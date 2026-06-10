Guerre e pace agli inizi dell'età antica



Il libro dedica all’Antico Egitto un’attenzione particolare per due figure e un evento: il faraone Akhenaton, considerato un antesignano del pacifismo, e il primo trattato di pace della storia stipulato tra Egizi e Ittiti dopo la battaglia di Kadesh.



Akhenaton, il faraone “pacifista”



Amenofi IV, che mutò il proprio nome in Akhenaton (XIV secolo a.C.), introdusse il primo culto monoteista della storia (Aton, il disco solare), bandì le guerre e le campagne militari, sviluppò un’arte realista e promosse valori di amicizia, armonia tra uomo e natura, amore per il prossimo. Secondo alcune fonti, avrebbe addirittura abolito la pena di morte. Viene citata la giornalista Rina Gagliardi che scrive: “Possiamo dunque considerare Akhenaton il primo pacifista, oltre che il primo grande poeta, nella storia? Certamente sì, anche se nulla ci garantisce che questa figura di regnante si sarebbe riconosciuto in una definizione così moderna”. L’esperimento di Akhenaton fu però elitario e boicottato dai sacerdoti del dio Amon, privati del loro potere. Il suo successore, il celebre Tutankhamon, restaurò la religione tradizionale. Come però vedremo, questa analisi ottimistica - contenuta nel volumetto di Rina Gagliardi "Per una storia del pacifismo" (Edizioni Alegre) - non è condivisa da vari storici.



Egizi e Ittiti: il primo trattato di pace della storia



Nel 1285 a.C., in seguito alla battaglia di Kadesh (nell’odierna Siria), il faraone Ramses II e il re ittita Hattusili III (citati nel libro come Khetatsar e Ramses) stipularono un accordo considerato il più antico trattato di pace di cui si abbia notizia. Il trattato – redatto in due versioni, una in geroglifico egizio e una in cuneiforme ittita – impegnava le due parti a non invadere reciprocamente i rispettivi territori e a fornirsi aiuto militare in caso di attacco da parte di un terzo nemico.



Il libro riporta un estratto del trattato: “Se un altro nemico attaccherà il territorio di Ramses e questi manderà a dire al grande capo degli Hittiti: ‘Vieni in mio aiuto contro di lui’, il grande capo degli Hittiti accorrerà a sconfiggere il nemico. Ed egualmente, se un altro nemico verrà contro il grande capo degli Hittiti […] Ramses […] verrà per sconfiggere il nemico”.



Nel libro si accenna inoltre anche a un precedente esempio di accordo per il controllo degli armamenti: nel VII secolo a.C., le città greche di Calcide ed Eretria stipularono una convenzione per vietare l’impiego di armi da getto durante la loro guerra.



