Educazione alla pace

Peace Wave 2026

L'annuale iniziativa multimediale che racchiuderà i clip video via via inviati dagli attivisti. Un incontro finale via Zoom li diffonderà lungo il corso delle 24 ore seguendo il movimento del Sole intorno alla Terra.
2 giugno 2026
Roberto Del Bianco

Ecco un'iniziativa originale. Arriva dalle Organizzazioni International Peace Bureau, World Beyond War e Stop the War Coalition Philippines. Un meccanismo di diffusione globale che coinvolgerà via via gruppi e singoli impegnati per la pace e il disarmo tra i popoli.

Qua la traduzione dell'annuncio.

Peace Wave 2026

"La quinta edizione della "24-Hour Peace Wave" si svolgerà su Zoom per 24 ore, con azioni di pace nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo, seguendo il movimento del sole intorno al globo.

I partecipanti avranno tempo fino al 1° novembre 2026 per inviare dei video riguardanti eventi di attivismo per la pace, filmati in qualsiasi momento nei primi 10 mesi del 2026.

 

Raccoglieremo quindi i video in 24 filmati di 40 minuti ciascuno. Annunceremo poi la data di un webinar su Zoom che prevederà 40 minuti di video e 20 di introduzione e discussione dal vivo (incluse le vostre domande) ogni ora per 24 ore."

Nella pagina originale è presente il link per inviare entro il 1° novembre le proprie produzioni multimediali. La data dell'evento finale verrà in seguito comunicata.

 

Peace Wave 2026. La pagina originale: https://ipb.org/peace-wave-2026/

Le Organizzazioni promotrici

International Peace Bureau è una delle più antiche federazioni di Organizzazioni internazionali per la pace, Premio Nobel per la pace del 1910. Ha sede a Ginevra.

World Beyond War è un'Organizzazione contro la guerra con affiliati in circa due dozzine di paesi. Persegue l'abolizione della guerra attraverso l'organizzazione regionale insieme a campagne globali per chiudere basi militari e disinvestire dalle società che traggono profitto dalle guerre. Fondata nel 2014, ha sede in Virginia.

Stop the War Coalition Philippines è un ampio fronte unito nell'appello a porre fine a tutte le guerre di aggressione, militarizzazione e manifestazioni di intervento militare.

Parole chiave: educazione alla pace, peace wave, ipb, world beyond war, stop the war coaliation

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