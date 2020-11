Newsletter di PeaceLink di novembre

Viene descritto Sociale.network che funziona con Mastodon e che assomiglia molto a Twitter.

C'è un piccolo glossario e una veloce guida a come ci si collega.

Su Sociale.network si scrivono i "toot" sono l’equivalente dei “tweet” (cinguettii) di Twitter. Toot può essere tradotto come “colpo di clacson”. Ogni toot non può superare i 500 caratteri.

Sociale.network si basa sul microblogging in quanto si caratterizza per la brevità dei testi e per l'agilità con cui si può aggiornare l'informazione sociale mediante toot.

Sociale.network è sempre più integrato nel sito di PeaceLink e lo trovate facilmente dentro le pagine web.

Utilizzando alcune parole chiave precedute dal cancelletto (#) si possono creare tante piccole bacheche. Infatti le parole chiave, che fungono da aggregatore, costruiscono quelle bacheche che contegono tutti i toot taggati con la parola chiave prescelta.

Clicca qui per scaricare la newsletter di PeaceLink