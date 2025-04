L'arcivescovo: "Gaza è diventata un campo di sterminio"

Tutti possono aderire mandando una mail al Ministro della Cultura e al Sindaco di Roma

Rete No Bavaglio, insieme ad altre associazioni per la pace, tra cui PeaceLink, lancia un appello al Ministro della Cultura Giuli e al Sindaco di Roma Gualtieri, di spegnere per un'ora le luci del Colosseo in segno di lutto per i nuovi massacri israeliani in corso a Gaza, Cisgiordania e Libano.

24 marzo 2025 - Rete #NOBAVAGLIO