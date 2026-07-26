Il Manuale per l'Azione Diretta Nonviolenta

La nonviolenza offre uno strumento potente anche a chi è privo di risorse materiali o forza fisica: anziani, giovani, donne, persone con disabilità possono agire con altrettanta efficacia, facendo leva sulle qualità spirituali dell'amore, della comprensione, del coraggio e della perseveranza.

Questa è una sintesi del manuale di Maria G. Di Rienzo.

Il manuale in forma integrale è riproposto da "La nonviolenza è in cammino" (n. 101, 26 luglio 2026) a cura di Peppe Sini.

Riprendiamo e offriamo ai nostri lettori questo prezioso manuale curato da Maria G. Di Rienzo, che ha avuto ampia circolazione nei movimenti ecologisti, femministi e nonviolenti dello scorso decennio.

Maria G. Di Rienzo è una delle principali collaboratrici di questo foglio: intellettuale femminista, saggista, giornalista, narratrice, regista teatrale e formatrice. Ha svolto importanti ricerche storiche sulle donne italiane per il Dipartimento di Storia Economica dell'Università di Sydney (Australia) ed è impegnata nel movimento delle donne, nella Rete di Lilliput, in esperienze di solidarietà e nella difesa dei diritti umani, per la pace e la nonviolenza. Tra le sue opere ricordiamo: Donne disarmantie Senza velo. Donne nell'islam contro l'integralismo (entrambi curati con Monica Lanfranco, Edizioni Intra Moenia), e Voci dalla rete. Come le donne stanno cambiando il mondo (Forum, 2011). Il suo blog è lunanuvola.wordpress.com.

Manifestazione pacifista a Bruxelles 14.6.2026 Autore: Carlo Gubitosa Fonte: https://sociale.network/@gubi/tagged/StopRearmEurope Introduzione

La nonviolenza, come disse Gandhi, è antica come le montagne. Questa parola traduce il concetto sanscrito di "ahimsa", che significa letteralmente "non nuocere". La radice "hins" esprime il desiderio di uccidere, ferire o distruggere; la "a" iniziale ne è la negazione. "Ahimsa" indica quindi l'assenza di qualsiasi volontà di arrecare danno.

Fra sottomissione e rappresaglia

L'azione nonviolenta si configura come una "terza via", un'alternativa reale tra la sottomissione passiva all'ingiustizia e la reazione violenta. Spesso si crede che le uniche opzioni siano subire o combattere con le stesse armi dell'oppressore. Ma la storia ci insegna che la forza bruta raramente genera giustizia, mentre la resa passiva perpetua l'oppressione.

La nonviolenza offre uno strumento potente anche a chi è privo di risorse materiali o forza fisica: anziani, giovani, donne, persone con disabilità possono agire con altrettanta efficacia, facendo leva sulle qualità spirituali dell'amore, della comprensione, del coraggio e della perseveranza.

Questo metodo non è né passività né resa. È un'apertura, un ascolto attivo che considera l'intero mondo come una famiglia. Riconoscere la complessità dei punti di vista non significa accettare tutto, ma affrontare i conflitti con trasparenza, rispetto e la volontà di cooperare, senza mai scendere a compromessi con l'ingiustizia.

Una comunicazione onesta

Gandhi utilizzò il termine "satyagraha" – "fermezza nella verità" – per descrivere l'essenza dell'attivismo nonviolento. Al di là di ogni credo, questo approccio implica un impegno radicale per l'onestà nelle relazioni umane. La menzogna è una forma sottile di violenza: manca di rispetto e genera rancore. Il metodo nonviolento ha il coraggio di affrontare la realtà, comunicando in modo chiaro e aperto, evitando sia il segreto che la superiorità. La credibilità del movimento si fonda sulla fiducia che le nostre parole siano accurate e sincere.

Una coraggiosa compassione

L'azione nonviolenta non è per i codardi. Richiede il coraggio di entrare nel conflitto, di sfidare l'ingiustizia senza cercare scudi o armi. La parola "coraggio" deriva da "cuore": è la compassione, l'empatia che ci spinge ad agire, a sentire il dolore altrui come nostro e a trasformarlo in forza per il cambiamento. È l'amore, e non l'odio, a guidare i nostri passi.

Una persistente pazienza

La pazienza è una qualità rivoluzionaria. Non significa attendismo, ma la capacità di procedere con calma e intelligenza, riflettendo sulle conseguenze delle nostre azioni. A differenza della fretta distruttiva del fuoco, l'azione nonviolenta scorre come l'acqua, che con la sua persistenza è in grado di consumare le rocce più dure. La persistenza implica flessibilità: se un metodo non funziona, se ne prova un altro, senza mai perdere di vista l'obiettivo finale: trovare un modo armonioso e giusto di vivere insieme.

Cos'è la nonviolenza

La nonviolenza è uno stile di vita e un metodo per il cambiamento sociale. È "essere il cambiamento che si vuole vedere", senza umiliare o punire chi si oppone. La nostra società identifica spesso il potere con la violenza, ma la nonviolenza aspira a un mondo che sia:

affermativo della vita : che valorizzi tutto ciò che è vivo;

amabile ed empatico : che si prenda cura delle persone;

egualitario : che dia valore a ogni individuo;

cooperativo : che incoraggi la condivisione;

democratico : che risponda ai bisogni di tutti;

gioioso: che lasci spazio al sorriso e al gioco.

Tipi di comportamento e Teoria del potere

È importante distinguere tra un comportamento violento (basato su malizia, disprezzo, indifferenza) e uno nonviolento (basato su amore, cura, empatia), sia nelle sue forme assertive che in quelle non assertive.

Il sistema di dominio si regge sull'obbedienza e sulla cooperazione. L'azione nonviolenta consiste nel fare ciò che è giusto con le proprie mani, assumendosi la responsabilità personale del cambiamento, minando le strutture di potere senza affidarsi a gerarchie. Il potere non è solo dominio, ma può essere condivisione, creatività e azione collettiva.

Scopi ed efficacia dell'azione nonviolenta

La nonviolenza si oppone alla distruzione, all'odio, all'oppressione e all'ingiustizia. I suoi scopi sono: minare le strutture di dominio, creare alternative, negoziare per risolvere i conflitti e porre fine all'oppressione senza umiliare gli oppositori.

Per essere efficace, l'azione deve essere:

centrata : informata e chiara nella sua visione;

attiva : contro lo status quo della violenza;

consapevole : della complessità del sistema;

fiera : del compito che si sta svolgendo;

coerente : i mezzi devono essere allineati ai fini;

responsabile : dimostrare che si può usare il potere senza abusarne;

aperta : al dialogo e alla conversione degli oppositori;

capace di amore : rifiutandosi di fare del male, cercando soluzioni che soddisfino tutti;

intelligente : concentrandosi sulle cause e sul cambiamento positivo;

pianificata: scegliendo obiettivi e azioni che possano realmente minare il sistema di potere.

Tipologie e preparazione di una campagna

L'azione nonviolenta può esprimersi in molte forme: disobbedienza civile (come il rifiuto di pagare tasse per la guerra), azione diretta (boicottaggi, marce) e azione simbolica (veglie, die-in, distintivi). Il simbolismo, infatti, ha un potere profondo nel rendere visibile un mondo alternativo.

Una campagna di successo si articola in cinque fasi:

ricerca: comprendere a fondo il problema; educazione: informare l'opinione pubblica e gli attori coinvolti; negoziazione: cercare un accordo con gli oppositori; dimostrazione: protestare pubblicamente; resistenza: continuare la protesta nel quotidiano.

Ogni azione dovrebbe essere comprensibile, drammatizzata (ma non scioccante), continuata (legata a una visione più ampia) e ispirativa, incoraggiando le persone a pensare con la propria testa e ad agire secondo coscienza.

L'organizzazione nonviolenta e l'accordo sull'azione

Un'organizzazione è nonviolenta quando incorpora al suo interno il pensiero indipendente, la democrazia, il rispetto, l'empatia e la cooperazione.

Per azioni che coinvolgono più gruppi, sono necessarie linee guida comuni. In generale, si concorda di mantenere un atteggiamento amichevole, di non usare violenza fisica o verbale, di non danneggiare proprietà, di non usare alcol o droghe, di non portare armi e di non correre per evitare il panico, mantenendo la calma in ogni situazione.

(Parte prima - segue)

Fonte: "La nonviolenza è in cammino", Numero 101 del 26 luglio 2026, Nuova serie, a cura del "Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera" di Viterbo (anno XXVII). Direttore responsabile: Peppe Sini.



