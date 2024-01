La pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) obbliga Israele a non uccidere i civili

La Corte internazionale di giustizia, nota anche con il nome di Tribunale internazionale dell'Aia, spesso indicata con l'acronimo CIG (in francese: Cour internationale de justice, CIJ, in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.

La Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) ha deciso di non respingere l'azione del Sudafrica contro Israele e ha respinto la richiesta di Tel Aviv di annullarlo. L'azione era stata intrapresa dal Sudafrica ai sensi della Convenzione ONU sul genocidio. Era stata presentata il 29 dicembre 2023.

Pubblichiamo la traduzione in italiano dell'ordinanza della Corte del 26 gennaio 2024.

La Corte obbliga Israele a riferire alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, entro un mese, presentando la prova di aver intrapreso le azioni necessarie come ordinato dalla Corte.

Un'analisi più completa è sulla lista diritti globali di PeaceLink.

Si legge su Rainews: "Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, dopo l'ordinanza della Corte di giustizia internazionale sulle accuse di genocidio a Israele ricorda che, ai sensi della Carta e dello Statuto della Corte, le sue decisioni "sono vincolanti e confida che tutte le parti rispettino debitamente l'ordinanza". In una nota del portavoce, si legge che conformemente allo Statuto della Corte, Guterres trasmetterà tempestivamente al Consiglio di Sicurezza la notifica delle misure provvisorie

"La Missione permanente dell'Algeria presso le Nazioni Unite ha ricevuto istruzioni dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, di chiedere che si tenga al più presto una riunione del Consiglio di sicurezza al fine di dare effetto vincolante alla decisione della Corte internazionale di giustizia sulle misure temporanee imposte all'occupazione israeliana". Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri algerino. "L'Algeria ha preso atto con interesse della sentenza della Corte internazionale di giustizia sul deposito presentato dal Sudafrica in relazione alla commissione del crimine di genocidio a Gaza", si legge ancora nella nota. Per Algeri, "questa decisione testimonia la fondatezza dell'iniziativa del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, che è stato il primo capo di Stato a chiedere un deferimento massiccio agli organi giurisdizionali internazionali della molteplicità dei crimini punibili secondo il diritto internazionale umanitario perpetrati dalle forze di occupazione israeliane a Gaza". Inoltre, il Paese nordafricano ritiene che "la sentenza della Corte internazionale di giustizia segni l'inizio della fine dell'era dell'impunità di cui l'occupazione israeliana ha a lungo beneficiato per dare libero sfogo alla sua oppressione del popolo palestinese e alla repressione di tutti i suoi legittimi diritti". Il 1 gennaio l'Algeria è diventata membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un mandato di due anni. (Rainews)

Amnesty International: "Un passo significativo per salvaguardare la popolazione palestinese" Amnesty International: "Il mondo non rimarrà in silenzio" Fonte: Amnesty International (Facebook) Chiudi

La decisione della Corte internazionale di giustizia di emanare misure cautelari in risposta alla denuncia di genocidio presentata dal Sudafrica contro Israele, rappresenta un passo significativo che potrebbe contribuire a salvaguardare la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza occupata.

Il governo israeliano deve conformarsi immediatamente alla decisione della Corte. Tutti gli stati hanno il chiaro dovere di garantire l'attuazione di queste misure. Tutti gli stati devono altresì adottare provvedimenti urgenti per prevenire i crimini internazionali in corso, anche attraverso un embargo totale sulle armi nei confronti di Israele e dei gruppi armati palestinesi.

Oltre 26.000 palestinesi, per lo più civili, sono stati uccisi nell'incessante bombardamento di Gaza da parte di Israele, con circa 10.000 persone ritenute ancora disperse tra le macerie. Almeno 1,8 milioni di palestinesi sono stati sfollati internamente e privati di accesso a cibo, acqua, riparo, servizi igienici e assistenza medica adeguati.