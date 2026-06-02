Peace Wave 2026
Ecco un'iniziativa originale. Arriva dalle Organizzazioni International Peace Bureau, World Beyond War e Stop the War Coalition Philippines. Un meccanismo di diffusione globale che coinvolgerà via via gruppi e singoli impegnati per la pace e il disarmo tra i popoli.
Qua la traduzione dell'annuncio.
"La quinta edizione della "24-Hour Peace Wave" si svolgerà su Zoom per 24 ore, con azioni di pace nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo, seguendo il movimento del sole intorno al globo.
I partecipanti avranno tempo fino al 1° novembre 2026 per inviare dei video riguardanti eventi di attivismo per la pace, filmati in qualsiasi momento nei primi 10 mesi del 2026.
Raccoglieremo quindi i video in 24 filmati di 40 minuti ciascuno. Annunceremo poi la data di un webinar su Zoom che prevederà 40 minuti di video e 20 di introduzione e discussione dal vivo (incluse le vostre domande) ogni ora per 24 ore."
Nella pagina originale è presente il link per inviare entro il 1° novembre le proprie produzioni multimediali. La data dell'evento finale verrà in seguito comunicata.
Peace Wave 2026. La pagina originale: https://ipb.org/peace-wave-2026/
International Peace Bureau è una delle più antiche federazioni di Organizzazioni internazionali per la pace, Premio Nobel per la pace del 1910. Ha sede a Ginevra.
World Beyond War è un'Organizzazione contro la guerra con affiliati in circa due dozzine di paesi. Persegue l'abolizione della guerra attraverso l'organizzazione regionale insieme a campagne globali per chiudere basi militari e disinvestire dalle società che traggono profitto dalle guerre. Fondata nel 2014, ha sede in Virginia.
Stop the War Coalition Philippines è un ampio fronte unito nell'appello a porre fine a tutte le guerre di aggressione, militarizzazione e manifestazioni di intervento militare.
Articoli correlati
- “Il bilancio delle vittime non può continuare a salire"
Nuova guerra in Medio Oriente. Comunicato congiunto da IPB – METO – IPPNWLo Statement congiunto che le tre Organizzazioni internazionali hanno rivolto alla comunità mondiale, dopo l’improvviso accendersi del conflitto che sta insanguinando le terre e le popolazioni di Israele e della Palestina.12 ottobre 2023 - Roberto Del Bianco
- Deterrenza, aggressione, competizione
Il contributo della NATO all'instabilità globaleDalla caduta del muro di Berlino alla ventennale occupazione dell'Afghanistan, l'infinita competizione con la Russia, la corsa agli armamenti nucleari, i Trattati traditi. Il 53° Report del Centre Delàs evidenzia alcune contraddizioni dell'immensa creatura militare guidata dagli USA20 novembre 2022
- Dalla sofferenza di chi ha subìto le conseguenze dei test nucleari nel Pacifico, alla petizione per una condanna legale verso i possessori dell'atomica
Nuclear ZeroIl prestigioso "Sean MacBride Peace Prize" al governo e alla popolazione delle Isole Marshall per il coraggio nell'avere avviato la petizione di condanna alla Corte Internazionale di Giustizia5 gennaio 2015 - Roberto Del Bianco
- La Pace è anche una meravigliosa favola
LA FESTA DELLE FAVOLE O MEGLIO… LE FAVOLE IN FESTA8 ottobre 2006 - Nadia Redoglia
sociale.network