Memorandum di intesa militare con Israele: la mobilitazione non si ferma

Precisiamo che la nostra diffida, alla luce dei princìpi sopra esposti, è volta ad attivare senza ritardo il procedimento di denuncia del ripetuto Memorandum indipendentemente dalla burocratica scadenza quinquennale richiamata dal Ministro Ciriani.

La denuncia può essere fatta in ogni tempo col solo limite di avere efficacia sei mesi dopo l’avvenuta comunicazione. La denuncia può essere fatta anche sulla base del mutamento fondamentale di circostanze ai sensi dell’art.62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.

Noi riteniamo che la denuncia debba intervenire subito ed avere effetto immediato per evitare che prosegua la condotta concorsuale del nostro Governo nei crimini contro l’umanità in corso in terra di Palestina ed in particolare nel genocidio in corso a Gaza.

Abbiamo da ultimo notificato al Governo italiano in data 6 giugno 2025 istanza volta ad acquisire copia dell’Accordo di sicurezza stipulato con il Governo dello Stato d’Israele il 5 ottobre 1987. Trattasi di Accordo espressamente richiamato quale suo presupposto vincolante dall’art. 5 del Memorandum. L’istanza di accesso muove dalla constatazione che il detto Accordo non è mai stato reso pubblico nel suo contenuto, risultando come tale non conoscibile malgrado comporti oneri finanziari a carico dei cittadini-contribuenti (art. 80 Cost.).

Attendiamo riscontro dal Governo per le opportune successive azioni in ossequio al principio di militanza del sapere giuridico a presidio della nostra Carta Costituzionale.

Emergency: 200 mila firme per interrompere il Memorandum militare Italia-Israele

Sono oltre 200mila le firme raccolte dall’appello di Emergency Ora! rivolto al governo italiano per chiedere lo stop al memorandum d’intesa per la collaborazione militare tra Italia e Israele.

Difendere la missione della Freedom Flottilla

Freedom Flotilla Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Gaza_Freedom_Flotilla#/media/File:Madleen.jpg Chiudi Nel quadro degli ingenti aumenti delle spese militari in corso, giustificati con l'esigenza di incrementare la sicurezza dei cittadini europei pensiamo sia importante richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di assicurare la libera navigazione nelle acque del Mediterraneo intanto con i mezzi aerei e navali disponibili.

La Freedom Flotilla in acque internazionali e in procinto di entrare nelle acque prospicienti territori di pertinenza dell autorità palestinese ha subito severe minacce di atti di pirateria da parte delle forze armate del governo occupante la Palestina.

Un eventuale attacco deve essere prevenuto con tutti i mezzi a disposizione delle forze europee nell'area che devono offrire alla Freedom Flotilla tutta la copertura necessaria al completamento della missione.

Nel caso i governi europei ed in particolare quello italiano mostrassero negligenza o colpevole ritardo nell’assicurare la copertura aerea e navale dovuta, sarà evidente la strumentalità e falsità di ogni affermazione concernente la funzione delle forze armate a difesa dei valori e della sicurezza della democrazia rafforzando l'opinione che gli investimenti nelle forze armate sono solo funzionali alla affermazione di obiettivi di sopraffazione da parte di interessi che niente hanno a che vedere con la sicurezza e la pace.

Carlo Volpi

Coordinamento No Riarmo

21 giugno a Roma: serve un corteo unitario!

Manifestazione, Roma 7 giugno 2025 Autore: Agnese Ginocchio Fonte: Facebook Chiudi

La spirale della Terza guerra mondiale può e deve essere fermata solo attraverso una decisa e continua lotta contro la partecipazione del nostro paese ai conflitti in corso, contro il sostegno allo Stato sionista d’Israele deciso più che mai a continuare lo sterminio del popolo palestinese, contro le politiche di riarmo dell’UE e della NATO.

Negli scorsi mesi c’è stata un’ampia e sana reazione popolare e di forze politiche, sociali, sindacali alle politiche guerrafondaie che il governo Meloni promuove al soldo degli USA e dei vertici UE. Una reazione che ha vissuto nelle centinaia di iniziative di base diffuse nel paese in ogni città e provincia, nelle mobilitazioni di piazza e presidi, nella giornata del 5 aprile a Roma promossa dal M5S che ha visto una partecipazione popolare ampia e variegata, il 12 aprile a Milano in solidarietà con il popolo palestinese che ha visto 50.000 persone in piazza, il 25 aprile in cui molte città si è animata e sviluppata la contestazione ai tentativi di delegittimare il 25 aprile legittimando lo sterminio a Gaza e l’invio di armi in Ucraina.

Il prossimo 21 giugno a Roma sono state convocate due mobilitazioni nazionali: una, convocata da Potere al Popolo e altri organismi che hanno lanciato questa data a seguito dell’assemblea del 13 aprile scorso a Roma; l’altra, convocata dai promotori della campagna “Stop rearm Europe” che risponde ad un appello di numerosi organismi europei ed è stata lanciata in una riunione internazionale, partecipata da oltre 90 organismi, lo scorso 5 maggio.

I firmatari di questo appello ritengono che due piazze per il prossimo 21 giugno a Roma sono inevitabilmente disgreganti e dispersive per l’ampio e diffuso fermento popolare che cerca un riferimento e momenti di lotta unitari per scendere in piazza contro la guerra: per questo una frammentazione sarebbe inaccettabile. Per questo motivo l’appello esplicito ai promotori delle due mobilitazioni è quello di dialogare e convergere per confluire in una piazza unica che raccolga e valorizzi il malcontento e la volontà di protesta e riscossa di larga parte della popolazione del nostro paese.

Una piazza unica, plurale, in cui ogni organismo possa portare i propri contenuti, bandiere, simboli e slogan al fine di rilanciare ulteriormente la lotta per fermare la Terza guerra mondiale in tutte le forme in cui si manifesta!

Per una mobilitazione popolare, unitaria e di riscossa!

Chiediamo ad ogni organismo e singolo che intende sottoscrivere tale appello di farlo circolare e comunicare la propria adesione scrivendo a coordinamentonazionalenonato@ proton.me

Firmatari: