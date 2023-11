Cosa è la campagna BDS

Divestment (Disinvestimento) : Questo aspetto del BDS cerca di convincere gli investitori, le aziende e le istituzioni finanziarie a ritirare i loro investimenti da aziende che traggono profitto dall'occupazione dei territori palestinesi o che sono coinvolte in attività che violano i diritti umani dei palestinesi. Il disinvestimento mira a colpire economicamente le aziende che contribuiscono al perpetuarsi del conflitto.

Sanctions (Sanzioni): Questa componente del movimento cerca di incoraggiare i governi e le organizzazioni internazionali a imporre sanzioni contro Israele come mezzo di pressione politica per far rispettare il diritto internazionale e i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Le sanzioni possono includere restrizioni commerciali, sospensione dell'assistenza finanziaria o altre misure punitive.