio

Assopacepalestina

Lea laboratorio ebraico antirazzista

Emergency

Arci nazionale

Amnesty International Italia

Fnsi

Articolo 21

Pressenza

Associazione Senzaconfine

Mediterranea

Peacelink

US Citizens for Peace and Justice Roma

Usigrai

InLiberaUscita

Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio” San Francesco”

Coalizione Italiana contro la pena di morte onlus Napoli

Anpi Roma

Giuristi democratici

Un ponte per

Magistratura democratica

Movimento giustizia e pace in Medioriente

CGIL Roma e Lazio

Movimento agende rosse di Salvatore Borsellino

Aprilia Libera odv

Legambiente Roma e Lazio

Coordinamento solidarietà alla Palestina Anzio Nettuno

Cospe Ong

Associazione Culturale Livorno Palestina

Reti di pace Laboratorio Monteverde

Abbasso la guerra odv

Pax Christi Tradate

Stampa romana

Fiom Cgil Roma e Lazio

Festival del cinema dei diritti umani di Napoli

Per comunicare le adesioni scrivere alla mail nobavaglio.org@gmail.com