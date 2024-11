Studenti protestano a sostegno della Palestina a Chicago. Autore: Jennifer Bing/AFSC Fonte: https://www.pressenza.com/it/2024/11/usa-il-disinvestimento-per-i-diritti-dei-palestinesi-sta-guadagnando-terreno/ Chiudi

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un’ondata di attivismo per i diritti dei palestinesi in tutti gli Stati Uniti. Studenti, leader religiosi e organizzatori di comunità stanno spingendo più che mai affinché le istituzioni disinvestano dal genocidio in corso a Gaza e molti stanno finalmente rispondendo.

Dal 2012, l’American Friends Service Committee (AFSC) ha fornito supporto tecnico e strategico alle campagne di disinvestimento a livello nazionale e non solo. Il nostro Centro d’Azione per la Responsabilità Aziendale traccia le aziende complici delle violazioni israeliane dei diritti dei palestinesi. Generiamo una lista di disinvestimenti che è diventata una risorsa fondamentale per gli attivisti. Quest’anno abbiamo registrato un’impennata di richieste di sostegno e abbiamo aiutato decine di gruppi studenteschi e attivisti nelle loro campagne.

Nonostante ciò che alcuni potrebbero pensare, il disinvestimento non è solo una questione di soldi; non danneggia immediatamente i profitti delle aziende. Al contrario, invia un potente messaggio politico sulle pratiche commerciali che consideriamo etiche o meno. Sia le aziende che i governi di Israele e degli Stati Uniti prendono sul serio l’impatto politico e d’immagine del disinvestimento. In molti casi, hanno fatto di tutto per opporsi ai nostri sforzi di disinvestimento, anche approvando delle leggi.

Nonostante queste sfide, il movimento per il disinvestimento sta registrando vittorie storiche. Dalle università ai municipi, le istituzioni di tutti gli Stati Uniti hanno iniziato a rispondere alla pressione di un attivismo persistente. Ecco alcune pietre miliari del movimento nell’ultimo anno.

Gli studenti universitari prendono l’iniziativa

Uno dei risultati più significativi in materia di disinvestimento è stato raggiunto dalla San Francisco State University. È diventata la prima università in assoluto a disinvestire per i diritti dei palestinesi. A maggio, in seguito a un accampamento di studenti durato due settimane, la SFSU ha accettato di disinvestire dall’industria delle armi. Ha anche accettato di aggiungere un linguaggio sui diritti umani alla sua politica di investimento esistente.

L’AFSC ha fatto parte della task force istituita dall’università, che comprendeva studenti, docenti, consulenti per gli investimenti e rappresentanti delle fondazioni. Durante l’estate, la task force si è riunita ogni due settimane per elaborare il linguaggio della nuova politica. Alla fine dell’estate, la SFSU ha applicato un nuovo filtro sui diritti umani ai suoi investimenti. In questo processo, ha venduto le azioni detenute in Caterpillar, Lockheed Martin, Leonardo e Palantir, quattro società presenti nell’elenco dei disinvestimenti.

Sebbene la SFSU non sia riuscita a soddisfare tutte le richieste degli studenti, va lodata. L’università ha preso sul serio i suoi studenti e li considera come importanti parti interessate nel processo decisionale sui suoi investimenti. Questo è particolarmente importante se si considera che la maggior parte delle università ha ignorato la richiesta di disinvestimento degli studenti. Alcune hanno addirittura sguinzagliato le forze di polizia per smantellare con la violenza gli accampamenti nonviolenti.

Le azioni della SFSU dimostrano che anche una grande università pubblica può disinvestire se vuole. Altri istituti di istruzione superiore hanno intrapreso azioni simili, tra cui il SUNY’s College of Environmental Science and Forestry e l’Union Theological Seminary. Altre università e college hanno avviato processi che non si sono ancora conclusi.

Città e congregazioni si fanno avanti

A settembre, la città di Portland, nel Maine, è stata la prima sulla costa orientale a disinvestire per i diritti dei palestinesi. Questo risultato è stato raggiunto dopo mesi di pressione da parte degli attivisti, con il sostegno dell’AFSC.

Il Consiglio Comunale di Portland ha votato all’unanimità una risoluzione per disinvestire dalle aziende complici della crisi a Gaza e dell’occupazione della Palestina. La risoluzione, che è stata presentata dalla Maine Coalition for Palestine e da Jewish Voice for Peace, indica anche al city manager di evitare futuri investimenti in queste aziende o in obbligazioni israeliane. In questo processo, la città ha venduto le azioni che deteneva nella L3Harris, uno dei maggiori produttori di armi al mondo.

Sebbene la San Francisco State University e la città di Portland rappresentino vittorie significative, le campagne di disinvestimento riuscite quest’anno in tutto il Paese sono più di venti (si veda l’elenco completo dei disinvestimenti). L’AFSC ha fornito un sostegno fondamentale a molti di questi sforzi, tra cui:

Città di Richmond, California: Ad aprile, il Consiglio Comunale di Richmond ha votato il disinvestimento dalle aziende coinvolte nella violazione dei diritti dei palestinesi da parte di Israele. La decisione ha riguardato anche il disinvestimento da aziende coinvolte nel lavoro carcerario, nella sorveglianza di massa e nelle questioni relative al confine tra Stati Uniti e Messico.

Città di Alameda, California: Dopo mesi di attivismo da parte di Alameda Families and Friends for Ceasefire, il Consiglio Comunale ha aggiornato la propria politica di investimento. La nuova politica vieta gli investimenti in industrie che contribuiscono ad armi di qualsiasi tipo, al consumo di tabacco, al gioco d’azzardo e ai combustibili fossili, enfatizzando gli investimenti a sostegno delle persone e del pianeta.

Chiesa Metodista Unita: La UMC ha votato contro gli investimenti in obbligazioni di Israele, Turchia e Marocco perché questi Stati “tengono popolazioni soggette a una prolungata occupazione militare”. Si tratta della prima azione di disinvestimento di questo tipo da parte di una grande congregazione cristiana e segue precedenti decisioni della Chiesa Metodista di disinvestire da aziende coinvolte in insediamenti israeliani illegali e in altre violazioni dei diritti umani dei palestinesi.

Chiesa Presbiteriana (USA): a luglio, l’Assemblea generale della Chiesa ha votato il disinvestimento dalle obbligazioni emesse dai governi di Israele, Marocco e Turchia, come parte dell’impegno a non investire in “Paesi che attualmente mantengono un’occupazione militare prolungata e sono stati oggetto di risoluzioni delle Nazioni Unite relative alla loro occupazione”.

Queste vittorie rappresentano molto di più di semplici spostamenti finanziari: segnalano un cambiamento importante nel modo in cui le istituzioni sono ritenute responsabili della loro complicità nella violenza di Stato.