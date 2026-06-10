Introduzione alla storia della pace

La risoluzione ONU “Youth, Disarmament and Non-Proliferation” A/RES/80/55

La risoluzione ONU è stata preparata grazie ai contributi di numerose organizzazioni, incluse quelle che sono elencate nel dossier allegato a questa pagina web. I loro pareri sono confluiti in un rapporto che ha gettato le basi per il testo finale che promuove l'educazione alla pace e al disarmo.

24 maggio 2026 - Redazione PeaceLink