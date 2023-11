Appello di scienziati da tutto il mondo per fermare la guerra

Appello per fermare la guerra e consentire l'ingresso libero di cibo, acqua, elettricità, materiali di soccorso e aiuti medici per il popolo di Gaza



Noi, scienziati, ingegneri, matematici e studiosi di tutto il mondo, esprimiamo la nostra profonda angoscia per la devastazione colossale e la perdita di vite umane a Gaza. In momenti critici della storia, come le guerre, quando la scienza viene abusata e sfruttata, gli scienziati non hanno esitato a protestare e a mobilitare l'opinione pubblica contro le guerre e la distruzione delle vite delle persone. In una situazione simile, non possiamo restare semplici spettatori di questa grande calamità umana che si sta abbattendo su Gaza con la forza bruta.

Mentre condanniamo energicamente l'attacco ai civili israeliani e il sequestro di ostaggi civili da parte di Hamas, ciò che Israele sta facendo in rappresaglia equivale a una punizione collettiva e all'uccisione indiscriminata dei pacifici residenti non combattenti di Gaza, tra cui quasi un terzo sono bambini. Dal 7 ottobre al 26 ottobre 2023, i bombardamenti aerei israeliani hanno ucciso oltre 6.500 persone a Gaza, e quasi il 60% di esse erano donne e bambini, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Gli attacchi aerei israeliani hanno trasformato ampie zone in macerie; persino gli ospedali non sono risparmiati. Israele sta chiedendo apertamente lo sgombero di milioni di persone senza un luogo sicuro. Ha interrotto l'energia elettrica, il carburante, l'acqua e le forniture mediche a Gaza, violando tutte le leggi internazionali umanitarie.

Chiediamo alle Nazioni Unite di assumere una posizione forte e basata su principi etici e di intraprendere azioni per una cessazione immediata delle ostilità e consentire l'ingresso libero di materiali di soccorso e aiuti medici per soccorrere la popolazione assediata e martoriata di Gaza.

Appelliamo a tutte le persone di buona volontà e preoccupate in tutto il mondo di alzare la loro voce di protesta, di stare al fianco del popolo di Gaza e di unire le loro voci collettive per costringere le potenze a garantire una soluzione politica duratura al problema e quindi assicurare che il popolo israeliano e palestinese possa esistere e coesistere in pace e armonia.

Pace in Israele e a Gaza Fonte: Arci

Firmato da

